Bologna: dal 18/4 la torre Asinelli sarà chiusa per lavori

(ANSA) - BOLOGNA, 12 APR - Partono il 18 aprile i lavori di riqualificazione della Torre Asinelli, a Bologna. Gli interventi interesseranno la scala di legno interna e la terrazza, e prevedono un rinforzo della struttura della scala e del suo parapetto, e il completamento delle opere per consentire un più agevole accesso di turisti e visitatori alla terrazza. La torre rimarrà chiusa al pubblico fino all'inizio di luglio, a partire da quella data sarà anche attivo un servizio di prenotazione del biglietto d'accesso online, con possibilità di riservare l'ingresso per fascia oraria, oltre a un sistema per facilitare lo smaltimento delle code e rendere più efficiente l'accesso alla visita. Dopo i lavori del 2015 che avevano reso le Due Torri più solide, sicure a rischio sismico e monitorate con un sistema di controllo innovativo, si completa la riqualificazione della Asinelli, che con i suoi 97 metri di altezza è la più alta delle antiche torri medievali del mondo, e una delle attrazioni più amate da bolognesi e turisti. (ANSA).

16:47Mafia Capitale,’consapevoli che gruppo condizionava appalti’

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "L'apporto di Carminati con la sua riserva in termini di violenza consente a Buzzi di azionare il sistema intimidatorio con la Pubblica amministrazione". Così il pm Tescaroli nella requisitoria al processo Mafia Capitale. "Gli imputati sono consapevoli di far parte di una struttura organizzata - ha detto - che, con una sistematica attività corruttiva, ha condizionato gli appalti". "Carminati fornisce una riserva di violenza mentre Buzzi mette a disposizione un capitale istituzionale e i rapporti con la 'ndrangheta - ancora Tescaroli -. Rocco Rotolo e Salvatore Ruggiero sono referenti della 'ndrangheta a Roma e sono inseriti a pieno titolo nell'organizzazione romana". Il ruolo di Luca Gramazio - ex capogruppo Pdl alla Regione - e di Franco Panzironi - ex Ad di Ama - come "cerniere tra l'organizzazione mafiosa" guidata da Buzzi e Carminati e il mondo politico è stato ribadito. La requisitoria riprenderà il 26 aprile, poi le richieste di condanna e le arringhe difensive. La sentenza entro metà luglio.

16:39Borussia: media, l’arrestato è un 25enne iracheno

(ANSA) - BERLINO, 12 APR - L'uomo arrestato perché sospettato dell'attacco di ieri sera a Dortmund contro l'autobus del Borussia è un 25enne iracheno di Wuppertal, riportano la Dpa e i quotidiani Express e Koelner Stadt-Anzeiger. Il secondo uomo nel mirino degli inquirenti è un 28enne tedesco di Froendenberg, una città a una ventina di chilometri da Dortmund. Entrambi appartengono agli ambienti islamici del Nordreno-Vestfalia (la regione di Dortmund) e sono accusati di essere vicini allo Stato islamico, scrivono Express e Koelner Stadt-Anzeiger.

16:38Calcio: Siviglia attacca AFA “Sampaoli è sotto contratto”

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Il Siviglia è uscito allo scoperto per criticare duramente la Federcalcio argentina che, in cerca di un Ct, avrebbe messo gli occhi su Jorge Sampaoli. In una nota, il club andaluso prende spunto dalle "dichiarazioni attribuite al presidente Afa Claudio Tapia e dalle ricorrenti voci di stampa che indicano l'attuale tecnico argentino in cima alla lista del dopo-Bauza come nuovo selezionatore per ricordare che "il tecnico ha un contratto fino al giugno 2018" e che il ventilato incontro dei dirigenti Afa, che verrebbero nei prossimi giorni in Spagna per incontrare Sampaoli, "è una mancanza di rispetto inaccettabile". Nel caso l'incontro dovesse esserci per davvero, aggiunge la nota, il Siviglia "non esiterà a far valere i propri diritti", a cominciare dalla denuncia alla Fifa.

16:02Terremoto: solo 140 sfollati Valnerina in alberghi Trasimeno

(ANSA) - PERUGIA, 12 APR - Si va lentamente normalizzando la situazione delle famiglie giunte al Trasimeno dopo il terremoto che ha colpito la Valnerina: il Comune di Magione rende noto oggi che sono ormai solo 140 le persone ospitate nelle quattro strutture lacustri, rispetto alle circa 400 arrivate nel novembre scorso. Alcune famiglie sono rimaste in zona per consentire ai propri figli di concludere l'anno scolastico. "Ci sentiamo di dire che il lavoro fatto fino ad ora è stato veramente eccellente", dice il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, che ha organizzato una cena con forze dell'ordine, amministratori, dipendenti comunali, volontari e cittadini che hanno dato il loro aiuto in questa occasione, offrendo loro una torta. "Non possiamo dire chiusa che la nostra funzione sia terminata fino a quando l'ultimo ospite non sarà tornato a casa", ribadisce il sindaco. Nel corso della serata, Don Stefano Orsini, per la Caritas locale, ha ricordato "quei primi momenti dell'emergenza, quando arrivarono i pullman di persone disperate che avevano perso tutto". Per quello che riguarda l'organizzazione degli aiuti il centro operativo comunale rimane comunque aperto fino alla fine del'emergenza. E' stato invece chiuso il centro smistamento Caritas presso gli ex uffici comunali di piazza Simoncini. Si prevede, nella prossime settimane, una riduzione delle persone ospitate negli alberghi, in seguito al rapido allestimento di casette temporanee nelle zone di Norcia. (ANSA).

15:55Trasporti: scritte e minacce contro De Luca e presidente Eav

(ANSA) - QUARTO (NAPOLI), 12 APR - Scritte minacciose, apposte la scorsa notte sui muri della stazione di Quarto centro della Circumflegrea contro il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca ed il presidente Eav, Umberto De Gregorio, sono state scoperte all'apertura dei cancelli dai dipendenti Eav. Sui muri è stato scritto a caratteri cubitali: "De Gregorio attento, fischia ancora il vento" e "De Gregorio e De Luca maiali". Avviate già le indagini. Lo stesso presidente De Gregorio ha postato la foto di una delle scritte su Facebook: "A cosa dovrei stare attento? Di cosa dovrei aver paura? Io sono sereno. Lavoro sodo e dialogo con tutti. Non accetto intimidazioni e non faccio nessun passo indietro". qualche giorno fa De Gregorio aveva incontrato alcuni writers che avevano imbrattato nel deposito della Circumflegrea di Quarto carrozze di treni. Un incontro distensivo per creare un dialogo con i giovani e procedere ad interventi riparatori; l'azienda aveva annunciato di ritirare le denunce presentate.

15:36Università: Pisa, a settembre Dalai Lama incontrerà studenti

(ANSA) - PISA, 12 APR - Il Dalai Lama sarà a Pisa il prossimo mese di settembre. Dal 20 al 21 settembre l'Università e la città di Pisa saranno centro mondiale degli studi sulla mente, grazie al simposio internazionale "The Mindscience of Reality", a cui parteciperanno studiosi di fama internazionale nel campo delle Neuroscienze, della Fisica e della Filosofia, che daranno vita a un dibattito multidisciplinare sulla Scienza della Mente. Ospite d'onore il Dalai Lama, che nella mattinata del 20 avrà un incontro pubblico con studenti e cittadinanza, prima di prendere parte al convegno.