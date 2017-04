Ultima ora

14:48Consip: procura Napoli, nessun contrasto con pm Roma

(ANSA) - NAPOLI, 12 APR - La procura di Napoli "esclude categoricamente che vi sia alcun contrasto o alcuna tensione con la procura di Roma con la quale vi è piena sintonia istituzionale". Lo dice il procuratore facente funzioni, Nunzio Fragliasso. "Le iniziative investigative assunte, nell'ambito della propria autonomia decisionale, dalla procura di Roma in relazione a vicende concernenti la Consip, che non sono connesse a quelle per le quali procede questa procura, allo stato non hanno alcun riflesso sulle indagini del Noe su delega di questo ufficio", aggiunge.

14:48Borussia: operazione Bartra ok, schegge vetro nel polso

(ANSA) - ROMA, 12 APR - E' andato bene l'intervento a cui è stato sottoposto nella notte Marc Bartra, il giocatore del Borussia Dortmund rimasto ferito ieri sera nell'attentato che ha preso di mira il pullman della squadra. Il difensore spagnolo ha subito una frattura al radio del polso e alcune schegge del vetro andato in frantumi gli si sono conficcate nel polso destro: il giocatore, scrivono oggi i giornali spagnoli, pur essendo tranquillo, è un po' preoccupato per la possibilità che i legamenti della mano possano essere danneggiati. Bartra, se tutto procederà per il meglio, sarà dimesso dall'ospedale giovedì.

14:47Dl sicurezza: Governo chiede fiducia in Senato

(ANSA) - ROMA, 12 APR - La ministra per i rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, prendendo la parola in Aula al Senato ha chiesto il voto di fiducia sul Dl Sicurezza. Il presidente del Senato ha quindi convocato immediatamente la conferenza dei capigruppo per stabilire tempi e modalità del voto e sospeso i lavori dell'aula per consentire la riunione. Il voto di fiducia e sul provvedimento è atteso molto probabilmente per la serata di oggi. Il decreto (dl Minniti), che scade il 21 aprile, è al Senato in seconda lettura e quindi con l'approvazione verrà convertito in legge, senza modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera.

14:32Droga: giovane di colore muore in casa prostituta a Udine

(ANSA) - UDINE, 12 APR - Un giovane, di colore, dell'età apparente di 25-30 anni, di cui non si conoscono le generalità, è stato trovato morto ieri sera, probabilmente a causa di una sospetta overdose, in casa di una ragazza, una prostituta italiana, dove aveva dormito e dove, insieme con la giovane, avrebbe assunto sostanze stupefacenti. La ragazza ha raccontato alla polizia di aver incontrato il giovane il giorno prima - martedì - in un bar e di avergli chiesto se poteva procurargli cocaina. Questi, ha raccontato ancora la ragazza, ha fatto una telefonata con il cellulare di lei e, fattosi consegnare 150 euro, è tornato poco dopo con una cinquantina di pastiglie di colore azzurro. I due sarebbero dunque andati a casa di lei e avrebbero assunto la droga. Subito dopo si sarebbero addormentati e lei, risvegliandosi dopo circa 24 ore (alle 22 di ieri), ha notato che il giovane era morto. I sanitari del 118, intervenuti sul posto chiamati dalla stessa ragazza, hanno constatato il decesso, avvenuto probabilmente già da alcune ore.

14:28Difesa: stop occupazione militare,manifestazione in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 12 APR - Ancora una volta davanti ai poligoni per protestare "contro l'occupazione militare della Sardegna, chiedere la chiusura delle basi, per le bonifiche e la restituzione delle terre". La manifestazione è in programma il 28 aprile, a partire dalle 11, in occasione de "Sa Die de sa Sardigna", proprio davanti al Poligono di Quirra. Organizza "A Foras - Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna", assemblea nata il 2 giugno 2016 a Bauladu, che comprende comitati, collettivi, associazioni antimilitaristi. "Vogliamo dare a questa giornata una connotazione diversa dalla semplice celebrazione attraverso rituali - ha detto oggi alla presentazione del sit-in uno dei portavoce, Mauro Aresu - vogliamo che diventi un momento di protagonismo attivo, una giornata di lotta che sia davvero di liberazione". Perché Quirra? "Il Poligono Interforze del Salto di Quirra con i suoi oltre 13mila ettari è il fiore all'occhiello e simbolo dell'occupazione militare della Sardegna - ha aggiunto il rappresentante di "A fora" - I danni sugli abitanti e sull'ambiente sono conclamati e oggetto di un processo che vede imputati otto ex generali". Per l'appuntamento del 28 aprile "A Fora" invita alla partecipazione di massa: "Saremo a Quirra con centinaia di bandiere dei quattro mori, l'obiettivo è quello di entrare nel poligono e bloccare le esercitazioni". Un po' come accadde a Capo Frasca il 13 settembre del 2014, in quella che i pacifisti considerano la manifestazione simbolo, negli ultimi anni, della lotta contro l'occupazione militare. In vista del sit-in, l'Assemblea percorrerà tutta l'Isola "perché vogliamo che le persone aderiscano in modo sempre più numeroso e consapevole". In particolare, ha concluso Aresu, "saremo presenti nel Sarrabus e in Ogliastra con la presentazione del nostro dossier sul poligono e il suo impatto nel territorio".

14:27Pd: Orlando, senza una forte e radicale svolta è sconfitta

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Senza una forte e radicale svolta politica, se andremo avanti con la stessa linea seguita dopo il referendum, andremo incontro a una sconfitta cocente. Vedo un Pd sempre più politicamente isolato". Lo afferma il candidato segretario del Pd, Andrea Orlando, parlando alla stampa estera. "La mia impressione è che stiamo facendo i conti senza l'oste, che sono gli elettori: già le prossime amministrative - aggiunge il ministro della Giustizia - fotografano un Pd in forte difficoltà nel realizzare coalizioni. Qualcuno parla di spartizione di posti di governo, ma se continuiamo così si discuterà sui posti di ministro del governo ombra. Il problema non è fare una partita e poi dividersi sulla torta da spartire, semmai capire che è possibile che la torta non ci sia. E' mancata la lettura dell'esito referendario, non s'è voluto ripartire daccapo con nuove politiche".

14:23Mattarella, io punto di equilibrio tra organi costituzionali

(ANSA) - MOSCA, 12 APR - "Io prima di andare alla Corte costituzionale, ho fatto parte anche degli altri organi costituzionali: sono stato a lungo in Parlamento, ho fatto parte numerose volte del governo. L'aver fatto parte di tutti gli organi costituzionali mi consente di conoscerne mentalità e dinamiche, e dovendo essere il punto di equilibrio nei loro rapporti, questo mi aiuta molto". Lo sottolinea il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, in una intervista a media russi nella quale parla del suo ruolo al Quirinale.