09:18Nuova Zelanda si prepara a maxi-tempesta, evacuazioni a nord

(ANSA) - ROMA, 13 APR - La Nuova Zelanda si prepara ad una nuova maxi-tempesta, un ciclone che gli esperti prevedono sia tra i più forti da "generazioni": mentre la pioggia pesante ha già iniziato ad abbattersi sull'Isola del Nord del paese, sono state evacuate città lungo la costa settentrionale. La tempesta - riporta la Bbc - dovrebbe arrivare alle 19 ora locale sulla baia di Plenty, con onde elevate. Gli esperti, che prevedono piogge torrenziali e venti fino a 150 chilometri l'ora, hanno classificato la tempesta in arrivo come un "ciclone extra-tropicale".

09:16Donna uccisa a Bergamo: trovate tracce dna di un uomo

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Sono state trovate tracce di dna di un uomo su una guancia e su un dito di Daniela Roveri, la manager uccisa il 20 dicembre scorso nell'androne di casa nel quartiere Colognola, alle porte di Bergamo. E' quanto scrive l'Eco di Bergamo, spiegando che le due tracce potrebbero appartenere all'assassino dato che si trovano in punti compatibili con la dinamica dell'omicidio. Daniela Roveri venne assalita alle spalle e uccisa con una coltellata alla gola nel condominio dove abitava. Quella trovata è una traccia parziale nel quale è stato individuato il cromosoma Y, relativo alla linea paterna, che è già stata inviata alla Polizia scientifica di Torino, dove però le centinaia di comparazioni effettuate finora non hanno dato esito. A quattro mesi di distanza, è questa la prima possibile svolta nelle indagini di un omicidio del quale non è ancora chiaro neanche il movente.(ANSA).

08:55Corea Nord: Abe, Pyongyang può armare missili con gas sarin

(ANSA) - TOKYO, 13 APR - La Corea del Nord potrebbe essere in grado di armare i propri missili con il gas sarin. A dirlo è il premier giapponese Shinzo Abe, nel corso di una sessione parlamentare a Tokyo, ribadendo la necessità di incrementare gli sforzi per ridimensionare le ambizioni del regime di Pyongyang nello sviluppo del programma nucleare. Nel frattempo, secondo fonti diplomatiche citate dalla Kyodo News, il presidente Usa Donald Trump durante un colloquio telefonico ha promesso ad Abe che verrà informato preventivamente nel caso di un attacco militare alla Corea del Nord. Trump, in base alle stesse fonti, è impegnato a fare pressione sul governo di Pechino per una maggiore cooperazione e sta valutando l'introduzione di sanzioni per le aziende cinesi che non rispettano l'embargo. Ieri fonti del governo di Tokyo avevano reso noto che il Giappone sta considerando di prendere parte a esercitazioni militari congiunte nel mar Cinese orientale con la portaerei americana Carl Vinson, in movimento verso la penisola coreana.

07:45Cnn, ‘intercettazioni preparativi attacco gas’ in Siria

(ANSA) - WASHINGTON, 13 APR - Militari e intelligence Usa hanno intercettato comunicazioni di militari siriani ed esperti circa la preparazione per l'attacco con armi chimiche compiuto a Idlib la scorsa settimana. Lo ha riferito una fonte ufficiale americana alla Cnn. Le intercettazioni erano parte del materiale di intelligence visionato nelle ore successive allo stesso attacco allo scopo di stabilirne la responsabilità. La stessa fonte ha sottolineato che gli Usa non erano al corrente in anticipo del raid. Gli Usa solitamente raccolgono vaste quantità di comunicazioni intercettate in zone come Siria e Iraq, materiale che spesso non viene analizzato se non in caso di un particolare evento che richiede la ricerca di analisti di relative informazioni di intelligence. Secondo la Cnn non è emerso fino ad ora materiale intercettato a conferma di comunicazioni sull'attacco a Idlib da parte di militari o 007 russi. Secondo la fonte è probabile che i russi siano più attenti nell'evitare che le loro comunicazioni vengano intercettate.

00:01Champions: Ancelotti “Bayern vivo, possiamo passare turno”

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Non è stato un risultato decisivo. Il Real quando siamo rimasti in dieci poteva uccidere la qualificazione ma non l'ha fatto e ci ha lasciato ancora delle speranze. Siamo ancora vivi e abbiamo ancora 90 minuti da giocare". Carlo Ancelotti non perde l'ottimismo anche dopo il ko del Bayern con il Real. "Dobbiamo ripetere per tutta la partita la buona prestazione del primo tempo - ha aggiunto il tecnico del Bayern -. La partita fino all'espulsione è stata in equilibrio. Siamo rammaricati perché a fine primo tempo potevamo essere 2-0. L'assenza di Lewandowsky? Nella prima parte abbiamo fatto bene con Muller. Chiaramente Robert è un grandissimo giocatore e speriamo di recuperarlo. I 100 gol di Ronaldo in Europa? Era meglio se stava in panchina. E' sempre un giocatore determinante e lo sapevamo. Sorpreso dalla Juve? No, non mi ha sorpreso la prestazione dei bianconeri, mi ha sorpreso la prestazione del Barcellona".

23:41Champions: Zidane,Ronaldo sempre il segno in gare importanti

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Abbiamo fatto una buona gara, sofferto nella prima parte, poi nella ripresa abbiamo fatto molto meglio. In superiorità numerica è stato più facile, siamo contenti ma avremmo potuto fare più gol. I 100 gol di Ronaldo nelle competizioni europee? Abbiamo visto un grande Ronaldo: ha fatto due gol e poteva farne anche un terzo. Dicono che quando non segna è un problema ma nelle partite importanti c'è sempre". Zinedine Zidane si gode il successo del suo Real in casa del Bayern: elogi per Ronaldo, grande protagonista in campo, e anche per Carlo Ancelotti. "Io allievo ho battuto il maestro? No, non è così - dice Zidane -. Carlo per me è un maestro e ho grande rispetto per lui. Giochiamo contro ma non cambia il rispetto che ho per lui. Una finale contro la Juve? E' una bella squadra ma manca ancora tanto. Abbiamo vinto l'andata, dobbiamo pensare a questo turno, abbiamo ancora un altro match e per arrivare in fondo dobbiamo soffrire ancora".

23:13Calcio: Champions League, vincono Real e Atletico

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Il Real Madrid passa 2-1 in casa del Bayern Monaco nell'andata dei quarti di Champions League. Protagonista dell'incontro Cristiano Ronaldo che con la sua doppietta al 47' e 77' rimonta il vantaggio iniziale dei tedeschi siglato da Vidal al 25'. Lo stesso cileno aveva fallito un calcio di rigore sul finire del primo tempo. Il Bayern ha finito la partita in 10 uomini per l'espulsione (doppia ammonizione) di Javi Martinez al 61'. Nell'altra partita disputata questa sera l'Atletico Madrid ha battuto il Leicester 1-0 grazie ad un rigore segnato al 28' da Griezmann. Le partite di ritorno si giocheranno il 18 aprile.