Ultima ora

17:37Calcio: serie A, nove squalificati per un turno

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Leonardo Bonucci della Juventus e Mario Pasalic del Milan sono tra i nove giocatori squalificati per una giornata dal giudice sportivo di serie A in relazione agli incontri del 31/o turno. Dovranno scontare una giornata di stop perchè espulsi per doppia ammonizione Acquah del Torino e Gonzalez del Palermo. Tra i non espulsi, oltre a Bonucci e Pasalic (che salterà il derby), staranno fermi Berardi del Sassuolo, Bovo del Pescara, Cofie del Genoa, Gomez dell'Atalanta, Pisacane del Cagliari. Tra le società, alla Lazio è stata inflitta un'ammenda di diecimila euro "per avere suoi sostenitori, in percentuale rilevante, intonato cori insultanti di denigrazione territoriale" nel primo tempo della partita contro il Napoli. Multa di duemila euro alla Roma "per avere suoi sostenitori acceso due fumogeni nel proprio settore e lanciato un fumogeno nel recinto di gioco" nella partita di Bologna.

17:36Terremoto: pubblicata ordinanza per ricostruzione privata

(ANSA) - ANCONA, 11 APR - E' stata pubblicata l'ordinanza 19 del Commissario per la ricostruzione Vasco Errani che definisce parametri, modalità, tempi di intervento e di esecuzione della ricostruzione privata dopo il sisma. Prevede l'ambito di applicazione e i soggetti beneficiari e disciplina il contributo per "gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione degli edifici distrutti". Tra gli interventi finanziabili anche quelli per gli immobili con locali inagibili che ospitavano imprese e attività produttive. Nei 140 Comuni del cratere il contributo previsto è pari al 100% del costo ammissibile. Per gli immobili fuori cratere, qualora sia dimostrato "un nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici", il contributo è ugualmente del 100% sia per le prime case che per le seconde abitazioni se " ubicate nei centri storici". All'esterno dei centri storici per le seconde abitazioni scende al 50% (rimane del 100% per le prime case). Le domande entro il 31 dicembre (https://sisma2016.gov.it/).

17:33Musica: Zocca, incidente stradale per tre fan di Vasco Rossi

(ANSA) - MODENA, 11 APR - Tre fan di Vasco Rossi, una mamma e due figli minorenni (tra cui una bambina di dodici anni), provenienti da Genova, sono rimasti feriti in un incidente avvenuto questa mattina a Zocca, comune dell'Appennino modenese, in via Rosola nella frazione di Verucchia. L'auto condotta dalla donna si è scontrata frontalmente con un Doblò Fiat, al volante un giovane del posto che non ha riportato gravi conseguenze. Precedentemente la donna era stata insieme ai due minori a visitare, da fuori, proprio l'abitazione del rocker di Zocca. Per soccorrere la mamma e i due bambini è intervenuto sul posto il 118 con l'elisoccorso, che ha portato i tre all'ospedale Maggiore di Bologna. A quanto risulta non sarebbero in pericolo di vita. (ANSA).

17:26Calcio: Ventura, Italia deve tornare tra le prime 10

(ANSA) - FIRENZE, 11 APR - "Adesso dedico zero tempo alla sfida del 2 settembre con la Spagna perché prima ci sono le partite con Uruguay e Liechtenstein e dovessimo fare risultato guadagneremmo altre posizioni nel ranking Fifa: siamo saliti al 12/o posto, l'obiettivo è classificarci tra le prime 10, cosa che non succede da anni. E' quanto ha dichiarato Gian Piero Ventura impegnato a Coverciano nel terzo stage dedicato ai giocatori che si stanno mettendo in mostra. "Sia chiaro - ha aggiunto il ct azzurro - essere tra le prime dieci nazionali del mondo va visto non come un punto di arrivo bensì di partenza. Io sono fiducioso, già in tempi non sospetti dissi che stanno sbocciando tanti giovani talenti e oggi ribadisco che il calcio italiano ha un futuro roseo, al 90% siamo ben coperti in tutti i ruoli, solo in un paio non abbiamo tutto questo ben di Dio ma resto ottimista".

17:20Calcio: Milan, Li Yonghong atteso domattina a Milano

(ANSA) - ROMA, 11 APR - È atteso domani a Milano Li Yonghong, l'investitore cinese in arrivo in Italia per completare giovedì l'acquisto del Milan. Secondo quanto filtra, Li dovrebbe atterrare di primo mattino all'aeroporto di Malpensa, con un volo proveniente da Hong Kong. Intanto, il suo braccio destro, David Han Li, e il futuro ad del Milan, Marco Fassone, sono impegnati oggi in centro a Milano in una giornata di riunioni tecniche, con advisor e legali, per preparare il closing. Poi, in serata, i due hanno in programma di trasferirsi a Torino per assistere alla partita di Champions League fra Juventus e Barcellona. Fra New York e Londra sono attivi sul dossier anche i manager di Elliott Management, l'hedge fund statunitense che ha fornito alla società veicolo creata ad hoc da Li in Lussemburgo, la Rossoneri Sport Investment Lux, un prestito ponte di 303 milioni di euro per completare l'operazione.

17:17Sollecito impugna no ingiusta detenzione

(ANSA) - PERUGIA, 11 APR - La difesa di Raffaele Sollecito ha impugnato in Cassazione la decisione della Corte d'appello di Firenze di respingere la richiesta di risarcimento (500 mila euro) per ingiusta detenzione per i quasi quattro anni di detenzione per l'omicidio di Meredith Kercher. Delitto al quale è stato dichiarato definitivamente estraneo, come Amanda Knox. Secondo quanto appreso dall'ANSA i legali di Sollecito, gli avvocati Giulia Bongiorno e Luca Maori, hanno chiesto l'annullamento della decisione dei giudici fiorentini. La data dell'udienza in Cassazione non è stata ancora fissata. Nel ricorso i legali del giovane pugliese hanno sostenuto che la motivazione del rigetto della richiesta di risarcimento "sembra una sentenza di condanna". "I giudici - hanno sostenuto i legali - hanno ripreso gli argomenti della sentenza della Corte d'appello di Firenze che condannò Sollecito e la Knox senza invece tenere conto di quella della Cassazione che li assolse definitivamente evidenziando gli errori dell'indagine".

17:07Calcio: Bindi, il 3 maggio Gabrielli in Antimafia

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Il capo della polizia Franco Gabrielli sarà ascoltato dalla commissione Antimafia, nell'ambito dell'indagine su mafia e sport, il 3 maggio. Lo ha annunciato la presidente della commissione Rosy Bindi, nel corso dell'audizione del sostituto procuratore della Dda di Napoli Enrica Parascandolo. "Esiste una forma di controllo, come per tutte le attività, da parte della camorra, non mi sento di escluderlo - ha detto Parascandolo in risposta al deputato pd Marco Di Lello - Ma questo non vuol dire che le curve siano appannaggio dei clan o che i clan condizionino la gestione o la vendita dei biglietti". "Spero di vedere un approfondimento" sul rapporto tra i clan di camorra e il calcio, ha osservato invece la Bindi dicendosi preoccupata dalla "spartizione delle curve", poiché "siamo in una zona grigia" e il fatto "che la tranquillità sia garantita da una convivenza data per scontata m'inquieta". In particolare, Bindi ha fatto riferimento ai rapporti tra l'ex boss Antonio Lo Russo e l'ex Napoli Ezequiel Lavezzi.