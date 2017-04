Ultima ora

20:33‘Quelle terre sono nostre’, ma tribunale dà torto a nobile

(ANSA) - LIVORNO, 13 APR - Il tribunale di Livorno ha respinto tutte le istanze di Walfredo Della Gherardesca relativamente ai terreni per la cessione dei quali il nobiluomo chiedeva un indennizzo al Comune di Castagneto Carducci. Della Gherardesca è anche stato condannato a rimborsare all'ente le spese legali sostenute nel procedimento e quantificate in 51 mila euro. Lo ha reso noto il Comune, annunciando che si chiude così "una vicenda che si protrae da oltre 25 anni". Respingendo le richieste di Walfredo Della Gherardesca, si legge nella sentenza, "il tribunale ha accolto le eccezioni del Comune in ordine alla mancata notifica a tutti i soggetti attualmente occupanti i terreni, il difetto di legittimazione passiva del Comune, la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto" ma soprattutto ha accolto la tesi dell'amministrazione riguardo all'inammissibilità delle richiesta di Della Gherardesca: "I famosi moti contadini del 1848 - scrive il tribunale - e gli atti del 1852, che ne sono sono conseguiti e su cui l'attore pretende di fondare le proprie pretese appartengono alla storia e comunque ad un altro universo giuridico". Secondo il sindaco, Sandra Scarpellini, quella appena conclusa "è stata una vicenda piena di anacronismi che deve far riflettere, soprattutto se posta in un contesto generale di giustizia, in cui prevalente è l'assenza di chiarezza della norma". "Leggi precise e chiare - conclude Scarpellini - potrebbero invece risolvere problematiche in tempi più rapidi e con minori aggravi di spese. La sentenza emessa chiude di fatto una vicenda che ha segnato la storia di questo territorio per quasi due secoli".(ANSA).

20:28Calcio: Spalletti, futuro è adesso

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Con l'Atalanta taglierà il prestigioso traguardo delle 400 panchine in Serie A, ma per sapere se anche il prossimo anno sarà seduto ancora su quella della Roma bisognerà attendere. "Il futuro è quello che andiamo a giocarci adesso. Sono i risultati della Roma a determinare il futuro della squadra" dice Luciano Spalletti, senza rivelare nulla delle scelte che lo attendono. "Rimarremo attaccati lì, partita dopo partita. La classifica finale di questo campionato è la cosa più importante per il domani. Giochiamoci il futuro". "Ricordo diverse partite tra queste 400, e non solo in Serie A. Ho fatto la Serie B, la Serie C - sottolinea -. Mi piace menzionare pure Udinese-Milan che ci permise di andare in Champions per la prima volta - sottolinea -. Sicuramente il derby del 2006 delle 11 vittorie consecutive con la Roma. La finale in Coppa Italia contro l'Inter vinta 6-2 nel 2007. Le gare di Champions League che rispolvero volentieri. E chissà se potrò viverne altre".

20:19Borussia: Bartra resterà fuori 4 settimane

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Marc Bartra, il giocatore del Borussia Dortmund rimasto ferito martedì sera nell'attentato al bus che accompagnava la squadra allo stadio, resterà lontano dai campi per 4 settimane. Lo ha fatto sapere il tecnico Thomas Tuchel nel twitter del club, aggiungendo che il giocatore "avrebbe già voglia di scendere in campo". Nell'attentato, l'ex Barcellona ha subito una frattura al radio del polso e alcune schegge del vetro andato in frantumi gli si sono conficcate nel polso destro, tanto da costringerlo a un intervento chirurgico nella notte di martedì.

19:57Pastore sardo a Boldrini, con agnelli pago studi miei figli

(ANSA) - CAGLIARI, 13 APR - E se la presidente della Camera, Laura Boldrini, dopo gli agnelli ricevesse nel suo ufficio di Montecitorio anche il loro allevatore? La proposta è del deputato del Pd e candidato alla segreteria del partito in Sardegna, Francesco Sanna, che attraverso il suo profilo Facebook veicola la lettera di un pastore, Fortunato Ladu, rivolta alla terza carica dello Stato. "Mai avrei pensato che proprio in un periodo nero per la pastorizia sarda, lei, dall'alto del suo ruolo istituzionale, potesse danneggiare la mia attività di pastore sardo con affermazioni e azioni tendenti a salvare due agnelli dalle grinfie del terrore", scrive Ladu. Ieri Boldrini, felice "per averle salvate dalla macellazione", ha "ricevuto" alla Camera la visita di Gaia e Gioia, le due pecorelle che ha deciso di adottate a distanza. "Adottare un agnellino significa salvargli la vita", ha sottolineato la presidente. Specialmente alla vigilia di Pasqua. Ma c'è chi, grazie agli agnellini, è riuscito a far studiare i figli. "Grazie alle pecore e agli agnelli io e mia moglie abbiamo dato la possibilità alle nostre figlie di conseguire lauree importanti e sempre le pecore stanno permettendo a mio figlio Giovanni di proseguire negli studi - spiega il pastore sardo nella sua lettera - A loro ho insegnato il rispetto verso tutte le culture e tutte le abitudini di vita, sessuali, alimentari nonché religiose, e che le istituzioni sono imparziali, difendono il cittadino e lo accompagnano nella vita sociale". Quindi, "mai avrei pensato che la presidente della Camera esaltasse le scelte di vita di una esigua categoria di persone a scapito di dodicimila aziende pastorali solo in Sardegna: noi, qui, abbiamo provato a certificare una filiera che produce una carne con caratteristiche organolettiche fra le più pregiate al mondo e qualcuno dovrebbe ricordare che per far posto alle coltivazioni di soia transgenica, in alcune Nazioni, sono state annientate intere regioni di foresta pluviale". Tutte ragioni per cui Ladu, "profondamente deluso e preoccupato per il futuro della mia terra", esprime il desiderio di raccontare direttamente alla presidente "questo nostro lavoro". (ANSA).

19:56Cio: Lima confermata sede per la sessione di settembre

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Lima ospiterà la sessione Cio di settembre, quando si deciderà l'assegnazione delle Olimpiadi 2024. La conferma, dopo la ventilata rinuncia dei giorni scorsi per problemi di natura organizzativa derivati da alcune alluvioni che hanno colpito 12 delle 25 regioni del Perù, causando oltre 100 morti e 700 mila senza tetto, arriva direttamente dal comitato olimpico che in una nota ha fatto sapere che "i preparativi per la Sessione del Cio, che si terrà in Perù, nel mese di settembre stanno andando avanti come previsto". La 130ma Sessione del Cio è in programma nella capitale peruviana dal 13 settembre 2017 e dovrà scegliere, come detto, la sede dei Giochi del 2024 per i quali sono in corsa come città candidate Los Angeles e Parigi. "La decisione assunta dal Comitato Esecutivo del Cio è anche un segno di solidarietà verso il Perù e la sua gente - ha commentato il presidente Thomas Bach - e il governo peruviano ci ha dato tutte le garanzie necessarie".

19:49Perquisite abitazioni due sacerdoti, sequestrati video hard

(ANSA) - NAPOLI, 13 APR - Le abitazioni a Napoli e in provincia di due sacerdoti sono state perquisite oggi dalla Guardia di Finanza della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Napoli. A quanto si è appreso, sarebbero stati sequestrati alcuni video hard. L'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Luigi Frunzio e dal pm Clelia Mancuso, è scaturita da notizie di stampa su presunti festini gay. I due sacerdoti non risultano indagati. Dalle indagini sarebbe emerso che i due preti erano clienti di prostitute, circostanza sulla quale gli inquirenti intendono svolgere accertamenti per valutare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato di sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione.

19:37Incidenti stradali: auto contro camion militare, donna morta

(ANSA) - PISA, 13 APR - Una donna di 56 anni è morta e un'altra è stata trasferita in ospedale dopo un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sull'Aurelia, nei pressi di Pisa. Secondo quanto si è appreso un camion militare è stato urtato frontalmente dalla vettura. L'autista del mezzo pesante ha cercato di evitare l'impatto ed il camion militare è finito un un fossato, ribaltandosi e schiacciando letteralmente la vettura all'interno della quale sono rimaste intrappolate le due donne, madre e figlia, la più anziana delle quali è morta. Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco di Pisa e Livorno. Madre e figlia viaggiavano insieme al loro cane che si è salvato e portato alla vicina clinica veterinaria di San Piero a Grado.