08:48Siria: Xi a Trump, ‘inaccettabile’ uso armi chimiche

(ANSA) - PECHINO, 12 APR - Il presidente cinese Xi Jinping ha definito "inaccettabile" l'uso delle armi chimiche in Siria nel colloquio telefonico avuto oggi con il presidente Usa Donald Trump. Secondo quanto riferito dall'agenzia Nuova Cina, Xi ha auspicato "una sola voce" in seno al Consiglio di Sicurezza dell'Onu.

07:38Corea Nord: Xi a Trump, soluzione con mezzi pacifici

(ANSA) - PECHINO, 12 APR - Il presidente cinese Xi Jinping e quello americano Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica in cui hanno discusso delle questioni legate alla Corea del Nord e alla Siria. Lo riporta la tv di Pechino, la Cctv, secondo cui Xi ha posto l'accento quanto a Pyongyang sulla "necessità di una soluzione attraverso mezzi pacifici".

07:31Droga. operazione aeronavale Guardia finanza, sette arresti

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 12 APR - La Guardia di finanza ha condotto un'operazione aeronavale nel Mar Ionio, in cooperazione con la Guardia costiera greca e con aerei di Spagna e Portogallo impegnati nel Mediterraneo nel dispositivo antimmigrazione Frontex. L'operazione ha consentito di individuare nelle immediate adiacenze della costa ionica calabrese un potente gommone che aveva appena trasportato un grosso quantitativo di marijuana dall'Albania alla Locride. L'operazione è scattata quando il Nucleo di Frontiera Marittima delle fiamme gialle in Albania, in contatto con la divisione Antidroga e Antiterrorismo ellenica, ha dato l'allarme. Mentre il Gruppo della Guardia di Finanza di Locri riusciva ad individuare a terra il luogo dello sbarco ed a sequestrare 1.500 chilogrammi di marijuana, iniziava in mare l'inseguimento aeronavale del gommone che terminava il giorno successivo, quando la Guardia costiera ellenica lo ha fermato, arrestando tre scafisti. In manette anche i quattro responsabili a terra del traffico di droga. (ANSA).

07:30Mafia:Dia sospende dirigenti e dipendenti Autostrade Sicilia

(ANSA) - MESSINA, 12 APR - Personale della Direzione investigativa antimafia di Messina e del Centro operativo Dia di Catania sta eseguendo misure cautelari, che prevedono la sospensione dalla professione, nei confronti di dodici tra dirigenti e dipendenti del Consorzio per le autostrade siciliane (Cas). I reati ipotizzati dal Gip, che ha emesso l'ordinanza su richiesta della Procura, sono, a vario titolo, falso, abuso d'ufficio e truffa. Le indagini, durate circa due anni, hanno fatto luce sulla gestione amministrativa del Cas. nell'inchiesta ci sono una cinquantina di indagati. Maggiori particolari sull'operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 nella sede della Dia di Messina, alla presenza del procuratore Vincenzo Barbaro, dell'aggiunto Sebastiano Ardita e del sostituto Stefania La Rosa. (ANSA).

07:05Migranti: frode permessi soggiorno, arresti a Brindisi

(ANSA) - BRINDISI, 12 APR - E' in corso a Brindisi un'operazione della Polizia, con arresti e perquisizioni, per smantellare una presunta banda che avrebbe consentito con metodi illeciti la regolarizzazione di migranti con la complicità di cittadini italiani e di stranieri regolari. Si tratta di una inchiesta che si inserisce nelle operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina. (ANSA).

00:02Consip: T.Renzi, chi ha sbagliato paghi

(ANSA) - FIRENZE, 11 APR - "Chi ha sbagliato deve pagare": Tiziano Renzi la pensa così sulla vicenda Consip, dopo che nell'inchiesta è emerso che un investigatore è indagato per falso. Il padre dell'ex premier ha riservato solo poche frasi alla vicenda che lo vede indagato per traffico di influenze, nel corso dell'assemblea del Pd di Rignano (Firenze), aggiungendo che, secondo quanto trapelato dalla riunione chiusa a giornalisti e telecamere, sarebbe "un errore" considerare l'intera vicenda come "un fatto personale".

23:43Champions: Allegri, a Barcellona bisogna giocare per segnare

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Non dobbiamo frenare gli entusiasmi. Dobbiamo essere coscienti che i ragazzi hanno fatto un'ottima partita, a livello sia difensivo che offensivo. Questa sera abbiamo fatto un primo passo, ma a Barcellona sarà un'altra partita e bisognerà giocare per fare gol". Massimiliano Allegri, a 'Premium Champions', spiega come la Juventus dovrà affrontare il ritorno dei quarti di Champions, dopo il largo 3-0 di questa sera.