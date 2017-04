Ultima ora

18:29Incidenti lavoro: camionista schiacciato al porto di Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 13 APR - Un camionista bergamasco di 43 anni è morto in un incidente sul lavoro poco prima delle 14.30 su una banchina del porto di Ravenna: l'uomo è stato schiacciato da un altro mezzo. Sul posto - oltre agli agenti della polizia di Frontiera della Questura, agli ispettori della Medicina del Lavoro dell'Ausl Romagna e ai vigili del Fuoco - sono intervenuti anche gli operatori del 118, ma per il 43enne non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto finora rilevato, tutto è avvenuto quando il 43enne è arrivato in banchina con il suo camion per alcune operazioni di lavoro. A quel punto è sceso e ha cercato di attraversare ma, per cause ancora al vaglio, è stato travolto dalla parte posteriore di un grosso mezzo di lavoro (una specie di enorme muletto) che stava trasportando un coil, pesante bobina d'acciaio. Illeso ma sotto choc l'operatore al volante del mezzo, 41enne ravennate. (ANSA).

18:25Killer ricercato: 15 giorni il tempo per la caccia all’uomo

(ANSA) - BOLOGNA, 13 APR - Quindici giorni. E' questo il tempo, a partire da lunedì scorso, che si sono dati gli uomini impegnati nella caccia all'uomo tra le province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Obiettivo, scovare Norbert Feher, indagato per gli omicidi di Davide Fabbri e Valerio Verri. Sotto il coordinamento dei paracadutisti 'Tuscania' dei Carabinieri, si continuerà a setacciare ogni angolo della zona in cui si pensa che il serbo si nasconda, un'area di canali e campi cinturata dai posti di blocco dall'inizio delle ricerche. Durante queste due settimane si farà di tutto per trovare il killer e i reparti speciali come il Gis sono pronti a intervenire se verrà individuato. Negli ultimi giorni sono state trovate tracce e giacigli, utilizzati di recente. Anche attraverso l'invio di reperti al Ris, gli inquirenti stanno cercando di capire se siano stati effettivamente nascondigli del killer. (ANSA).

17:35M5s: indagati Palermo, puntano a farci fuori politicamente

(ANSA) - PALERMO, 13 APR - "Ci è chiaro il tentativo di levarci politicamente di mezzo per avere campo libero, attraverso una montatura ben organizzata, che salvo ripensamento del Gup i magistrati avranno modo di smascherare nel processo penale". Lo affermano i deputati Riccardo Nuti, Giulia Di Vita e Claudia Mannino, indagati assieme ad altri 11 esponenti M5s per i quali la Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio nell'ambito dell'inchiesta sulle firme false.

17:31Milan: Ventura “Con Ajax e Barcellona tra i club più grandi”

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "C'è un filo di tristezza nella chiusura di questa era, per me e per tutti gli amanti del calcio". Così Giampiero Ventura, ct della nazionale risponde a Radio 24 sul closing del Milan. "L'ho vissuta più da spettatore e credo che ci siano state tre grandi squadre negli ultimi trent'anni, molti hanno vinto, ma chi ha lasciato il segno sono l'Ajax di Cruyff, il Milan di Sacchi e di Van Basten e il Barcellona. Il Milan è una delle tre squadre che hanno fatto la storia del calcio. E' evidente che tutto questo è stato possibile perché c'è stata una grande gestione, un grande allenatore e anche grandi calciatori, altrimenti non avrebbero ottenuto questi risultati".

17:27Terrorismo: Viminale, intensificata vigilanza a Pasqua

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Assicurare la massima efficacia dei dispositivi di prevenzione e controllo del territorio". Questa l'indicazione della riunione, presieduta dal ministro dell'Interno, Marco Minniti, del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa), convocata per predisporre le attività straordinarie di vigilanza e controllo anche in vista di Pasqua e, in particolare, delle cerimonie legate alla Settimana Santa. Decisa l'intensificazione delle misure di vigilanza sugli obiettivi a rischio ed i luoghi che registrano particolare afflusso di turisti: porti, aeroporti e stazioni.

17:08Milan: Li stasera a cena da Berlusconi ad Arcore

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Silvio Berlusconi riceverà questa sera a cena nella sua villa di Arcore Li Yonghong, l'investitore cinese a cui oggi ha venduto il Milan. Li è atteso verso le 20.30 Villa San Martino assieme al suo braccio destro, David Han Li, e a Marco Fassone, che domani verrà nominato il nuovo amministratore delegato rossonero. A cena è prevista anche la presenza dei due amministratori delegati uscenti, Barbara Berlusconi e Adriano Galliani.

17:08Haiti: Onu chiude missione Minustah a meta’ ottobre

(ANSA) - NEW YORK, 13 APR - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha deciso di chiudere la missione delle Nazioni Unite ad Haiti (Minustah) a meta' ottobre. I Quindici hanno adottato una risoluzione che estende il mandato di Minustah per un periodo finale di sei mesi per permettere il graduale allontanamento dei caschi blu. La scadenza e' il 15 ottobre 2017, data in cui termina ufficialmente dopo venti anni la missione di pace nell'isola caraibica. Inoltre, pero', e' stato deciso che una nuova missione, Minujusth, sara' operativa con 1.275 unita' di polizia per sei mesi, per continuare la formazione della polizia nazionale.