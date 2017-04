Ultima ora

15:46Siria, ‘raid coalizione Usa su armi chimiche Isis’

(ANSAmed) - BEIRUT, 13 APR - L'agenzia governativa siriana Sana afferma che "centinaia di persone, tra cui civili", sono state uccise nell'est della Siria in un raid compiuto dalla Coalizione anti-Isis a guida Usa contro un "deposito di armi chimiche dello Stato islamico" nella regione di Dayr az Zor. La Sana cita un comunicato dello Stato maggiore delle forze armate siriane. Non si hanno conferme indipendenti della notizia.

15:45Calcio: Milan, standing ovation in Lega per Galliani

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Quello di sabato sarà il primo derby cinese": sono le parole di Adriano Galliani in Lega Serie A, in contemporanea con l'avvenuta vendita del Milan. Galliani, durante i lavori dell'assemblea, ha annunciato il passaggio di azioni che determina il cambio di proprietà del club rossonero. L'annuncio è stato seguito da un lungo applauso di tutti i presidenti di Serie A: una standing ovation per sottolineare il ruolo e i meriti di Galliani nell'arco di oltre trent'anni al Milan. Nuovo proprietario del Milan è dunque l'investitore cinese Li Yonghong che, in una nota ufficiale, ha dichiarato: "Ringrazio Berlusconi e Fininvest per la fiducia, e i tifosi per la pazienza, da oggi costruiamo il futuro".

15:42F1: Hamilton, più emozionante sfidare Vettel che Rosberg

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "E' più emozionante gareggiare contro il pilota di un'altra scuderia che contro un proprio compagno. Sicuramente tra Mercedes e Ferrari la battaglia di quest'anno è più emozionante, sono due team storici". Lewis Hamilton vota Sebastian Vettel come avversario ideale, al quale contendere il titolo mondiale 2017 della Formula 1, piuttosto che Nico Rosberg. Nella conferenza stampa di avvicinamento al Gp del Bahrain, il britannico lo ha detto a chiare lettere. Oltre che più stimolante, la lotta con un team rivale è anche "più difficile perché non ci sono dati da confrontare, bisogna basarsi più su se stessi e sulle proprie capacità". "Qui in Bahrain ci aspetta un'altra gara dura - ha aggiunto il pilota della Mercedes - la Ferrari è forte, ha dimostrato in Australia di essere veloce con caldo ed essendocene qui ancora di più ce l'aspettiamo ancora più vicina".

15:38Gay: Comune Bologna illumina palazzo Podestà con arcobaleno

(ANSA) - BOLOGNA, 13 APR - Il Comune di Bologna ha deciso di illuminare stasera dalle 20 alle 22 il Palazzo del Podestà con i colori arcobaleno, in appoggio alla condanna internazionale delle persecuzioni agli omosessuali ceceni. E a sostegno della "richiesta di chiarimenti - spiega in una nota - dopo l' inchiesta del giornale indipendente Novaya Gazeta che ha diffuso immagini e testimonianze su torture verso persone gay arrestate arbitrariamente e detenute in 'campi di concentramento' in Cecenia, repubblica della Federazione Russa". "Queste notizie sono gravissime - sottolinea l'assessore alle Pari Opportunità e diritti Lgbt, Susanna Zaccaria - e ci riportano a fatti storici che mai vorremmo rivivere. Dobbiamo far sentire la nostra voce e attuare una mobilitazione a partire anche dalla nostra città, simbolo di libertà, tolleranza e rispetto dei diritti". La presidente della commissione Pari opportunità, Roberta Li Calzi, precisa inoltre di aver "deciso di esporre i colori arcobaleno della bandiera della pace alla finestra". (ANSA).

15:37Consip: blog Grillo a Pd, Tiziano Renzi resta indagato

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Ricordiamo a tutto il Pd ed in particolare a Matteo Renzi, che babbo Tiziano, resta saldamente indagato nell'inchiesta per corruzione negli appalti miliardari in Consip per il grave reato di traffico di influenze. Ciò nonostante la Procura abbia aperto un'indagine sul Comandante dei carabinieri del Noe che avrebbe attribuito a Romeo, piuttosto che a Bocchino, la frase '.... Renzi, l'ultima volta che l'ho incontrato ...'. Gli elementi probatori e gli indizi a carico di Tiziano Renzi restano sostanzialmente invariati. Anche perché per commettere il reato contestato a Tiziano Renzi non è necessario alcun incontro fisico tra le parti". E' quanto si legge in un post di Grillo a firma M5S e dal titolo "Memento Renzi". In ogni caso, si legge, "ed a prescindere dall'esito della nuova indagine, a confermare l'incontro che sarebbe avvenuto tra Romeo, Carlo Russo (amico dei Renzi e indagato) e lo stesso Tiziano Renzi, sarebbe stato anche Alfredo Mazzei, commercialista del PD. E a raccontarglielo fu proprio Romeo".

15:36Siria: Assad, attacco chimico ‘costruito al 100%’

(ANSA) - ROMA, 13 APR - L'attacco chimico dei giorni scorsi che ha suscitato indignazione internazionale e provocato i raid americani "è stato costruito al 100%", anche perché le forze armate siriane non possiedono più armi chimiche: lo ha detto il presidente siriano Bashar el Assad in un'intervista all'agenzia France Presse citata dai media internazionali. Assad ha anche aggiunto che l'attacco Usa "non ha ridotto" la potenza di fuoco delle forze governative.

15:27Atitech: Lettieri, condotta cristallina,noi parte lesa

(ANSA) - NAPOLI, 13 APR - "La nota di Atitech spa è esaustiva e chiarisce tutti gli aspetti di una vicenda in cui la nostra società è inequivocabilmente parte lesa". Lo scrive, in una nota, Gianni Lettieri, presidente del cda di Atitech. "Mi sono limitato, come presidente, a firmare la dichiarazione Iva. La S.G. srl era una società già operativa in Atitech prima del nostro arrivo, e lavorava regolarmente con altre società del settore, sia per treni che aerei. C'è grande serenità perché la condotta di Atitech, come sempre, è stata cristallina".