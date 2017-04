Ultima ora

15:07Afghanistan, ’82 miliziani Isis uccisi da bomba Usa’

(ANSA) - KABUL, 14 APR - La super bomba sganciata ieri da un C130 americano sul distretto di Achin della provincia di Nangarhar ha causato la morte di 82 militanti Isis. Lo ha reso noto oggi pomeriggio il portavoce del governo provinciale, Ataullah Khogyani. In precedenza lo stesso governo provinciale aveva fissato il numero dei militanti uccisi a 36.

15:00Calcio: Allegri, Dybala diventerà una stella

(ANSA) - TORINO, 14 APR - "Le parole di Paulo mi hanno fatto piacere, ma i meriti sono tutti suoi, io gli ho solo dato delle indicazioni". Massimiliano Allegri ha così commentato i ringraziamenti di Dybala nel giorno del rinnovo del contratto, fino al 2022, con la Juventus. "Ha ancora grandi margini di miglioramento - ha aggiunto il tecnico bianconero - lui e Neymar saranno le due stelle mondiali del futuro. Berlusconi e Galliani mancheranno al calcio italiano, hanno fatto un pezzo di storia. Li saluto con grande affetto", ha sottolineato Allegri, per tre anni e mezzo allenatore dei rossoneri, all'indomani del closing della cessione del Milan. "Ringrazio il presidente Berlusconi e l'amministratore delegato Galliani - ha precisato - per la possibilità che mi hanno dato di allenare e vincere con il Milan".

14:53Calcio: Atalanta, Gasperini annulla conferenza

(ANSA) - BERGAMO, 14 APR - Niente prepartita per Gian Piero Gasperini alla vigilia del big match in casa della Roma. L' allenatore dell'Atalanta, non gradendo la presenza dell'inviato del principale quotidiano di Bergamo e provincia per non meglio precisate contestazioni circa il contenuto di alcuni articoli del medesimo, si è rifiutato di tenere la consueta conferenza stampa. L'incontro con i giornalisti, previsto per le 13.15, è stato definitivamente annullato quando Gasperini ha constatato che il giornalista 'sgradito' non si era allontanato dalla sala conferenze del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia.

14:42Calcio: Allegri, a Pescara giocare con la testa

(ANSA) - TORINO, 14 APR - "A Pescara dovremo giocare con la testa, c'è già un precedente di una batosta presa dalla Juventus su quel campo. E veniva proprio da un'importante partita europea". Massimiliano Allegri tiene alta la concentrazione dopo la notte magica con il Barcellona. E cita una partita del '93, quando giocava nel Pescara e segnò un gol nel 5-1 degli abruzzesi sulla Juve: "Fu una partita strana, faceva molto caldo, bisogna sempre fare attenzione alle squadre che giocano senza più pensieri, senza pressioni di risultato". Il 3-0 sul Barcellona "è un risultato importante ma non definitivo. Giusto l'entusiasmo, guai invece stare nell'esaltazione. Al 'Camp Nou' dovremo fare una partita ancora migliore", precisa il tecnico della Juventus. "Dobbiamo rimettere i piedi per terra ma i ragazzi sono molto responsabili, hanno capito. Nel calcio fai presto a essere considerato il più bravo del mondo, altrettanto a diventare il più somaro. E l'equilibrio è la forza di una grande squadra".

14:35Corona, fidanzato Moric pronto a querelarlo per caso ‘bomba’

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Il fidanzato di Nina Moric, Luigi Favoloso, è pronto a querelare per calunnia Fabrizio Corana, ex marito della modella, che nei giorni scorsi nel corso di un'udienza del processo milanese a suo carico ha attribuito a Favoloso la responsabilità dell'esplosione di una bomba carta sotto casa sua nella notte tra il 15 e il 16 agosto scorso. "Penso che sia stato il fidanzato della mia ex moglie Nina Moric", aveva affermato, per la prima volta, Corona rispondendo a una domanda del giudice Guido Salvini su quell'attentato da cui poi partì l'inchiesta che ha riportato in carcere l'ex 're dei paparazzi' per quei quasi 2,6 milioni di euro in contanti trovati in parte in Austria e in parte in un controsoffitto.

14:33Calcio: Zeman io nemico Juve? No di chi imbroglia

(ANSA) - PESCARA, 14 APR - Quella con la Juventus non è una gara come tutte le altre per Zdenek Zeman. Il tecnico biancazzurro ha parlato del match di domani ma anche delle polemiche del passato fra lui e i bianconeri. "La Juventus è una delle squadre più forti al mondo, ha tutte le carte per poter vincere la Champions. Io - ha detto il boemo - non sono nemico della Juventus ma di quelli che imbrogliano. Le altre società dovrebbero prendere esempio, dal punto di vista dell'organizzazione dalla Juventus anche se credo che nessuno potrà mai avere gli introiti economici loro. Non ci sono squadre come la Juve che possono permettersi il lusso di prendere giocatori da 100 milioni "Con la Juve è difficile per tutti e spero che i miei giocatori diano il massimo. Io mi auguro di fare come il Crotone anche se le prossime due partite non sono molto facili. Stiamo facendo un po' meglio rispetto a prima. Allegri? È molto bravo, riesce a gestire bene i suoi talenti che ha in squadra".

14:33Polstrada recupera pullman tedesco rubato,denunciati 2 serbi

(ANSA) - VENEZIA, 14 APR - La Polstrada di Verona ha recuperato il pullman rubato tre giorni fa a Garda (Verona) e ha denunciato due cittadini serbi, entrambi pregiudicati, accusati di ricettazione. Il bus è stato ritrovato attraverso un'indagine di Polizia, avviata dal controllo di una Bmw fermata a Nogarole Rocca (Verona) sull'autostrada del Brennero, sulla quale sono stati trovati il cronotachigrafo prelevato dal pullman rubato, la carta digitale dell'autista ed anche la sua cravatta, e una macchina fotografica digitale.