Ultima ora

23:31Basket: Bologna, alla Fortitudo il derby dei 6.000

(ANSA) - ROMA, 14 APR - L'invasione di campo dei tifosi a fine partita ha salutato il successo della Fortitudo nel derby numero 105 contro la Virtus capolista di Legadue. È stata una gara palpitante al PalaDozza, il "piccolo Madison" esaurito da tempo (sugli spalti erano in 6.000), che la Fortitudo ha sempre condotto, ma in cui la Virtus non ha mai mollato, anche quando è stata sotto di 16 (38-22), giocandosela fino alla fine: 76-72 a 55" dalla sirena, poi un libero di Ruzzier e uno schiaccione di Mancinelli (15 punti per lui) hanno scritto il 79-72 finale. Di grande effetto la coreografia della curva Fortitudo della Fossa dei Leoni prima della palla, con una ironia sullo sponsor della Virtus (la Segafredo), in cui un piede inciampa in una tazzina provocando una pioggia di chicchi di caffè.

23:25Calcio: Conte, Ibrahimovic al top della forma

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Affronteremo una squadra molto forte fisicamente e tecnicamente. Lo United sta cercando di entrare fra le prime quattro della classifica ed ha tutte le possibilità di farcela". Antonio Conte affronta con prudenza la trasferta del suo Chelsea domenica all'Old Trafford. Il tecnico italiano elogia in particolare Zlatan Ibrahimovic. "È al top della forma - sottolinea - È un grande giocatore: non è solo un finalizzatore, ma uno che gioca per la squadra. Per me, è uno dei migliori al mondo". Ci sarà poi una nuova puntata del confronto con Mourinho che nell'ultima occasione, il mese scorso in Fa Cup, vide scintille fra i due a bordo campo. Conte non riaccende alcuna polemica, ma risponde ad una dichiarazione del portoghese secondo cui il Chelsea è avvantaggiato dal fatto di non essere in Europa. "Si diceva la stessa cosa quando guidavo la Juventus al primo anno - ricorda - Ma non può essere questo il solo motivo per cui siamo in testa al campionato: la verità è che stiamo facendo un gran lavoro".

23:04Calcio: Glgs-Ussi, un allenatore sceglie solo i giocatori

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "L'ennesimo episodio di come personaggi dello sport interpretano erroneamente e malamente il rapporto con la stampa si è registrato con il rifiuto dell'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini di tenere la rituale conferenza stampa pre-partita per la presenza di un giornalista a lui sgradito". Lo sottolinea in una nota il Glgs (Gruppo lombardo giornalisti sportivi)-Ussi Lombardia. "Gasperini - così come ogni altro allenatore di qualunque disciplina sportiva e di qualunque serie - ha il diritto di scegliere i giocatori della sua squadra da mandare in campo, ma non può scegliere i giornalisti che possono o non possono partecipare ad una conferenza stampa - afferma l'organismo sindacale - È un concetto che dovrebbe essere ben chiaro, a maggior ragione nella Serie A di calcio, e sul quale il Glgs-Ussi Lombardia - che si duole per un episodio che rappresenta una macchia nella bella stagione sportiva a Bergamo - richiama ancora una volta l'attenzione degli organi competenti, in particolare Figc e Lega".

21:02Scoperto giro macellazione clandestina nel Foggiano,denuncia

(ANSA) - FOGGIA, 14 APR - Nell'ambito di un'operazione denominata 'Carne no-strana', i carabinieri forestali di Foggia hanno scoperto un giro di macellazione clandestina che ha portato al sequestro e distruzione di numerose carcasse di ovini e caprini macellati e di 15 capi di agnelli privi del marchio di tracciabilità e pronti alla macellazione. Una persona è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Foggia. I carabinieri forestali hanno inoltre controllato 105 macellerie nei principali centri della provincia (Foggia, San severo, Lucera, Cerignola, San Giovanni Rotondo e Manfredonia), riscontrando irregolarità nel 40% dei casi; elevate 35 sanzioni amministrative per un importo complessivo di 65 mila euro e sequestrati 20 chili circa di carne. Tra le infrazioni più diffuse la mancata esposizione delle indicazioni obbligatorie relative alla provenienza delle carni bovine, la mancanza di sistemi di tracciabilità dei prodotti esposti in vendita e omissioni o indicazioni errate nelle etichettature. (ANSA).

21:01M5s: Nuti-Di Vita-Mannino, mai attaccato magistratura

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Informo che io, Di Vita e Mannino, non abbiamo rilasciato dichiarazioni contro la magistratura, anzi tutt'altro, né contro il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle di Palermo. Se circolano dichiarazioni in tal senso attribuite a noi, sono da ritenersi non veritiere. Abbiamo espresso fiducia nella giustizia a cui ci affidiamo per dimostrare la nostra innocenza". Lo afferma Riccardo Nuti in un comunicato, replicando a Beppe Grillo.

20:57Pd: Emiliano, ricorso contro esclusione in Lombardia-Liguria

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Il comitato nazionale per la mozione Emiliano per a segreteria nazionale Pd ha presentato formalmente ricorso contro l'esclusione delle liste in Lombardia e Liguria. Se ne discuterà martedì 18 aprile, alle 21, presso la commissione nazionale Pd. Lo rende noto un comunicato della mozione Emiliano.

20:43Minore abusata per mesi da insegnante che le dà ripetizioni

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Avrebbe dovuto dare ripetizioni a una ragazzina di tredici anni, invece ha abusato di lei. Più volte e per mesi, nel 2015. E' accaduto a Torino e, concluse le indagini della squadra mobile della polizia nei confronti dell'anziano insegnante, ora l'udienza preliminare è stata fissata per il 18 aprile. Si tratta di una vicenda che le persone vicine alla ragazzina, familiari compresi, hanno cercato di tenere nascosta, fino a che la famiglia non si è trasferita nel Biellese e una psicologa ha consigliato alla ragazzina di sporgere denuncia. La ragione del silenzio è nel fatto che a dare le presunte ripetizioni era stato un anziano membro della comunità religiosa di cui la famiglia faceva parte, la comunità torinese dei Bahà'ì, una religione abramitica monoteistica nata in Persia, che conta 7 milioni di fedeli in duecento Paesi nel mondo. La comunità intendeva risolvere al suo interno la questione, temendo discredito.