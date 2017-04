Ultima ora

20:56Spot de ‘L’ultima cena’ in versione gay, polemica a Salerno

(ANSA) - SALERNO, 11 APR - Una locandina pubblicitaria per invitare a una serata gay al Bar Verdi di Salerno. Fin qui nulla di strano. La polemica è nata perché la locandina in questione prende spunto dal celebre dipinto raffigurante "L'ultima cena". Solo che qui, al posto del Cristo e degli apostoli, vi sono raffigurati uomini a torso nudo, alcuni dei quali mentre si baciano. Questo ha scatenato alcune reazioni del mondo politico. L'avvocato Fabio Mammone, vice coordinatore cittadino di Forza Italia Salerno ha chiesto "l'annullamento della serata di giovedì sera". Secondo Mammone "gli organizzatori non sono né blasfemi, né alternativi ma semplicemente fuori luogo ed irriguardosi. La religione cristiana nulla ha da spartire con le istanze gender". A condannare questa scelta pubblicitaria ci ha pensato anche Raffaele Adinolfi, il quale da Facebook dice: "Mentre è ancora caldo il sangue dei Cristiani massacrati in Egitto per mano assassina, Salerno si prepara a fare strage di rispetto e buongusto".

20:44Roma: stop minimarket e lavanderie self service in centro

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Niente più minimarket o lavanderie self service al centro storico di Roma, nell'area già dichiarata Sito Unesco e patrimonio dell'Umanità. L'obiettivo dichiarato del nuovo Regolamento per la tutela e la riqualificazione delle attività commerciali e artigianali della Città Storica voluto dal Campidoglio è la riorganizzazione normativa complessiva che si articolerà su due ambiti geografici: Città Storica e Sito Unesco. Cuore del provvedimento resta la tutela delle attività commerciali e artigianali: tra le quali librerie, negozi storici, negozi di antiquariato. Rispetto alla precedente normativa, è previsto l'inserimento di nuove attività: cartolibrerie, articoli da disegno, grafica e belle arti. Inalterato il termine di due anni di attività per il formarsi del vincolo di attività tutelata, mentre scende a tre anni la durata per la decadenza del vincolo in caso di inutilizzo.

20:43Lega: Fava sfida Salvini, mi batterò contro alle primarie

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Gianni Fava, 49 anni, assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia, conferma la sua intenzione di sfidare il leader Matteo Salvini alle Primarie della Lega. L'annuncio in una intervista pubblicata sul sito della Stampa. "L'idea federalista e indipendentista è più attuale oggi di vent'anni fa. Molti militanti hanno paura che la Lega smetta di essere la Lega, che perda le sue radici. Per questo ho deciso di candidarmi come segretario". afferma Fava. "Sono realista, e vedo la disparità delle forze in campo. Ma noi siamo nati come un movimento post-ideologico, né di destra né di sinistra, che difende gli interessi del Nord. Un progetto nazionalista e lepenista non mi appassiona, e così tanti militanti a cui voglio dare voce - aggiunge l'attuale assessore -. Dopo la crisi economica, l'insofferenza verso Roma e il centralismo è ancora più forte. Non solo tra i nostri militanti ma nel popolo che rappresentiamo, gli artigiani, le partite Iva".

20:39Bild, esplosivo contro bus Borussia, ferito giocatore

(ANSA) - BERLINO, 11 APR - Esplosione davanti al bus del Borussia Dortmund mentre si dirigeva verso lo stadio per la partita di Champions League. Lo riferisce la Bild che parla di "esplosivo" che, secondo il tabloid tedesco, potrebbe essere stato piazzato precedentemente sulla strada. Risulta ferito, riferisce sempre la Bild, il giocatore Marc Bartra, trasportato in ospedale.

20:24Siria: Eric Trump, ‘c’è Ivanka dietro il raid di papà’

(ANSA) - NEW YORK, 11 APR - Dietro alla decisione di "mio padre" di bombardare la Siria c'è anche Ivanka Trump, la figlia del presidente degli Stati Uniti. Ad ammetterlo, confermando le indiscrezioni degli ultimi giorni, è suo fratello minore Eric Trump. Immediata la furia sui social: "non possiamo avere una donna presidente, ma abbiamo Ivanka", "basta una sua lacrima e papà attacca" sono alcuni dei commenti. Donald Trump è stato "profondamente colpito" dalle immagini televisive sull'attacco chimico in Siria: "un attacco orribile e sono contento della risposta data" afferma Eric Trump, che diventerà a breve papà per la prima volta. "Ivanka è mamma di tre bambini e ha influenza" sul presidente. "Sono sicuro che gli abbia detto: è terribile. In momenti come questo mio padre agisce" spiega Eric, difendendo Donald Trump dall'accusa di aver agito in modo impulsivo sulla Siria. "E' pratico non impulsivo. Sono orgoglioso della sua azione" dice. Eric difende Trump anche dalle accuse di rapporti troppo stretti con la Russia.

19:57Serbia: nono giorno protesta anti-Vucic

(ANSAmed) - BELGRADO, 11 APR - A Belgrado, per il nono giorno consecutivo, alcune migliaia di persone, in larga parte giovani e studenti, sono scesi in piazza nel tardo pomeriggio per manifestare contro la 'dittatura' del premier Aleksandar Vucic, vincitore delle presidenziali del 2 aprile. I dimostranti, radunatisi davanti alla sede del governo, si sono poi mossi in corteo per le strade del centro, scandendo slogan ostili a Vucic e al governo. Chiedono elezioni libere e democratiche (la vittoria di Vucic viene contestata per i presunti brogli e irregolarità che avrebberob falsato il voto), libertà dei media, l'uscita di scena di quella che definiscono l'elite politica con in testa lo stesso Vucic, una vera decentralizzazione, le dimissioni della commissione elettorale, dei vertici della tv pubblica Rts, del presidente del parlamento. Come nei giorni scorsi analoghe manifestazioni sono in programma anche in altre città del Paese.

19:49Calcio: Ancelotti, contro il Real gara speciale

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Sarà una sfida speciale per me perché provo molto affetto per il Real, i giocatori e i tecnici: una partita speciale e anche molto bella". Con quest'omaggio di cuore, l'allenatore del Bayern Monaco Carlo Ancelotti apre la conferenza stampa alla vigilia dell'andata dei quarti di Champions League con il Real Madrid. Poi, due notizie: il portiere Manuel Neuer, fuori per alcune partite, domani sarà in campo; mentre Robert Lewandowski giocherà "solo se non avrà dolore alla spalla. Oggi si è allenato 20 minuti, vedremo domani. Ma se non ci sarà, la nostra strategia non cambierà". Il tecnico esprime poi massimo rispetto per Zinedine Zidane, ricordando quando lo allenò alla Juventus e quando lo ebbe come vice al Real. "Mi ha sempre molto aiutato - spiega - La sua squadra ti può mettere in difficoltà in ogni momento. Comunque, ciò che conta è che il Bayern giochi bene, anche se la gara di domani non sarà decisiva come il ritorno a Madrid. Stiamo pianificando in modo da tornare a casa con una certa tranquillità".