Ultima ora

18:18G7: a Bari scuole chiuse in quartieri del vertice Finanze

(ANSA) - BARI, 12 APR - Centro città senza auto e scuole chiuse nei quartieri dell'area interessata al G7 di Bari: è quanto deciso oggi Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che ha discusso, tra l'altro il piano traffico in città per i giorni del G7 delle Finanze che si svolgerà dall'11 al 13 maggio prossimi. Per ragioni di sicurezza è stata decisa la chiusura al traffico di buona parte del centro cittadino, in particolare la città vecchia e il quartiere murattiano e, per limitare i disagi che inevitabilmente si verranno a determinare, è stata valutata la possibilità di procedere alla chiusura degli asili e delle scuole che ricadono nel quadrilatero racchiuso tra la ferrovia, il lungomare, via Brigata Bari e il ponte di via Di Vagno, considerando non solo gli istituti che ricadono direttamente nelle zone interdette al traffico, ma anche quelli che si trovano sulle direttrici dei flussi in entrata e in uscita.

18:17Uccisero vicino di casa, pene dimezzate per padre e figlio

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Sono state dimezzate in secondo grado le pene per Gaetano Teofilo e per il figlio Mattia, accusati di avere ucciso a colpi di martello e coltellate il vicino di casa Stefano Epis, il 13 marzo 2015. I giudici della prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Milano hanno, infatti, escluso l'aggravante dei futili motivi e hanno condannato Teofilo e il figlio ventenne rispettivamente a 15 anni e a 14 anni di reclusione. In primo grado, con rito abbreviato, i due erano stati condannati a trent'anni. Secondo l'accusa, padre e figlio avrebbero ammazzato Epis per una serie di minacce rivolte da quest'ultimo alla famiglia a causa del pianto del figlio di 3 anni di Gaetano Teofilo e dell'abbaiare del loro cane. "Capisco la Corte che non ha potuto non tenere in considerazione la confessione (poi ritrattata, ndr) di Mattia - ha detto Robert Ranieli, legale dei due imputati -. Ma i giudici hanno compreso la situazione di esasperazione che si era creata e hanno avuto compassione".

18:15Calcio: azzurri, il sogno di Federico Chiesa

(ANSA) - FIRENZE, 12 APR - "Sarebbe bello dare quello che ha dato Antognoni al calcio". Al suo debutto nella Nazionale A, seppur per uno stage, Federico Chiesa guarda lontano. Il giovane esterno della Fiorentina, 19 anni compiuti lo scorso ottobre, è alla prima stagione da professionista e in pochi mesi ha saputo mettersi in luce sia nella sua squadra che nell'Under 21 dove ha debuttato il mese scorso e con la quale spera di partecipare a giugno agli Europei di categoria. "E' uno dei miei sogni insieme a quello di conquistare l'Europa League con la Fiorentina", ha ribadito Chiesa che ha mosso i primi passi nella Settignanese. "Allora sognavo di giocare nella Fiorentina e guardavo a Coverciano come ad un obiettivo da realizzare chissà mai in futuro. Tra 10 anni sarebbe bello essere qui sempre in viola. Potrei dire di voler seguire in azzurro le orme di mio padre - ha sorriso - però guardando le foto dei primatisti azzurri per gol e per presenze dico che mi piacerebbe un giorno farne parte".

18:12Calcio: 5 anni morte Morosini, ex club lo ricordano

(ANSA) - VICENZA, 12 APR - In occasione del quinto anniversario dalla scomparsa di Piermario Morosini, avvenuta il 14 aprile 2012 sul campo da gioco, durante Pescara-Livorno che si stava disputando allo stadio Adriatico, tutte le squadre dove ha militato il centrocampista, hanno deciso di condividere un progetto benefico con l'Associazione Italiana calciatori e Live Onlus (ente no profit che dona defibrillatori in tutta Italia) per il progetto denominato #nelcuoredelcalcio. Nel prossimo week-end calcistico tutte le squadre di calcio in cui ha giocato Morosini, scomparso a 26 anni, Atalanta, Bologna, Udinese, Vicenza, Livorno, Padova e Reggina scenderanno in campo con un riferimento per ricordare il calciatore bergamasco. Tutte le divise da gioco, dotate della toppa speciale #25MoroDay, indossate dai giocatori, verranno donate a Live Onlus, con l'obiettivo di raccogliere fondi per l'acquisto di defibrillatori e per la realizzazione di altri progetti benefici, in collaborazione con l'Aic.

18:10Siria: Tillerson incontra Putin

(ANSA) - WASHINGTON, 12 APR - Il segretario di Stato americano Rex Tillerson incontra a Mosca il presidente russo Vladimir Putin. Lo dice il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov.

18:02Borussia: Bartra operato ‘sto bene’

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Colpito da schegge nelle esplosioni di ieri, il difensore del Borussia Dortmund Marc Bartra è stato operato a braccio e polso destro e per rassicurare i tifosi ha postato su Twitter una sua foto per far vedere che sta bene. "Ciao a tutti - ha scritto Bartra -. Come vedete, sto già molto meglio. Grazie a tutti per i messaggi di appoggio. Ora tutta la mia forza sarà con i miei compagni, i tifosi e tutto il Borussia Dortmund per la partita di questa sera".

17:52Venezuela: nuove proteste anti-Maduro, almeno 2 morti

(ANSA) - CARACAS, 12 APR - Almeno due persone sono state uccise da colpi di armi da fuoco, nelle ultime 24 ore, durante nuovi scontri fra manifestanti antigovernativi, forze della sicurezza e gruppi armati chavisti, a Caracas e Barquisimeto, capitale dello stato di Lara. Lo riportano i media venezuelani.