Ultima ora

23:13Calcio: Champions League, vincono Real e Atletico

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Il Real Madrid passa 2-1 in casa del Bayern Monaco nell'andata dei quarti di Champions League. Protagonista dell'incontro Cristiano Ronaldo che con la sua doppietta al 47' e 77' rimonta il vantaggio iniziale dei tedeschi siglato da Vidal al 25'. Lo stesso cileno aveva fallito un calcio di rigore sul finire del primo tempo. Il Bayern ha finito la partita in 10 uomini per l'espulsione (doppia ammonizione) di Javi Martinez al 61'. Nell'altra partita disputata questa sera l'Atletico Madrid ha battuto il Leicester 1-0 grazie ad un rigore segnato al 28' da Griezmann. Le partite di ritorno si giocheranno il 18 aprile.

22:39Tennis: Wta Bogotà, Errani ai quarti

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Sara Errani si è qualificata per i quarti di finale del torneo Wta di Bogotà (montepremi di 250mila dollari, terra rossa), in Colombia. La romagnola, dopo aver eliminato al primo turno la russa Ekaterina Alexandrova, ha regolato la statunitense Sachia Vickery con il punteggio di 6-2 6-3. L'azzurra affronterà per un posto in semifinale la svedese Johanna Larsson, terza testa di serie.

21:31Ucciso dopo lite al bar: il fermato, non volevo uccidere

(ANSA) - SASSARI, 12 APR - Non avrebbe agito con premeditazione e non era sua intenzione uccidere. Lo ha detto oggi davanti al gip di Sassari, Antonio Baltolu, il 27enne di Alà dei sardi (Sassari), che domenica mattina si è presentato dai carabinieri della compagnia di Ozieri per accusarsi dell' omicidio di Pietro Nieddu, il compaesano di 47 anni freddato con un colpo di pistola nella notte tra sabato e domenica davanti ad un bar al centro del paese. "Chiedo scusa alla famiglia, non volevo ucciderlo", ha detto il giovane, assistito dagli avvocati Giampaolo Murrighile e Lorenzo Galisai. Il 27enne ha raccontato al giudice Michele Contini di aver avuto una discussione con Nieddu, e poi di essere tornato nello stesso bar e di aver avuto con lui una colluttazione, durante la quale sarebbe esploso il colpo che ha ucciso il 47enne. Al termine dell'interrogatorio, il gip ha convalidato il fermo. Baltolu resta dunque nel carcere sassarese di Bancali. (ANSA).

21:12‘Ndrangheta: Comandante Cc Reggio, é un tumore maligno

(ANSA) - CITTANOVA (REGGIO CALABRIA),, 12 APR - "Chiedo ai ragazzi qui presenti un minuto della loro attenzione. Questo é Rosario e qui c'é una mamma che dopo 30 anni continua a piangere il suo figliolo, ucciso dalla 'ndrangheta". Così il comandante provinciale di Reggio Calabria dei carabinieri, col.Giancarlo Scafuri, si é rivolto ai ragazzi che affollavano la chiesa Matrice di Cittanova in occasione della commemorazione del brigadiere Rosario Iozia, ucciso dalla 'ndrangheta nel 1987. "La strada - ha aggiunto l'ufficiale - é una sola. la 'ndrangheta é un tumore maligno che la Calabria non merita perché questi sono risultati. Riflettete su questo, cari ragazzi. Onore e rispetto per Rosario, dunque, ucciso quando aveva appena 25 anni e che non ha avuto la possibilità di avere e crescere dei figli". Alla commemorazione ha partecipato la madre del brigadiere Iozia, Anna Monaco, che ascoltando le parole del colonnello Scafuri non é riuscita a trattenere le lacrime. (ANSA).

21:11Calcio: Champions League, Borussia Dortmund-Monaco 2-3

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Borussia Dortmund in campo all'indomani dell'attentato in cui è rimasto ferito il suo giocatore Marc Bartra. Ma la squadra tedesca è apparsa ancora sotto choc, e ha perso in casa 2-3 con il Monaco il match di andata dei quarti di finale di Champions. Queste le reti: nel pt 19' Mbappè, 35' Bender (autogol); nel st 12' Dembelè, 34' Mbappè, 41' Kagawa. Nel primo tempo i monegaschi hanno fallito un calcio di rigore con Fabinho.

20:56Calcio: Milan, David Han e Fassone da Li

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Dopo diverse ore di riunioni tecniche, David Han Li e Marco Fassone hanno lasciato lo studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners, per incontrare Li Yonghong, il cinese che domani dovrebbe completare il closing del Milan. Bocche cucite sia per il braccio destro di Li sia per l'ad in pectore (comunque sorridente), che non hanno risposto alle domande dei giornalisti sul closing, attraversando la strada a passo svelto e infilando l'ingresso dell'Armani Hotel, dove è ospite il futuro proprietario del Milan, proprio di fronte allo studio legale.

20:49Uomo ucciso in agguato a Bari

(ANSA) - BARI, 12 APR - Un uomo del quale non si conosce ancora il nome è stato ucciso in un agguato compiuto questa sera a Bari nel quartiere Japigia, nei pressi del liceo scientifico Salvemini. L'uomo era in sella ad uno scooter quando è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco alla testa e al torace. E' stato soccorso da personale del 118 che lo ha trasferito in ambulanza al Policlinico, ma l'uomo è morto poco dopo l'arrivo. Sull'episodio indaga la polizia. Un mese fa sempre nel quartiere Japigia, ci fu un altro agguato in cui morì Giuseppe Gelao, di 39 anni, e rimase gravemente ferito Antonino Palermiti, di 29 anni, nipote del boss Eugenio.