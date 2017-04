Ultima ora

11:31Attacco Londra: conclusioni polizia, Masood ha agito da solo

(ANSA) - LONDRA, 14 APR - Khalid Masood ha agito "del tutto" da solo nell'attacco a Londra che ha causato la morte di cinque persone e dello stesso attentatore. E' la conclusione alla quale sono arrivati gli inquirenti di Scotland Yard dopo che tutte le 12 persone arrestate nei giorni successivi al fatto sono state rilasciate senza alcuna accusa. E' emerso anche che il killer aveva preparato da giorni, in totale autonomia, il suo attacco. Era passato in automobile nelle vie attorno al palazzo di Westminster e, molto probabilmente sul Westminster Bridge dove ha ucciso, investendole, quattro persone.

11:27Droga: 6 quintali marijuana in mare, arrestati due scafisti

(ANSA) - BARI, 14 APR - Sei quintali di marijuana sono stati recuperati dalla Guardia di Finanza di Bari in coordinamento con il Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Taranto al largo di Monopoli (Bari). La droga era stata verosimilmente buttata a mare da un natante sospetto fermo nelle acque internazionali prospicienti le coste pugliesi. A bordo del gommone, che è stato sequestrato, c'erano due albanesi che - una volta raggiunti dai militari - dichiaravano di trovarsi in mare da diversi giorni a causa di un'avaria ai motori. Nelle immediate vicinanze del natante venivano però notati e recuperati 21 involucri contenenti complessivamente 590,95 chilogrammi di marijuana. I due soggetti, H.R. 35 anni e D.B. di 26 anni, sono stati arrestati per traffico internazionale di stupefacenti. Arresto convalidato dal Gip del Tribunale di Bari. Una volta messa in commercio, la droga avrebbe fruttato all'organizzazione criminale oltre 6 milioni di euro.

11:27Porti:Gioia Tauro,lavoratori in sciopero bloccano autostrada

(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 14 APR - Circa duecento portuali di Gioia Tauro, in sciopero contro gli esuberi decisi dalla Mct, hanno occupato l'autostrada Salerno - Reggio Calabria in direzione nord. Il blocco è stato attuato all'altezza dello svincolo di Gioia Tauro. I lavoratori e sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Sul, che hanno proclamato un'astensione dal lavoro per i prossimi dieci giorni, chiedono un incontro urgente al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e alla Presidenza del Consiglio. lavoratori portuali dopo avere occupato la corsia nord dell'arteria hanno tentato di bloccare anche la corsia sud ma, al momento, sono stati fermati dalla Polizia anche per il maggiore flusso di veicoli in transito in vista delle festività. Al porto di Gioia Tauro, intanto, le operazioni di trasbordo dei cantainer sono paralizzate. Alte sono state le adesioni allo sciopero tra le maestranze tute blu e impiegati della struttura.(ANSA).

11:17Turchia: giornalista francese respinto in aeroporto Istanbul

(ANSAmed) - ISTANBUL, 14 APR - Il giornalista francese Olivier Bertrand, del sito d'informazione 'Les Jours', è stato fermato mercoledì al suo arrivo in Turchia, all'aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul, e verrà respinto oggi in Francia. Lo rende noto la sua redazione, entrata in contatto con lui nelle scorse ore. Bertrand, che si stava recando in Turchia per il referendum sul presidenzialismo di dopodomani, è stato trattenuto presso il posto di polizia dello scalo. L'ingresso nel Paese gli è stato negato come "persona non grata", secondo la sua redazione. A novembre, il reporter era stato fermato nella provincia sudorientale di Gaziantep, al confine con la Siria, ed espulso dopo 3 giorni di fermo. Tuttavia, precisa 'Les Jours', non gli era stato notificato alcun divieto di rientro in Turchia.

11:09Usa: professori molestavano studenti, scandalo collegio Jfk

(ANSA) - NEW YORK, 14 APR - Uno scandalo di abusi sessuali travolge il Choate Rosemary Hall, il prestigioso collegio che vanta fra i suoi ex alunni John Fitzgerald Kennedy e il fratello Joseph Kennedy Jr. Lo riporta il New York Times, sottolineando che per decenni, fra il 1960 e il 2010, ci sono stati almeno 12 casi di ex insegnanti che hanno abusato dei loro alunni, costringendoli anche a rapporti sessuali forzati. Il rapporto shock sulle molestie e' opera di un investigatore dello studio legale Covington & Burling per il consiglio di amministrazione della scuola. Il collegio ha tenuto nascoste le accuse di molestie, gestendolo al suo interno e cercando di non farle trapelare fuori.

10:57Spagna: provocano panico a processioni Siviglia, 8 arresti

(ANSA) - MADRID, 14 APR - Otto persone sono state arrestate a Siviglia per avere provocato scene di panico questa notte durante le tradizionali processioni della 'Madrugada' del Venerdi Santo, mettendosi a correre in mezzo alla folla con grida di allarme. Gli incidenti si sono prodotti verso le quattro del mattino, in particolare nella centrale Calle Sierpes mentre sfilava la celebre confraternita della Macarena, e vicino alla processione dei Gitanos. In tutta la capitale andalusa stavano sfilando circa 10mila penitenti delle tradizionali confraternite sivigliane, i 'nazarenos'. La folla ha reagito alle provocazioni con scene di panico. Centinaia di persone si sono messe a correre con grida di paura, travolgendo anche i penitenti, in una atmosfera di terrore aggravata dalla psicosi creata dai recenti attentati jihadisti con camion lanciati in mezzo alla folla. La polizia ha arrestato otto persone, tre delle quali pregiudicati.

10:55Turchia: Erdogan, nessun ostacolo a rinnovo stato emergenza

(ANSAmed) - ISTANBUL, 14 APR - "Non c'è nessun ostacolo" al prolungamento dello stato d'emergenza in Turchia, in vigore dal fallito golpe del 15 luglio scorso, alla scadenza del suo rinnovo trimestrale, prevista la prossima settimana. Lo ha dichiarato il presidente Recep Tayyip Erdogan, durate un'intervista alla tv privata Tgrt. La decisione verrà probabilmente resa nota dopo il referendum costituzionale di dopodomani sul presidenzialismo. In caso di ulteriore rinnovo, lo stato d'emergenza in Turchia raggiungerebbe la durata di un anno.