21:02Scoperto giro macellazione clandestina nel Foggiano,denuncia

(ANSA) - FOGGIA, 14 APR - Nell'ambito di un'operazione denominata 'Carne no-strana', i carabinieri forestali di Foggia hanno scoperto un giro di macellazione clandestina che ha portato al sequestro e distruzione di numerose carcasse di ovini e caprini macellati e di 15 capi di agnelli privi del marchio di tracciabilità e pronti alla macellazione. Una persona è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Foggia. I carabinieri forestali hanno inoltre controllato 105 macellerie nei principali centri della provincia (Foggia, San severo, Lucera, Cerignola, San Giovanni Rotondo e Manfredonia), riscontrando irregolarità nel 40% dei casi; elevate 35 sanzioni amministrative per un importo complessivo di 65 mila euro e sequestrati 20 chili circa di carne. Tra le infrazioni più diffuse la mancata esposizione delle indicazioni obbligatorie relative alla provenienza delle carni bovine, la mancanza di sistemi di tracciabilità dei prodotti esposti in vendita e omissioni o indicazioni errate nelle etichettature. (ANSA).

21:01M5s: Nuti-Di Vita-Mannino, mai attaccato magistratura

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Informo che io, Di Vita e Mannino, non abbiamo rilasciato dichiarazioni contro la magistratura, anzi tutt'altro, né contro il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle di Palermo. Se circolano dichiarazioni in tal senso attribuite a noi, sono da ritenersi non veritiere. Abbiamo espresso fiducia nella giustizia a cui ci affidiamo per dimostrare la nostra innocenza". Lo afferma Riccardo Nuti in un comunicato, replicando a Beppe Grillo.

20:57Pd: Emiliano, ricorso contro esclusione in Lombardia-Liguria

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Il comitato nazionale per la mozione Emiliano per a segreteria nazionale Pd ha presentato formalmente ricorso contro l'esclusione delle liste in Lombardia e Liguria. Se ne discuterà martedì 18 aprile, alle 21, presso la commissione nazionale Pd. Lo rende noto un comunicato della mozione Emiliano.

20:43Minore abusata per mesi da insegnante che le dà ripetizioni

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Avrebbe dovuto dare ripetizioni a una ragazzina di tredici anni, invece ha abusato di lei. Più volte e per mesi, nel 2015. E' accaduto a Torino e, concluse le indagini della squadra mobile della polizia nei confronti dell'anziano insegnante, ora l'udienza preliminare è stata fissata per il 18 aprile. Si tratta di una vicenda che le persone vicine alla ragazzina, familiari compresi, hanno cercato di tenere nascosta, fino a che la famiglia non si è trasferita nel Biellese e una psicologa ha consigliato alla ragazzina di sporgere denuncia. La ragione del silenzio è nel fatto che a dare le presunte ripetizioni era stato un anziano membro della comunità religiosa di cui la famiglia faceva parte, la comunità torinese dei Bahà'ì, una religione abramitica monoteistica nata in Persia, che conta 7 milioni di fedeli in duecento Paesi nel mondo. La comunità intendeva risolvere al suo interno la questione, temendo discredito.

20:41Calcio: Milan, Li Yonghong a Milanello

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Primo contatto fra la nuova proprietà cinese del Milan e la squadra. All'indomani del closing, dopo la conferenza stampa e la prima assemblea dei soci, il presidente Li Yonghong si è trasferito a Milanello, dove intanto era iniziato il ritiro in vista della partita di domani contro l'Inter, per incontrare Vincenzo Montella e i suoi giocatori, assieme al braccio destro David Han Li e al nuovo amministratore delegato Marco Fassone e al nuovo direttore sportivo Massimiliano Mirabelli.

20:22Calcio: C. Ronaldo, soldi per il silenzio su uno stupro

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Cristiano Ronaldo avrebbe pagato 375mila dollari a una donna americana che lo aveva accusato di averla stuprata, ottenendo così il silenzio sulla vicenda. La notizia emerge da alcuni documenti che la piattaforma "Football Leaks" ha messo a disposizione di "Der Spiegel", il settimanale tedesco che fa parte, insieme a "L'Espresso" (che l'ha pubblicata sul suo sito) del network giornalistico European Investigative Collaborations. La violenza sessuale sarebbe avvenuta il 13 giugno 2009 in un hotel di Las Vegas dove il quattro volte Pallone d'oro era ospite. L'identità della donna, all'epoca 25enne, non è stata rivelata da "Der Spiegel". Secondo i documenti in possesso del giornale, il campione e la sua accusatrice hanno raggiunto un accordo extragiudiziale il 12 gennaio 2010 davanti a un mediatore dello Stato del Nevada. L'avvocato di Cr7 Johannes Kreile, interpellato da "Der Spiegel", ha risposto che "le accuse sottintese dalle vostre domande devono essere respinte con la massima forza in quanto sbagliate".

19:54F.1: Bahrain, Vettel il migliore anche nelle seconde libere

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Sebastian Vettel è stato il più veloce anche nella seconda sessione delle prove libere del Gran Premio del Bahrain, terza prova del Mondiale di Formula 1. Il tedesco della Ferrari, con gomme super soft, ha fermato il cronometro a 1'31"310, precedendo di 41 millesimi la Mercedes di Valtteri Bottas e di 66 la Red Bull di Daniel Ricciardo. Quarto tempo per l'altro ferrarista Kimi Raikkonen (+0"168), che è stato però il più veloce nella seconda parte della Fp2, quando i piloti hanno simulato il passo gara montando gomme soft e aumentando il carico di benzina. In questa fase il finlandese ha ottenuto il tempo di 1'35"494. Quinto crono assoluto per l'altra Mercedes di Lewis Hamilton, a 238 millesimi da Vettel. Ma anche stavolta per la Ferrari non sono mancati gli imprevisti. Dopo lo stop di Raikkonen nella prima sessione per un guasto al turbo, nella seconda Vettel ha dovuto fronteggiare un problema elettronico riuscendo a procedere lentamente fino all'ingresso della corsia box per ricevere assistenza.