Ultima ora

10:12Pasqua: Cgia, 4,7 mln gli occupati che lavorano di domenica

(ANSA) - VENEZIA, 15 APR - Sono 4,7 milioni gli italiani che lavorano di domenica: è quanto emerge da un'analisi realizzata dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre, riferita al 2016. E una buona parte di questi sarà in negozio, in fabbrica o in ufficio anche il giorno di Pasqua. Tra questi 4,7 milioni, 3,4 sono lavoratori dipendenti e gli altri 1,3 sono autonomi (artigiani, commercianti, esercenti, ambulanti, agricoltori).

08:53Pena morte: giudice ferma iniezioni letali in Arkansas

(ANSA) - WASHINGTON, 15 APR - Un giudice dell'Arkansas ha emesso un ordine che ferma temporaneamente l'utilizzo di un farmaco usato per le iniezioni letali nelle esecuzioni della pena capitale, in particolare nel caso di sei uomini per i quali l'esecuzione era stata fissata come imminente, dopo che una azienda farmaceutica ha denunciato che il farmaco utilizzato per le iniezioni letali non era stato venduto a quello scopo. Le esecuzioni sarebbero dovute cominciare lunedì. Intanto, sempre in queste ore, la Corte suprema Usa ha bloccato l'esecuzione della pena nel caso di uno dei due uomini per cui era prevista lunedì.

08:36Afghanistan: super bomba Usa, morti Isis salgono a 94

(ANSA) - KABUL, 15 APR - Il numero dei militanti morti per il lancio giovedì sera di una superbomba Usa su una roccaforte dell'Isis nella provincia orientale afghana di Nangarhar è salito a 94. Lo ha reso noto oggi l'ufficio stampa del governo provinciale. Fra le vittime vi sarebbero anche quattro comandanti dell'organizzazione guidata dal 'Califfo' Abu Bakr al-Baghdadi, ed i cui nomi, precisa un comunicato, sarebbero "Hamza Abubakar, Hamid, Muhammad Ibrani e Walaykin, fratello di Hazeez Saeed".

07:32Corea del Nord: siamo pronti a rispondere al nucleare

(ANSA) - PYONGYANG, 15 APR - "Risponderemo a una guerra totale con una guerra totale, e a una guerra nucleare con il nostro stile di un attacco nucleare": Choe Ryong-hae, secondo alcuni analisti il secondo più potente ufficiale della Corea del Nord, ha detto che il Paese è pronto ad affrontare qualsiasi minaccia posta dagli Stati Uniti. Parlando in occasione della grande parata militare in corso a Pyongyang per festeggiare il 105mo anniversario della nascita del padre della patria Kim Il-sung, Choe ha criticato il nuovo governo degli Usa sotto il presidente Donald Trump per "la creazione di una situazione di guerra" nella penisola coreana con l'invio di mezzi militari strategici nella regione. Presente alla parata anche Kim Jong-un, che però non ha parlato prima che la tv di Stato nordcoreana interrompesse le trasmissioni in diretta dalla piazza. Kim, leader 30enne salito al potere alla fine del 2011, ha sempre enfatizzato come le armi nucleari siano il fondamento della sua strategia di difesa nazionale.

06:49Corea del Nord, grande parata militare a Pyongyang

(ANSA) - PYONGYANG, 15 APR - La Corea del Nord ha avviato la grande parata a Pyongyang per celebrare il 105/mo compleanno del suo padre fondatore Kim Il-sung e la leadership del dittatore di terza generazione Kim Jong-un. La tv di Stato ha mostrato migliaia di soldati in marcia su piazza Kim Il-sung e prototipi di missili intercontinentali KN-08 e KN-14 trasportati su camion in sfilata. In parata anche un altro grande razzo mai visto prima, delle dimensioni di uno a lunga gittata. Nel corteo sfilano poi carri armati, lanciarazzi multipli, pezzi d'artiglieria e un missile a combustibile solido progettato per essere sparato da sottomarini. Presente anche il potente missile a medio raggio 'Musudan', che potenzialmente potrebbe raggiungere le basi aeree statunitensi a Guam. Kim Jong-un, in abito nero e camicia bianca, è uscito da una limousine nera e si è avviato lungo un tappeto rosso verso il podio da cui assiste alla parata insieme ai funzionari governativi di alto livello.

00:27Calcio: Ligue 1, il Psg passa ad Angers

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Con un gol per tempo dell'argentino Di Maria, il Paris Saint-Germain ha superato in trasferta l'Angers per 2-0, nell'anticipo della 33/a giornata di Ligue 1. La squadra di Emery, alla sesta vittoria consecutiva in campionato, raggiunge almeno temporaneamente in testa alla classifica il Monaco, che domani sera ospiterà il Digione. Il Nizza di Balotelli, che insegue a quattro lunghezze, aspetta invece il Nancy.

00:14Tennis: eterna Schiavone, è in finale al torneo di Bogotà

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Francesca Schiavone si è qualificata per la finale del Claro Open Colsanitas, torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sui campi in terra rossa di Bogotà, in Colombia. La 36enne milanese, numero 168 del ranking mondiale, in tabellone grazie ad una wild card, ha battuto per 7-5, 6-4, in un'ora e tre quarti di gioco, la svedese Johanna Larsson, numero 58 e terza testa di serie, che nei quarti aveva sconfitto Sara Errani. Ultimo ostacolo che separa la Schiavone dal suo ottavo titolo in carriera, sarà domani la spagnola Lara Arruabarrena, numero 65 e quarta testa di serie, che ha vinto per 6-2, 4-6, 6-4, in due ore e dieci minuti di gioco, il derby con la connazionale Sara Sorribes Tormo, numero 93. Tra le due finaliste non ci sono precedenti.