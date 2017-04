Ultima ora

10:39Fortuna: imputato ammette violenze su amichetta del cuore

(ANSA) - NAPOLI, 12 APR - Raimondo Caputo, detto "Titò", accusato di avere ucciso Fortuna Loffredo, la bimba morta il 24 giugno del 2014 dopo essere caduta dall'ottavo piano del palazzo dove abitava, nel parco Iacp di Caivano (Napoli), ieri si è dichiarato disposto ad ammettere di avere abusato sessualmente dell'amichetta del cuore di Fortuna, figlia della sua ex compagna, Marianna Fabozzi, ma ha ribadito di non essere lui l'assassino. Lo rende noto Il Mattino. Caputo torna ad accusare la ex. L'outing l'ha fatto ieri, dopo la sospensione dell'udienza del processo a suo carico a causa dello sciopero della Camera Penale. L'ammissione dovrebbe essere resa nota - è scritto ancora nell'articolo - nella prossima udienza del 2 maggio. La bimba vittima di abusi è anche la principale accusatrice di Titò. Non solo: Caputo riferisce anche le modalità dell'assassinio di Fortuna: Marianna l'avrebbe afferrata per i piedi, graffiandola, e poi gettata giù. Le sarebbe rimasta in mano la scarpetta di cui poi si sono perse le tracce.

10:38Ambiente: Pm Lecce indaga sul lido di Briatore a Otranto

(ANSA) - LECCE, 12 APR - La Procura di Lecce ha avviato un'indagine per abusivismo edilizio, al momento senza indagati, sullo stabilimento balneare 'Twinga' che Flavio Briatore sta realizzando a Otranto. Il pm Antonio Negro - scrive il Nuovo Quotidiano di Puglia - vuole accertare che non vi siano irregolarità nella realizzazione del lido, che sorge su un terreno privato che ha come destinazione urbanistica i 'servizi per la balneazione'. Per questo motivo la polizia provinciale sta esaminando le concessioni edilizie rilasciate dall'Amministrazione comunale e sta valutando il rispetto dei vincoli storici, artistici, archeologici, paesaggistici e ambientali. Al vaglio anche i permessi a costruire per verificare la conformità delle opere alla destinazione urbanistica e il loro rispetto alle cubature e alle caratteristiche indicate nel progetto. (ANSA).

10:27Borussia: polizia verifica pista islamica radicale

(ANSA) - BERLINO, 12 APR - La polizia sta verificando se dietro le esplosioni avvenute ieri sera vicino l'autobus del Borussia Dortmund ci sia una pista islamica radicale. Secondo Sueddeutsche Zeitung, NDR e WDR, nella lettera di rivendicazione ritrovata vicino l'autobus si fa riferimento all'attentato contro un mercatino di Natale a Berlino e alle missioni dei Tornado tedeschi in Siria. Anche un poliziotto è rimasto ferito. L'agente, che stava scortando in moto l'autobus, ha subito un trauma acustico e uno shock e non è in grado in questo momento di prestare servizio, ha reso noto la polizia di Dortmund in un comunicato. Al momento della detonazione viaggiava davanti il bus.

10:24Juve: Allegri “entusiasmo giustificato, ma non si molla”

(ANSA) - TORINO, 12 APR - "Entusiasmo giustificato, ma non cadiamo in trappole né sabato né mercoledì". Massimiliano Allegri si gode il 3-0 sul Barcellona, rinnovando via Twitter i complimenti ai bianconeri. "Bravi tutti - scrive il tecnico sul suo profilo ufficiale - ma non si molla! #finoallafine", corredando il tutto con una sua foto sorridente, evento unico nelle abitudini social dell'allenatore. Festeggiano insieme, anche sui social, Juan Cuadrado e Paulo Dybala: "Tutta la gloria e l'onore per te Gesù, congratulazioni panita" ha tweetato il colombiano, messaggio rilanciato da Dybala con "Vamos arriba panita". Un Dybala particolarmente attivo, che poco prima aveva commentato vittoria e doppietta con un semplice ma eloquente "Che notte! Non è finita ancora!". "Grande Giorgione", si complimenta con Chiellini per il gol Bonucci, pubblicando su Instagram una foto che li ritrae insieme. "Testa bassa e pedalare... - aggiunge il difensore - la strada è ancora lunga". "Avanti così", si limita a dire Chiellini.

10:22Siria: Alfano, da G7 emersa necessità non isolare la Russia

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Occorre chiedere a Putin di esercitare pressioni su Assad affinché rispetti in maniera vera e durevole il cessate il fuoco e ponga le condizioni minime per il rilancio negoziale. Ma, e questa è la linea venuta dal G7, senza antagonizzare o mettere nell'angolo Mosca", riconoscendone "il ruolo ineludibile e il riconoscimento degli interessi strategici" in Siria. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, in un'informativa al Senato.

10:19Siria: Alfano, ‘Russia da sola non basta, servono Usa’

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "La Russia da sola non è in grado di promuovere una transizione politica credibile in Siria e a tal fine serve il contro bilanciamento degli Stati Uniti che restano il nostro principale e insostituibile alleato nella regione e nel mondo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, in un'informativa al Senato.

10:16Iran: Ahmadinejad si candida a presidenza

(ANSA) - TEHERAN, 12 APR - L'ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad ha presentato la propria candidatura alle prossime elezioni presidenziali del 19 maggio. Lo riferisce l'agenzia ufficiale iraniana Irna. La decisione di Ahmadinejad è stata ufficializzata nel primo giorno di registrazione dei candidati al ministero degli Interni, che ha visto già l'iscrizione di 126 persone, tra le quali sei donne. Il candidato più anziano ha 79 anni e il più giovane 18 anni.