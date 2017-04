Ultima ora

18:1719enne morto in auto nel Ravennate,avvisi garanzia a 5 amici

(ANSA) - RAVENNA, 14 APR - Subito dopo lo straziante riconoscimento del loro unico figlio fatto dai genitori, all'obitorio dell'ospedale è cominciata l'autopsia su Matteo Ballardini, il 19enne trovato morto nel tardo pomeriggio di mercoledì in un'auto parcheggiata a Lugo di Romagna (Ravenna). Il sospetto è che il ragazzo possa essere deceduto, dopo un'agonia durata ore, forse a causa dell'assunzione di stupefacenti. E che i suoi amici, pur vedendolo sofferente, lo abbiano lasciato solo nella sua auto. Tanto che in ragione dell'esame autoptico il Pm Marilù Gattelli ha notificato un avviso di garanzia a cinque giovani tra i 21 e i 27 anni, residenti in zona, anche se uno è nato a Bergamo. Tutti sono provvisoriamente accusati di morte come conseguenza di altro reato; quattro, quelli che avevano presumibilmente trascorso la serata nei locali della zona assieme alla vittima, anche di omissione di soccorso; tre, compreso chi avrebbe ceduto la sostanza letale, devono rispondere di spaccio. (ANSA).

18:11Eutanasia: presto altra persona in Svizzera

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 14 APR - C'è un'altra persona pronta a partire la prossima settimana verso la Svizzera per accedere all'eutanasia. Lo ha detto Marco Cappato che ha accompagnato Mina Welby ad autodenunciarsi dai carabinieri di Massa (Massa Carrara) per aver portato Davide Trentini nel centro svizzero dove il 53enne toscano è morto ieri ed averlo assistito nella sua scelta. Ai carabinieri Welby e Cappato hanno rilasciato dichiarazioni spontanee per oltre un'ora. I due esponenti dell'associazione Luca Coscioni hanno spiegato che è stata la mamma di Davide a chiedere aiuto il 25 agosto: "Davide non poteva più aspettare". Il viaggio verso la Svizzera, ha detto Mina Welby, "è stato un calvario, Davide era sofferente. L'ho fatto pensando a mio marito Giorgio. Ho continuato ciò che lui aveva cominciato. E' stato un dovere farlo".

18:09Le Pen critica il Papa e la Chiesa sui migranti

(ANSA) - PARIGI, 14 APR - Marine Le Pen critica il Papa e la Chiesa sui migranti. Intervistata dal quotidiano La Croix, la candidata del Front National alle presidenziali francesi dice di essere "estremamente cattolica" ma al tempo stesso "arrabbiata con la Chiesa". "Penso che si impicci di tutto tranne che ciò che la riguarda. Questo non significa che non nutra rispetto per alcuni religiosi". Per lei, ad esempio, le parole del Papa sull'accoglienza dei migranti sono state "un'ingerenza" politica. Alla domanda se inviterebbe il Pontefice una volta eletta all'Eliseo, la candidata Fn risponde: "Con grande piacere. E gli direi esattamente ciò che dico a voi. Che invochi la carità, l'accoglienza altrui, dello straniero, non mi sconvolge. E però la carità può essere soltanto individuale. Chi pretende che gli Stati vadano contro l'interesse dei popoli non imponendo delle condizioni all'accoglienza di importante numero di migranti è per me politica, direi anche ingerenza, visto che è (il Papa) anche un capo dello Stato".

18:02Tennis: Atp Marrakech, Lorenzi fuori ai quarti

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Paolo Lorenzi esce ai quarti di finale del torneo Atp di Marrakech (montepremi di 482.060 euro, terra rossa) in Marocco. Il 35enne senese, quinto favorito del seeding, è stato sconfitto per 3-6 6-3 7-6 (7-5) dal ceco Jiri Vesely dopo 2 ore e 23 minuti di gioco.

17:58Sesso a pagamento con 13enne,arresati confessano

(ANSA) - BARI, 14 APR - Hanno confessato i due anziani arrestati due giorni fa dai Carabinieri di Bari per atti sessuali con un 13enne rom. Vincenzo Vinciguerra, 69enne barese, e Pasquale Marziliano, 74enne di Bitetto, sono stati sottoposti questa mattina ad interrogatorio di garanzia dinanzi al gip del Tribunale di Bari Giovanni Anglana. Hanno deciso di rispondere alle domande del giudice e del pm che ha coordinato le indagini, Marcello Quercia, ammettendo di essersi appartati con il minorenne in cambio di soldi e regali. I due anziani sono in carcere su disposizione della magistratura barese per due episodi risalenti al 31 marzo e al 2 aprile scorsi ma sono ancora in corso accertamenti su fatti precedenti che avrebbero per vittima lo stesso 13enne e anche su altri minorenni che gli indagati avrebbero adescato per fini sessuali. Al termine degli interrogatori di garanzia il difensore di Vinciguerra ha chiesto l'attenuazione della misura cautelare con concessione degli arresti domiciliari in una struttura di cura.

17:56Papa:prostrato a terra in S.Pietro per celebrazione Passione

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Riti del venerdì santo per Papa Francesco che nel pomeriggio è entrato in processione in San Pietro per la Liturgia della Parola con il racconto della Passione secondo Giovanni e l'omelia del predicatore della Casa Pontificia, padre Raniero Cantalamessa. Bergoglio è rimasto per alcuni minuti prostrato a terra in preghiera dinanzi all'altare centrale "della Confessione". In un momento di profondo raccoglimento, i fedeli e i prelati che gremiscono la basilica si sono inginocchiati e sono rimasti in preghiera insieme al Pontefice, che al termine è stato aiutato a rialzarsi dai due cerimonieri al suo fianco. La Liturgia della Passione è proseguita poi con la preghiera universale e l'adorazione della Santa Croce. Seconda parte dei riti del venerdì santo con la tradizionale Via Crucis al Colosseo, con i testi delle meditazioni dedicati al dramma delle guerre, ai migranti, ai bambini vittime di violenza. Per la cerimonia Colosseo 'sorvegliato speciale' con due aree di sicurezza e traffico interdetto.

17:53Internet: Gentiloni chiama Boldrini, sdegno per offese

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Il premier Paolo Gentiloni ha sentito nel pomeriggio, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, la presidente della Camera Laura Boldrini alla quale ha espresso sdegno e vicinanza per le offese e le fake news relative alla sorella scomparsa.