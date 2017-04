Ultima ora

13:10Turchia, Isis preparava attacchi ai seggi

(ANSAmed) - ISTANBUL, 13 APR - L'antiterrorismo turca ha arrestato nella provincia meridionale di Mersin nove sospetti membri dell'Isis che stavano preparando attacchi ai seggi in occasione del referendum costituzionale sul presidenzialismo di domenica. Lo rende noto la procura locale, secondo cui il blitz è stato condotto sulla base di informazioni d'intelligence. I sospetti avrebbero ricevuto l'ordine dai vertici dell'organizzazione.

13:10Calcio: Lotti “Lega di A? Nessuna ingerenza del governo”

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Ingerenza del governo nel calcio? Il governo sta dalla sua parte. Con la stessa distanza con cui porta avanti tutti i progetti con tutte le federazioni. Io non vedo nessuna ingerenza". Lo dice il ministro dello Sport, Luca Lotti, all'indomani dell'incontro con il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, e della Federcalcio, Carlo Tavecchio, dove, spiega, "si è parlato a 360 gradi di tutto il calcio, non solo della situazione della Lega di Serie A. Anche perché aspettiamo gli eventi e poi vedremo il da farsi". Al centro del colloquio, tuttavia, proprio il rischio di commissariamento, provvedimento che, sottolinea "è in capo alla federazione e non al governo".

13:07Papa: 1/10 a Cesena e Bologna,con lavoratori,migranti,popolo

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 13 APR - Il Papa sarà a Cesena e Bologna il prossimo primo ottobre. Lo rende noto il Vaticano spiegando che Francesco accoglie gli inviti dei vescovi delle due città, mons. Douglas Regattieri e mons. Matteo Zuppi. A Cesena si recherà per i trecento anni della nascita di papa Pio VI, a Bologna in occasione del congresso eucaristico diocesano. Il programma prevede che Bergoglio arrivi al mattino in elicottero all'ippodromo di Cesena. In piazza del Popolo vedrà la cittadinanza e incontrerà clero, giovani e famiglie in cattedrale. Sempre in elicottero sarà poi a Bologna dove visiterà l'Hub regionale di Via Mattei, incontrando i giovani migranti sbarcati sulle coste italiane; in piazza Grande, poi, reciterà l'Angelus, con partecipazione del mondo del lavoro. Dopo un pranzo con i poveri nella basilica di San Petronio il Papa incontrerà in cattedrale il clero. Nella basilica di San Domenico incontrerà il mondo universitario, e celebrerà la messa. Dopo il rito, in elicottero, rientrerà in Vaticano.

13:06Firme false M5S: a Palermo chiesto rinvio a giudizio per 14

(ANSA) - PALERMO, 13 APR - Quattordici indagati, compresi tre deputati nazionali, due regionali e un cancelliere del tribunale: la procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per le persone coinvolte nell'indagine sulle firme false depositate dal M5S a sostegno delle liste per le amministrative del 2012 nel capoluogo siciliano. I reati contestati, a vario titolo, dal procuratore aggiunto Dino Petralia e dal pm Claudia Ferrari sono il falso e la violazione di una legge regionale del 1960 che recepisce il Testo unico nazionale in materia elettorale. Tra gli indagati, il deputato nazionale Riccardo Nuti, che nel 2012 era candidato sindaco, e le parlamentari Giulia Di Vita e Claudia Mannino. Secondo la procura, Nuti e un gruppo di attivisti come Di Vita, Mannino e Samanta Busalacchi, dopo essersi accorti che per un errore di compilazione le firme raccolte erano inutilizzabili, avrebbero deciso di ricopiarle. A 11 indagati i pm contestano la falsificazione materiale. A Nuti si imputa, invece, l'avere fatto uso delle firme.

13:04Atti sessuali con 13enne per denaro, arrestati due baresi

(ANSA) - BARI, 13 APR - Avrebbero compiuto atti sessuali con un 13enne romeno convincendolo a salire nella loro auto in cambio di pochi euro. Nell'ambito dell'indagine su un presunto giro di prostituzione minorile nei pressi dello Stadio San Nicola di Bari, i carabinieri hanno arrestato Vincenzo Vinciguerra, 69enne barese, e Pasquale Marziliano, 74enne di Bitetto. I due sono accusati di atti sessuali con un minore. Sono due gli episodi contestati, risalenti al 31 marzo e al 2 aprile scorsi, ma ci sarebbero stati anche molti altri casi. In entrambe le occasioni i due avrebbero convinto l'adolescente a salire a bordo della loro auto e, giunti in una campagna a Sannicandro, avrebbero compiuti atti sessuali con lui in cambio di 20 euro ciascuno. "Atti sessuali similari - si legge nell'imputazione - che ponevano in essere nei confronti del minore anche in precedenti occasioni di incontro, il tutto circuendo il minore mediante offerte di alimenti, dolciumi, sigarette al fine di rabbonirlo e ingraziarlo alle loro volontà concupiscenti".

13:02Killer ricercato: ferito migliora, stop a coma farmacologico

(ANSA) - FERRARA, 13 APR - Migliorano, anche se la prognosi resta riservata, le condizioni di Marco Ravaglia, 53 anni, la guardia provinciale ferita sabato sera all'addome e all'avambraccio da Igor Vaclavic alias Norbert Feher nella sparatoria in cui è rimasto ucciso Valerio Verri, 62 anni, guardia ecologica volontaria, nella zona di Portomaggiore. L'uomo, la cui situazione era stata definita 'critica' dai sanitari al suo arrivo con l'eliambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena, ha subito già quattro interventi chirurgici, il primo dei quali nell'immediatezza del ricovero. Non è più in coma farmacologico, ma in una condizione di sedazione controllata, e il decorso viene definito regolare dai medici. (ANSA).

12:59Renzi, se Paesi dell’Est non accolgono stop a fondi Ue

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Parliamoci chiaro. O i Paesi dell'Est europeo iniziano ad accogliere i migranti o si cambiano le regole dei fondi europei. E così smettiamo di dar loro miliardi di euro. Questa era la posizione avanzata nel 2016 dall'Italia. Oggi grazie al bravo sottosegretario Gozi è diventata proposta ufficiale. Qualcuno la chiama ricatto, io la chiamo giustizia. Avanti". Lo scrive su Facebook l'ex premier Matteo Renzi.