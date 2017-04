Ultima ora

20:22Calcio: Milan, il cda si è dimesso

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Si è riunito oggi pomeriggio l'ultimo cda del Milan dell'era Berlusconi, alla vigilia del closing con cui il club dovrebbe diventare di proprietà del cinese Li Yonghong. I consiglieri rossoneri hanno firmato le proprie dimissioni che verranno ratificate dall'assemblea dei soci di venerdì, chiamata a rinnovare la governance. A quel punto decadranno definitivamente dalle cariche Silvio Berlusconi, che al momento non intende mantenere la presidenza onoraria, e i due ad, Barbara Berlusconi e Adriano Galliani, che domani dovrebbe comunque partecipare all'assemblea della Lega Serie A assieme all'avvocato Leandro Cantamessa, anche lui consigliere dimissionario, unico dirigente di vecchia data a restare operativo nel nuovo Milan. Attivo nel club rossonero sin dal 1984, prima dell'avvento di Berlusconi, Cantamessa rimarrà infatti legale della società. Gli altri consiglieri dimissionari sono Paolo Berlusconi, Leonardo Brivio, Pasquale Cannatelli e Giancarlo Foscale.

20:20Killer ricercato: caccia continua, sparita una zattera

(ANSA) - BOLOGNA, 12 APR - La suggestione è che il killer in fuga possa spostarsi via acqua, nei canali tra Marmorta e Campotto dove continuerebbe a nascondersi. E' solo un'ipotesi, ma a questa conclusione porta la sparizione di una piccola imbarcazione, poco più che una zattera, nei luoghi in cui da sabato si cerca Norbert Feher-Igor Vaclavic, serbo indagato per due omicidi. Mentre la caccia all'uomo non si ferma e continua a dover fare i conti con una psicosi collettiva che porta i cittadini a segnalare ogni sospetto e gli inquirenti a verificare anche tante false piste, ha riaperto il bar 'Gallo' di Budrio dove la sera del primo aprile è stato ucciso Davide Fabbri. "Ricominciare è dura. L'ho fatto per lui: se era per me non avrei avuto voglia di andare avanti ma l'ho fatto per lui", ha detto la vedova, Maria Sirica. Fabbri è stata la prima vittima, durante un tentativo di rapina. Poi il killer è riapparso una settimana dopo a Portomaggiore, ha ucciso la guardia volontaria Verri e ha ferito l'agente di polizia provinciale Ravaglia.

20:14Frontex,le Ong fanno un terzo soccorsi,un paradosso

(ANSA) - ROMA, 12 APR - E' un "paradosso" che le Ong facciano così tanti soccorsi di migranti in mare, circa 1/3, "quando non ci sono mai stati così tanti mezzi pubblici dispiegati in mare da Ue e Italia: una cosa abbastanza strana". A dirlo è Fabrice Leggeri, direttore di Frontex,l'agenzia europea per le frontiere responsabile dell'operazione Triton. La polemica sulle Ong sfruttate dagli scafisti come 'taxi' va avanti da mesi. Il direttore lancia accuse precise: "Attraverso le testimonianze di migranti", ha detto ascoltato in Commissione Difesa al Senato, si è riscontrato che "in alcuni casi gli scafisti danno telefoni ai migranti con i numeri delle Ong". Non ha precisato a quali Ong si riferisse. "Non siamo in mare per aiutare i trafficanti", ha detto il presidente di 'Sea-Eye',Michael Buschheuer, presente con un peschereccio nel Mediterraneo, "ma per salvare vite". E Riccardo Gatti, capo operazione Mediterraneo di Proactiva Openarms, mette in dubbio la veridicità delle testimonianze.

20:11Calcio: Grassi, pronti per affrontare la Roma

(ANSA) - BERGAMO, 12 APR - "Ci stiamo preparando alla grande per la partita con la Roma, dobbiamo fare di tutto per non far sentire l'assenza di Gomez". A tre giorni dal big match, a parlarne è il centrocampista dell'Atalanta Alberto Grassi, che assicura il massimo impegno per sopperire alla squalifica del leader nerazzurro: "È un giocatore con qualità uniche e farne a meno non sarà facile, ma dobbiamo provarci perché sulla strada verso l'Europa League dobbiamo rubare più punti possibili all'avversario di turno". A proposito del suo futuro, Grassi evita di sbilanciarsi: "Non so cosa farò e dove sarò a fine stagione, qui ho la possibilità di scendere in campo spesso, stiamo migliorando tutti e abbiamo davanti la possibilità di disputare una competizione continentale". Infine una battuta sulle polemiche del web sulla presenza dell'interista Gagliardini allo Stadium per Juventus-Barcellona: "Trovo del tutto normale che dei ragazzi di vent'anni vogliano andarsi a vedere una partita di quella importanza".

20:06Usa: scultore Toro Wall Street, via la ‘Ragazza’

(ANSA) - NEW YORK, 12 APR - La statua della 'Ragazza senza paura' trasforma quella del Toro di Wall Street in un'immagine 'negativa' e andrebbe rimossa. E' l'accusa che lo scultore Arturo Di Modica muove alla citta' di New York, per aver consentito l'installazione della statua della 'Ragazza' davanti al suo Toro. Lo riporta l'Associated Press. Il messaggio del Toro e' quello di ''liberta' nel mondo, pace e forza'' spiega Di Modica, nato in Italia e naturalizzato americano, chiedendo tramite il suo avvocato lo spostamento della Ragazza. La statua della 'Ragazza senza paura' e' stata installata nella Giornata delle donne come simbolo delle sfide femminili. La richiesta di Di Modica potrebbe alimentare il dibattito.

20:01Borussia:media,usato esplosivo militare convenzionale

(ANSA) - BERLINO, 12 APR - Gli ordigni scoppiati martedì sera a Dortmund vicino l'autobus della squadra del Borussia contenevano esplosivo militare convenzionale e sono stati realizzati da una persona esperta. Lo scrive la Sueddeutsche Zeitung. Sarebbero stati azionati a distanza nel momento esatto in cui è passato l'autobus, aggiunge il giornale.

20:00Tratta e riduzione in schiavitù, assolto bulgaro a Bari

(ANSA) - BARI, 12 APR - Non hanno testimoniato nel processo, dove avrebbero dovuto raccontare di essere stati costretti a mendicare e a vivere in una stalla, e di conseguenza sono cadute tutte le accuse nei confronti del loro presunto aguzzino. La Corte di Assise di Appello di Bari ha infatti assolto "per non aver commesso il fatto" e immediatamente scarcerato il 44enne bulgaro Marin Kostov Todorov, imputato per i reati di tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù. In primo grado era stato condannato a sette anni. L'uomo, in carcere dal novembre 2014, era accusato di aver organizzato il trasferimento in Italia di alcuni connazionali, illudendoli con la promessa di un lavoro, ma in realtà costringendoli poi a mendicare per strada. Alle presunte vittime (sette quelle identificate nel corso delle indagini) l'uomo avrebbe chiesto a fine giornata un incasso minimo di 30 euro a testa per l'attività di accattonaggio in cambio di un würstel e acqua.