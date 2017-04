Ultima ora

13:05Migranti: sbarchi 2017 a quota 27mila, 35% in più del 2016

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Sfiorano quota 27mila i migranti sbarcati in Italia nel 2017, il 35% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, che alla fine fece registrare il record degli arrivi (181mila). Lo indicano i dati del Viminale aggiornati alla data di ieri. Bangladesh (3.521), Nigeria (3.397 e Guinea (3.320) le principali nazioni di provenienza dei migranti. I minori stranieri non accompagnati sono 3.557. I richiedenti asilo ricollocati in altri Paesi secondo il programma della relocation sono 4.438. Nonostante il flusso continuo di sbarchi, cala il numero di migranti ospitati nel sistema di accoglienza: sono 175.480 contro i 176.554 del 31 dicembre dello scorso anno. Le principali presenze di registrano nelle strutture temporanee (137.957), mentre nel Sistema di accoglienza per richiedenti asilo sono ospitate 23.867 persone. La Lombardia è in testa tra le regioni con 23.700 stranieri in accoglienza, seguita dalla Campania (15.122) e dal Lazio (14.854).

12:58Calcioscommesse: 18 mesi a Izzo,3 punti penalità ad Avellino

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Diciotto mesi di squalifica e 50mila euro di ammenda per Armando Izzo (omessa denuncia), 3 punti di penalizzazione e 50mila ero di ammenda per l'Avellino. Queste le sanzioni irrogate dal Tribunale Federale Nazionale che ha accolto parzialmente il deferimento proposto dal Procuratore Federale per le due presunte combine delle gare di Serie B Modena-Avellino del 17 maggio 2014 e Avellino-Reggina del 25 maggio 2014. Pene più severe invece nei confronti dell'ex giocatore dell'Avellino, Francesco Millesi, e Luca Pini, all'epoca dei fatti tesserato per l'A.S.D. Atletico Torbellamonaca, entrambi accusati dello stesso tipo di illecito e squalificati per 5 anni, oltre a 50mila euro di multa. Le richieste avanzate dalla Procura nei confronti di Izzo (oggi al Genoa) e dell'Avellino erano state rispettivamente di 6 anni per Izzo e di 7 punti per l'Avellino. Il Tribunale ha invece disposto il proscioglimento per Mariano Arini, Raffaele Biancolino, Luigi Castaldo, Fabio Pisacane, Fabio Peccarisi e Walter Taccone.

12:40Killer ricercato: riaperto a Budrio bar primo omicidio

(ANSA) - BUDRIO (BOLOGNA), 12 APR - Riapre, a Riccardina di Budrio, il bar 'Gallo', il locale dove lo scorso primo aprile è stato ucciso il 52enne Davide Fabbri, nel corso di un tentativo di rapina. Per quell'omicidio e per quello successivo della guardia ecologica Valerio Verri, a Portomaggiore, è ricercato, da giorni, Igor Vaclavic. A undici giorni dalla morte del suo proprietario, il bar della cittadina emiliana rialza le serrande. Fuori un lenzuolo in cui si chiede 'giustizia', sul bancone le fotografie del barista ucciso a colpi di arma da fuoco. "Ricominciare è dura. L'ho fatto per lui - racconta alle televisioni accorse a Budrio la moglie dell'uomo, Maria Sirica - più che altro per lui: se era per me non avrei avuto voglia di andare avanti ma l'ho fatto per lui". Quanto alle ricerche dell'omicida, che vedono impegnati centinaia di uomini delle forze dell'ordine, "ho fiducia in chi sta cercando l'assassino - argomenta alle tv la vedova di Fabbri - perché nessuno passi quello che sto passando io".(ANSA).

12:31Migranti: in 70 sbarcano a Vieste, anche donne e bambini

(ANSA) - VIESTE (FOGGIA), 12 APR – Una settantina di profughi è sbarcata la notte scorsa sulle coste del Gargano, tra Baia di Campi e Vignanotica, ad una quindicina di chilometri da Vieste. Si tratta di iracheni e afghani che sono stati notati da alcuni automobilisti mentre camminavano lungo la litoranea tra Vieste e Mattinata. Sono stati soccorsi dai volontari della Protezione Civile, da sanitari del 118 e dai carabinieri del Comando provinciale di Foggia. Secondo quanto si è appreso, sono tutti in buone condizioni di salute. I migranti (ci sono anche diverse donne e bambini), dopo essere stati rifocillati, verranno trasferiti in giornata nel Centro per richiedenti asilo politico di Borgo Mezzanone, dove si procederà alle operazioni di identificazione e riconoscimento.

12:30Francia:personale sgarbato nei caffé, Parigi corre ai ripari

(ANSA) - PARIGI, 12 APR - La proverbiale scortesia dei 'garçons de café' parigini non è solo leggenda e ai tempi di TripAdvisor & co diventa un problema per il turismo. Tanto che diversi tra bistrot e ristoranti - tra cui il celebre Les Deux Magots di Saint-Germain des Près - hanno deciso di intraprendere uno sforzo per introdurre un "management" più "sorridente" ed affabile, in stile "anglosassone", scrive oggi Libération, in un ampio articolo dedicato alla questione. I responsabili di categoria (Umih) non negano il problema. "La professione ha dei margini di sviluppo...", affermano. In questo senso, Umih moltiplica le raccomandazioni agli aderenti, anche in vista delle imminenti presidenziali per "fare della Francia un Paese con un'accoglienza di alta qualità". E su questo però "c'è ancora lavoro da fare", commenta ironico Libération.

12:27Melania Trump accetta risarcimento e scuse Daily Mail

(ANSA) - LONDRA, 12 APR - Melania Trump ha accettato il pagamento dei danni, per una somma non svelata, e le scuse del tabloid Daily Mail britannico che aveva riportato voci secondo cui negli anni Novanta la first lady avrebbe lavorato come escort di lusso. Si è così conclusa all'Alta corte di Londra la battaglia legale nella quale la moglie del presidente americano Donald Trump aveva chiesto un maxi risarcimento.

12:26Corona: Lucarelli, mai saputo chi mise bomba sotto casa sua

(ANSA) - MILANO, 12 APR - "Non ho mai scritto all'avvocato del signor Corona che mi fu riferito 'chi' mise la bomba sotto casa di Corona, anche perché se fossi stata a conoscenza di una simile informazione avrei segnalato la cosa a chi di dovere". E' quanto precisa Selvaggia Lucarelli in merito al sms da lei inviato ieri, mentre era in corso l'udienza del processo milanese a carico dell'ex agente fotografico, all'avvocato Ivano Chiesa. "Semplicemente - spiega ancora la blogger - gli ho comunicato che la notizia della bomba e la sua ubicazione, all'epoca, mi fu data dal fidanzato di Nina Moric, Luigi Favoloso, prima che da altri, senza ulteriori particolari". E aggiunge: "Ho dedicato un reportage di sei pagine su 'Il Fatto' alla vicenda in quel periodo, il fatto che avessi decine di fonti tra cui l'ex moglie dell'imputato, Nina Moric, e il suo fidanzato non mi sembra un gran notizia".