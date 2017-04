Ultima ora

15:48Calcio: Francia, Marco Simone esonerato dal Laval

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Marco Simone, ex attaccante del Milan e della Nazionale italiana, è stato esonerato dal ruolo di allenatore del Laval, ultimo in classifica della Serie B francese. Lo ha annunciato la società con un comunicato: "A qualche ora dall'arrivo del Reims allo stadio Francis Le Basser e d'accordo con Marco Simone e il suo staff tecnico, lo Stade Lavallois Mfc ha deciso di giocarsi un'ultima carta per l'operazione salvezza domandando allo staff attuale di lasciare la mano ad un nuovo allenatore. Quest'ultimo sarà ufficialmente annunciato mercoledì mattina e dirigerà subito la sua prima seduta di allenamento". Simone era arrivato il 7 novembre sulla panchina del Laval, allora diciottesimo in classifica, come sostituto del tecnico Denis Zanko. L'ultima vittoria del Laval risale a fine gennaio. Con Simone la squadra ha ottenuto 2 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte.

15:47Suicida per video hot: madre Tiziana, pm colpevoli

(ANSA) - CASERTA, 11 APR - "Sono molto amareggiata per l'archiviazione disposta dal Gip a carico dei cinque ragazzi cui mia figlia aveva inviato i video da lei girati. Se mia figlia è morta la colpa è dei magistrati che non hanno fatto il loro dovere, in particolare del pm Alessandro Milita che per primo ha indagato". Sono parole dure quelle di Teresa Giglio, madre di Tiziana Cantone, la 31enne di Mugnano di Napoli suicidatasi nel settembre scorso dopo la diffusione on-line di video hot che la ritraevano dopo l'archiviazione del procedimento a carico di cinque ragazzi indagati per diffamazione. Tra amarezza e rabbia, la madre di Tiziana lancia dure accuse ai magistrati, colpevoli, a suo dire, "di aver sottovalutato la situazione in cui si trovava Tiziana". Secondo la donna "è una vergogna che ad oltre un anno e mezzo dalla presentazione della querela e a quasi sette mesi dal suicidio di Tiziana, non si sappia ancora chi abbia diffuso quelle immagini".

15:43Appalti Romeo: Procura Napoli prosegue indagini con Noe

(ANSA) - NAPOLI, 11 APR - La Procura di Napoli proseguirà l'inchiesta sugli appalti di Alfredo Romeo, confermando la delega d'indagine ai carabinieri del Noe che svolgono l'attività investigativa insieme con finanza e carabinieri del comando provinciale. Lo si apprende in ambienti di Palazzo di giustizia dopo la notizia dell'indagine svolta dalla Procura di Roma a carico del capitano del Noe Giampaolo Scafarto indagato per falso in riferimento alle intercettazioni relative a Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del Consiglio.

15:37Picchia figlia perché non porta il velo

(ANSA) - SIENA, 11 APR - Picchiava la figlia minorenne che si rifiutava di portare il velo, leggere il Corano e imparare la lingua araba. Queste l'accusa che ha portato all'arresto di un kosovaro di 38 anni, residente nel Senese: è stato fermato dalla polizia per maltrattamenti a danno di minori conviventi. A far scattare le indagini i segni di violenza notati sul corpo della giovane da alcune compagne di scuola e dalle professoresse che hanno chiamato i soccorsi.

15:28Migranti:Francia,ministro Interno atteso a Grande-Synthe

(ANSA) - PARIGI, 11 APR - Il ministro francese dell'Interno, Matthias Fekl, è atteso oggi pomeriggio nel campo rifugiati di Grande-Synthe, nel nord della Francia, quasi interamente devastato da un incendio scoppiato questa notte in seguito a "scontri tra residenti" curdi e afghani. Con lui, si legge in una nota diffusa a Parigi, ci sarà anche la ministra della Casa, Emmanuelle Cosse. Questa mattina, nella zona, "si è tenuta una riunione tra i servizi dello Stato e il municipio" per "decidere sui dispositivi d'urgenza", in particolare, il trasferimento dei migranti evacuati dal campo andato a fuoco in nuovi centri di accoglienza e orientamento (Cao). Mentre tre unità della polizia sono state dispiegate nella regione per scongiurare eventuali incidenti. Dei 300 moduli abitativi in legno che ospitavano i migranti, ne sono rimasti in piedi solo 70. La procura ha aperto un'indagine per chiarire le circostanze del dramma. Secondo il prefetto di Dunkerque, il fuoco è stato appiccato durante una rissa tra curdi e afghani.

15:27Truffe: soldi per brevettare invenzione, condannato a Forlì

(ANSA) - FORLI', 11 APR - E' riuscito a ingannare un conoscente convincendolo di essere in grado di aiutarlo ad ottenere il brevetto per un'invenzione: uno strumento elettronico per individuare oggetti a distanza, un microchip da applicare su smartphone, utile in caso di furti. Quindi si è fatto versare oltre ottomila euro, per l'attivazione delle procedure. Per la truffa, scoperta dopo una denuncia ai Carabinieri e risalente al periodo tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, il tribunale di Forlì ha condannato il responsabile a sei mesi e 500 euro di multa e al risarcimento di 10mila euro più le spese al 57enne raggirato, parte civile rappresentato dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini. L'imputato era accusato di aver fatto credere alla vittima di conoscere un professore dell'università di Bologna in grado di aiutarlo e poi gli mandò documentazione apparentemente trasmessa dall'ufficio brevetti. Il fantomatico docente non è mai stato rintracciato: al suo numero corrispondeva l'utenza di una escort pugliese. (ANSA).

15:24Mattarella, Mosca eserciti influenza su armi chimiche

(ANSA) - MOSCA, 11 APR - "L'uso di armi chimiche è inaccettabile: auspichiamo che Mosca possa esercitare tutta la sua influenza". L'Italia comunque è per "il principio dell'accertamento delle responsabilità ed è pronta a fare la sua parte sia nel quadro Europeo che in seno al consiglio sicurezza dell'Onu". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando al Cremlino insieme al presidente russo Vladimir Putin.