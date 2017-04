Ultima ora

00:02Consip: T.Renzi, chi ha sbagliato paghi

(ANSA) - FIRENZE, 11 APR - "Chi ha sbagliato deve pagare": Tiziano Renzi la pensa così sulla vicenda Consip, dopo che nell'inchiesta è emerso che un investigatore è indagato per falso. Il padre dell'ex premier ha riservato solo poche frasi alla vicenda che lo vede indagato per traffico di influenze, nel corso dell'assemblea del Pd di Rignano (Firenze), aggiungendo che, secondo quanto trapelato dalla riunione chiusa a giornalisti e telecamere, sarebbe "un errore" considerare l'intera vicenda come "un fatto personale".

23:43Champions: Allegri, a Barcellona bisogna giocare per segnare

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Non dobbiamo frenare gli entusiasmi. Dobbiamo essere coscienti che i ragazzi hanno fatto un'ottima partita, a livello sia difensivo che offensivo. Questa sera abbiamo fatto un primo passo, ma a Barcellona sarà un'altra partita e bisognerà giocare per fare gol". Massimiliano Allegri, a 'Premium Champions', spiega come la Juventus dovrà affrontare il ritorno dei quarti di Champions, dopo il largo 3-0 di questa sera.

23:38Champions: L.Enrique “difficile pensare ad un’altra rimonta

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "E' stato un primo tempo difficile, molto simile a quello di Parigi, meglio poi nel secondo. Dobbiamo vedere di nuovo la partita e migliorare, se giochi un primo tempo come questo contro la Juventus può succedere di prendere due gol. Difficile oggi pensare a costruire un'altra rimonta, ma cercheremo di rialzarci e fare bella figura nel ritorno". Così l'allenatore del Barcellona, Luis Enrique, dopo la sconfitta con la Juve allo Stadium. "E' difficile fare di nuovo un'impresa come quella col Psg, ma era anche difficile perdere un'altra partita come quella che abbiamo perso coi francesi - ha detto il tecnico -. Neymar? La sconfitta è per tutta la squadra, a cominciare dai singoli".

23:08Calcio: Champions, Juventus-Barcellona 3-0

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Impresa della Juventus allo Stadium contro il Barcellona nell'andata dei quarti di Champions League. I campioni d'Italia, trascinati da uno spettacolare Dybala, hanno sconfitto 3-0 i blaugrana grazie ad una doppietta della 'Joya' nel primo tempo - due vere perle, al 7' e al 22' - e ad un colpo di testa di Chiellini al 10 st. Anche Buffon ci ha messo del suo, con un miracolo su Iniesta che ha sventato il possibile 1-1 e un'altra parata importante su Suarez nel secondo tempo, ma tutta la difesa bianconera ha fatto una prestazione super. Sapendo come è andata al Psg, per i bianconeri è presto per prenotare la semifinale, ma le premesse ci sono tutte.

21:37Ragazzo Sri Lanka suicida, osteggiato amore con italiana

(ANSA) - VICENZA, 11 APR - Un ragazzo di 16 anni ha ingerito del liquido corrosivo, soda caustica, ed è morto in ospedale a Bassano del Grappa (Vicenza) dopo alcune ore di agonia. Si tratterebbe di suicidio: pare che il giovane, originario dello Sri Lanka, avesse una relazione con una ragazza italiana, sua coetanea, osteggiata dalla famiglia di lui. I genitori avrebbero vietato al figlio di vedere e frequentare la ragazza adducendo il fatto che lo stesso era minorenne e che fino ai 18 anni non si poteva impegnare sentimentalmente. Ma, soprattutto, perché la sua religione non tollerava dei rapporti con giovani di altre culture. A soccorrere il figlio sono stati gli stessi genitori; al suo arrivo in ospedale le condizioni del ragazzo erano già gravissime per le lesioni interne riportate e la morte è sopraggiunta dopo un paio d'ore. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa.

21:29Calcio: Zidane, Real più forte del 2014

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Carlo ed io ci conosciamo bene, da lui ho imparato molto, ma non significa nulla: domani si affrontano due squadre forti, non noi due". Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane evita il confronto con l'ex maestro alla vigilia dell'andata dei quarti di Champions League, ma poi si lascia andare. "Credo che questo Real sia migliore di quello del 2014, ma dobbiamo dimostrarlo", confida, ricordando il 4-0 con cui a Monaco il Real di Ancelotti batté i tedeschi e andò in finale. "Loro partiranno forte, lo fanno sempre - afferma ancora Zidane - Noi dovremo fare altrettanto e dimostrare che squadra siamo. Dobbiamo giocare il nostro calcio e cercare di vincere". Nel Bayern potrebbe mancare Lewandowski: "Noi siamo pronti ad affrontarlo, ma il Bayern è forte comunque, con giocatori ottimi in tutti i reparti". Infine, un pensiero al trio Bbc, che Ancelotti preferirebbe non affrontare ma che è nel mirino della critica: "Bale, Benzema e Ronaldo sono giocatori d'esperienza e queste sono le partite che li esaltano".

21:19Manovra: Padoan, 1 mld anno per sisma, misure per sviluppo

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Con la manovra arriva "un fondo per diversi anni di valore annuale di almeno 1 miliardo di euro" per "sia per investimenti per la ricostruzione sia per dare risorse per la ripresa delle attività delle imprese che fanno parte delle zone colpite". Lo ha confermato il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan al termine del Cdm, ricordando che il provvedimento introduce anche "misure che si iscrivono nel capitolo di finanza per la crescita, di semplificazione, di agevolazione amministrativa, di incentivo alla localizzazione in Italia delle imprese, di indirizzo del risparmio verso gli investimenti produttivi". Il Ministro delle politiche agricole Maurizio Martina ha messo in rilievo il "via libera oggi in Cdm alle Zone franche urbane nei comuni del terremoto. Zero tasse e contributi per due anni per le attività d'impresa che daranno futuro alle aree colpite dal sisma. Un aiuto concreto a chi vuole continuare a vivere e lavorare in questi territori straordinari". (ANSA).