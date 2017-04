Ultima ora

01:31Corea del Nord, “Usa pronti a raid preventivo”

(ANSA) - NEW YORK, 14 APR - Gli Usa sono pronti a un raid preventivo con armi convenzionali contro la Corea del Nord, se e quando i responsabili politici saranno convinti che Pyongyang si stia preparando a un test nucleare. Lo afferma la Nbc citando più fonti dell'intelligence americana. Le fonti credono che un test nucleare nordcoreano possa verificarsi durante il fine settimana.

00:18Europa League: vincono Celta, Ajax e Lione, solo pari United

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Vittorie per Celta Vigo, Lione e Ajax, solo un pari per il Manchester United. Questi i verdetti dopo l'andata dei quarti di finale di Europa League. I lancieri hanno superato i tedeschi dello Schalke 2-0 (doppietta Klaassen). A Vigo dove i padroni di casa sono andati sotto contro il Genk (Boëtius al 10' pt), prima di riscattarsi con le reti di Sisto (15' pt), Aspas (18' pt) e Guidetti (38' pt). Nella ripresa per il Genk accorcia Buffel. L'Anderlecht agguanta il Manchester Utd (1-1) quasi proprio allo scadere (85') con Dendoncker che pareggia il vantaggio iniziale dei Red Devils di Mkhitaryan. A Lione la partita tra i padroni di casa e il Besiktas è iniziata con 45'di ritardo per l'invasione di campo 'involontaria' dei tifosi francesi riversatisi sul terreno di gioco a seguito di un lancio di fumogeni dei tifosi turchi sugli spalti. La partita è poi iniziata regolarmente: è finita 2-1, con gli ospiti in vantaggio con Babel al 15' ma poi raggiunti e superati dalle reti di Tolisso (83') e Morel (85').

23:25Trudeau annuncia visita premier Gentiloni in Canada

(ANSA) - WASHINGTON, 13 APR - Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha annunciato la visita in Canada del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni il 20 e 21 aprile, sottolineando come la già stretta alleanza e amicizia tra Canada e Italia sia rafforzata dalla folta comunità italo-canadese nel Paese. Il vertice del G7 che si terrà a fine maggio a Taormina sarà tra i temi al centro dei colloqui tra i due leader. "Il Canada e l'Italia sono stretti alleati e amici e godono di una forte partnership sul piano commerciale e degli investimenti. Un rapporto rafforzato dalla dinamica comunità italo-canadese di circa un milione e mezzo di persone", si legge in una nota del premier. "Sono lieto di incontrare il premier Gentiloni per discutere le nostre rispettive priorità al vertice G7" e di come l'accordo di libero scambio Ue-Canada "CETA creerà posti di lavoro per la classe media su entrambe le sponde dell'Atlantico", conclude Trudeau.

22:25E. League: Lione-Besiktas in campo, si gioca

(ANSA) - PARIGI, 13 APR - E' iniziata in questi minuti, con 45 minuti di ritardo, la partita di Europa League tra il Lione e il Besiktas, andata del quarto di finale di Europa League. Dopo il lancio di petardi e di oggetti dalle tribune da parte dei tifosi turchi, i sostenitori di casa si sono trovati costretti a superare le barriere e invadere il campo, obbligando l'arbitro a ritardare l'inizio della gara e la polizia a intervenire. Ristabilito l'ordine, i giocatori sono rientrati in campo per il riscaldamento e, successivamente, per giocare.

22:10E.League: fumogeni e tifosi in campo, ritarda Lione-Besiktas

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Lione-Besiktas, andata del quarto di finale di Europa League in programma al Parc Olympique, inizierà in ritardo a a causa di un'invasione di campo 'involontaria' dei tifosi francesi che si sono riversati sul terreno di gioco a seguito di un lancio di fumogeni dei tifosi turchi sugli spalti e scontri tra le opposte fazioni. I tifosi turchi hanno cominciato a lanciare petardi e oggetti sulle tribune sottostanti, costringendo i tifosi di casa, a causa della pioggia di oggetti, a scavalcare le barriere e a rifugiarsi in campo. Incidenti erano già scoppiati nel tardo pomeriggio davanti allo stadio tra i tifosi del Besiktas e le forze dell'ordine. Ci sono stati alcuni feriti tra cui uno steward dello stadio. Altri scontri si sono verificati tra tifosi del Lione e del Besiktas e per disperderli la polizia ha utilizzato dei gas lacrimogeni. Si sono vissuti attimi di panico al punto che alcune famiglie hanno deciso di tornare a casa, rinunciando a vedere quella che è classificata come una partita ad alto rischio.

21:48Milan: Moratti, Berlusconi è stato un rivoluzionario

(ANSA) - MILANO, 13 APR - "Berlusconi è stato molto importante per il calcio italiano, dal 1986 sono passati parecchi anni. È stato un protagonista e rimane nel ricordo di tutti, ma ha creato novità, è stato un rivoluzionario. Si chiude un'epoca molto importante": lo dice l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti a Sky commentando la cessione di Silvio Berlusconi del Milan. Moratti poi spiega quali emozioni proverà Berlusconi ora che non sarà più a capo del club rossonero: "Il dolore per l'addio? È la nostalgia per non decidere cose che erano gioia o disperazione di tutti, l'adrenalina, tutto ciò che fa parte di un incarico di responsabilità come il presidente di una squadra di calcio, un ruolo che come nessun altro dà quest'adrenalina. Questo gli mancherà".

20:33‘Quelle terre sono nostre’, ma tribunale dà torto a nobile

(ANSA) - LIVORNO, 13 APR - Il tribunale di Livorno ha respinto tutte le istanze di Walfredo Della Gherardesca relativamente ai terreni per la cessione dei quali il nobiluomo chiedeva un indennizzo al Comune di Castagneto Carducci. Della Gherardesca è anche stato condannato a rimborsare all'ente le spese legali sostenute nel procedimento e quantificate in 51 mila euro. Lo ha reso noto il Comune, annunciando che si chiude così "una vicenda che si protrae da oltre 25 anni". Respingendo le richieste di Walfredo Della Gherardesca, si legge nella sentenza, "il tribunale ha accolto le eccezioni del Comune in ordine alla mancata notifica a tutti i soggetti attualmente occupanti i terreni, il difetto di legittimazione passiva del Comune, la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto" ma soprattutto ha accolto la tesi dell'amministrazione riguardo all'inammissibilità delle richiesta di Della Gherardesca: "I famosi moti contadini del 1848 - scrive il tribunale - e gli atti del 1852, che ne sono sono conseguiti e su cui l'attore pretende di fondare le proprie pretese appartengono alla storia e comunque ad un altro universo giuridico". Secondo il sindaco, Sandra Scarpellini, quella appena conclusa "è stata una vicenda piena di anacronismi che deve far riflettere, soprattutto se posta in un contesto generale di giustizia, in cui prevalente è l'assenza di chiarezza della norma". "Leggi precise e chiare - conclude Scarpellini - potrebbero invece risolvere problematiche in tempi più rapidi e con minori aggravi di spese. La sentenza emessa chiude di fatto una vicenda che ha segnato la storia di questo territorio per quasi due secoli".(ANSA).