19:29Terrorismo: due condanne per reclutamento Isis

(ANSA) - VENEZIA, 11 APR - Sono stati condannati per terrorismo rispettivamente a 4 anni ed 8 mesi di carcere Ajhan Veapi, di 39 anni, nato in Germania, e a 3 anni e 4 mesi Rok Zavbi, sloveno di 30 anni,con rito abbreviato dal Gip di Venezia Massimo Vicinanza. I due - come sostenuto dal Pm Francesca Crupi che per Zavbi aveva chiesto due mesi in meno di carcere - avrebbero fatto proselitismo per l'Isis reclutando foreign fighters. La sentenza sarà pubblicato tra 90 giorni. Entrambi ricorreranno in appello e si dicono innocenti.

19:09Onu: carestia, nuova ecatombe in Africa e nello Yemen

(ANSA) - GINEVRA, 11 APR - L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha espresso oggi allarme per il crescente rischio di morti di massa per fame tra le popolazioni del Corno d'Africa, lo Yemen e la Nigeria a causa della siccità e della carenza di fondi. Una crisi umanitaria che sarebbe evitabile, forse peggiore di quella del 2011, sta rapidamente diventando inevitabile, ha denunciato l'Unhcr oggi a Ginevra. In questi Paesi circa 20 milioni di persone si trovano in zone colpite dalla siccità, 4,2 milioni di loro sono profughi. L'Unhcr, in collaborazione con i suoi partner, sta rafforzando il suo impegno in questa regione ma deve affrontare una pesante carenza di fondi. Nel Corno d'Africa la siccità del 2011 era costata la vita a oltre 260.000 persone, più della metà bambini sotto i cinque anni, e ora "si deve impedire" a tutti i costi che questo accada di nuovo. I progetti dell'Unhcr in Sud Sudan, Somalia e Yemen hanno finora ricevuto finanziamenti solo del 3-11% rispetto al necessario.

19:08Calcio: tre turni stop a Neymar, niente ‘Clasico’

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Dalla Spagna arriva una tegola su Neymar e sul Barcellona, poco prima della sfida di Champions League con la Juventus: al brasiliano sono state inflitte tre giornate di squalifica per l'espulsione subita sabato scorso nella partita di Liga col Malaga, sanzione che lo esclude dal 'Clasico' del 23 aprile al Santiago Bernabeu di Madrid. Neymar paga soprattutto l'ironico applauso rivolto dopo l'espulsione ad un assistente dell'arbitro. Per quel gesto ha ricevuto due giornate di squalifica, oltre a quella solitamente inflitta ad un giocatore espulso. Oltre alla sfida del Bernabeu, probabilmente decisiva per l'assegnazione del titolo, la punta brasiliana perderà anche le partite contro la Real Sociedad e l'Osasuna al Camp Nou. Il Barcellona intende fare appello, ma solo una drastica riduzione ad un turno di stop consentirebbe di schierare Neymar a Madrid.

19:02Migranti: Mdp diviso su dl, ex Sel non votano fiducia

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Mdp si divide sul decreto migranti: il gruppo degli ex Sel, a quanto si apprende, non ha partecipato al voto di fiducia oggi a Montecitorio mentre almeno un paio di deputati hanno votato contro. Gli ex Pd, invece, hanno dato il loro ok alla fiducia chiesta dal governo sul provvedimento.

18:58G7: riparta dialogo tra israeliani e palestinesi

(ANSA) - LUCCA, 11 APR - "La pace in Medio Oriente rimane una priorità per la stabilità e la sicurezza regionale" ed il G7 "supporta la ripresa senza ritardi dei colloqui tra israeliani e palestinesi per trovare una soluzione che assicuri la pace e la sicurezza di entrambi e prenda in considerazione le risoluzioni 242, 338 e 1515 del Consiglio di sicurezza Onu". Lo si legge nella conclusioni del G7 Esteri, in cui si chiede ad entrambe le parti di evitare passi unilaterali che possano condurre ad un'escalation e pregiudicare l'esito dei negoziati". Nel documento, quindi, non c'è nessun cenno esplicito alla necessità di una soluzione che preveda due Stati per due popoli.

18:53Calcio: Udinese, stagione finita per Samir dopo infortunio

(ANSA) - UDINE, 11 APR - Stagione finita per il difensore brasiliano dell'Udinese Samir. Infortunatosi domenica pomeriggio al ginocchio sinistro durante la gara con il Genoa, Samir eseguirà domani a Villa Stuart a Roma un intervento per via artroscopica volto a trattare la cartilagine meniscale. I legamenti crociati del ginocchio non sono stati interessati dal trauma. Lo ha reso noto oggi Udinese calcio. L'operazione è stata decisa in seguito agli accertamenti effettuati oggi dal professor Mariani. La prognosi sarà aggiornata in base agli esiti dell'intervento, ma la sua stagione è da considerarsi conclusa.

18:51Calcio: Spalletti a Milano per un evento benefico

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Luciano Spalletti a Milano. E subito radiomercato si scatena ipotizzando per il tecnico un viaggio di lavoro, con Inter e Milan all'orizzonte. La posizione del toscano nella Capitale, d'altronde, è tutt'altro che solida, con il suo rinnovo di contratto con la Roma nient'affatto scontato. E così, nell'era dei social, basta un selfie scattato alla stazione Centrale di Milano per generare tutta una serie di voci legate al futuro professionale dell'allenatore. In realtà, spiegano da Trigoria, a motivare il viaggio di Spalletti è stata la partecipazione alla serata benefica organizzata al teatro Nuovo di Milano per festeggiare i 60 anni di Bruno Arena, volto storico dei "Fichi d'India". L'allenatore, una volta rientrato a Roma, domani dirigerà gli allenamenti con una doppia seduta per la squadra in vista dell'impegno di sabato con l'Atalanta.