Ultima ora

12:25Molestie su ragazze, minore a domiciliari

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - Un minorenne italiano è stato sottoposto alla permanenza in casa, di fatto gli arresti domiciliari, dai carabinieri di Perugia perché accusato di molestie sessuali ai danni di due ragazze in un bar della città. Il provvedimento è stato disposto dal gip del tribunale dei minorenni. In esso viene contestato il reato di violenza sessuale aggravata. I fatti al centro di un'indagine dei carabinieri della compagnia perugina sono avvenuti circa un mese nel bar del circondario del capoluogo umbro. Secondo gli investigatori l'indagato se ne è reso responsabile con la complicità di un altro ragazzo non imputabile, poiché di età inferiore a 14 anni. Alla presenza di altri coetanei e - secondo la ricostruzione degli investigatori - nella "indifferenza generale" dei presenti, nonostante la richiesta di aiuto della vittima. Il gip nell'ordinanza descrive il ragazzo come uno "capace di incutere timore nel contesto dei pari, grazie anche alla mole fisica, apparendo assai spregiudicato".

12:06Contrabbando, Gdf sequestra 1 Ton ‘bionde’ in 100 giorni

(ANSA) - MILANO, 15 APR - I militari della Guardia di Finanza di Malpensa (Varese), in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, hanno sequestrato nei primi cento giorni dell'anno quasi una tonnellata di sigarette di contrabbando transitata nello scalo varesino. Trentatre persone sono state denunciate, mentre nei confronti di 12 sono state comminate sanzioni amministrative. Secondo i militari, sono in aumento i casi di giovani ragazze dell'Est Europa (Bielorussia ed Armenia in testa), che per pochi soldi accettano di fare un viaggio nel Bel Paese e portare con sé un carico di "bionde". All'aeroporto di Malpensa è operativa da qualche tempo una nuova unità cinofila: "Jacky", una femmina di pastore belga Malinois, specializzata nell'attività di contrasto al contrabbando.

11:38Auto blu: FVG, prosciolto ex assessore De Anna

(ANSA) - TRIESTE, 15 APR - L'ex assessore e attuale consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia, Elio De Anna (Fi), è stato prosciolto dal reato di peculato, falso e truffa, in un'indagine della Procura di Trieste per un presunto utilizzo irregolare delle automobili di servizio. La decisione - riportano i quotidiani locali - è stata presa dal gip su richiesta della Procura della repubblica giuliana, che non ha ravvisato nei comportamenti di De Anna la volontà deliberata di fare uso personale delle 'auto blu' all'epoca del suo incarico. Resta invece indagato, per le stesse ipotesi di reato, l'assessore in carica della Giunta di centrosinistra, Paolo Panontin, della lista dei 'Cittadini', assieme all'autista dei due politici; per entrambi sono in corso ulteriori accertamenti. Prosciolta infine la segretaria di Panontin, anch'essa coinvolta nell'indagine, scaturita da accertamenti sui fogli di viaggio delle vetture utilizzate dai due amministratori, nei quali figurerebbero chilometri percorsi indebitamente. (ANSA).

11:27Usa: Rete anti-suicidio per il ponte del Golden Gate

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Il mitico ponte del Golden Gate, che chiude la baia di San Francisco, avrà la sua rete anti-suicidi: dal 1937 ad oggi circa 1.700 persone si sono tolte la vita gettandosi nelle acque gelide a nord della città californiana. I lavori inizieranno a maggio per concludersi nel 2021. La prima tappa prevede la costruzione di una rete provvisoria per proteggere gli operai che costruiranno la struttura anti-suicidi. I lavori veri e propri inizieranno nel 2018: la rete, di una larghezza di oltre sei metri, costeggerà i due lati del ponte per tutta la sua lunghezza, circa 2.600 metri. I costi complessivi sono valutati in 211 milioni di dollari. La rete sarà in cavi di acciaio, leggeri e solidi, e soprattutto poco visibili.

11:18Killer ricercato: a Ospital Monacale il funerale di Valerio

(ANSA) - OSPITAL MONACALE (FERRARA), 15 APR - Un lungo silenzio ha accolto a Ospital Monacale di Argenta il feretro di Valerio Verri, 62 anni, la guardia ecologica volontaria uccisa sabato scorso a Portomaggiore, delitto per il quale è ricercato Norbert Feher. All'arrivo della salma mons.Massimo Manservisi, vicario del vescovo di Ferrara, ha benedetto il feretro. Il funerale, non una Messa ma una benedizione della salma, è iniziato in chiesa verso le 10. Alla cerimonia, cui la stampa non ha potuto essere presente, hanno partecipato il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, la consigliera regionale Marcella Zappaterra in rappresentanza della Regione, i sindaci di Portomaggiore e Argenta, Nicola Minarelli e Antonio Fiorentini, il sindaco di Ferrara e presidente della provincia, Tiziano Tagliani, i comandanti dei Cc di Ferrara, Andrea Desideri, e regionale, Adolfo Fischione. Ad attendere il feretro tanti cittadini, volontari di protezione civile, guardie ecologiche e il presidente regionale di Legambiente, Lorenzo Frattini. (ANSA).

11:01Turchia: ultimi comizi a vigilia referendum presidenzialismo

(ANSAmed) - ISTANBUL, 15 APR - Niente silenzio elettorale in Turchia, alla vigilia del cruciale referendum sul presidenzialismo. A poche ore dall'apertura delle urne, proseguono i comizi in tutto il Paese per cercare di convincere gli indecisi, in una sfida che i sondaggi considerano testa a testa. Molto attivo il presidente Recep Tayyip Erdogan, che fino all'ultimo ha in programma eventi nei quartieri contesi di Istanbul. Sono ben quattro i suoi comizi previsti oggi sulle sponde asiatica ed europea, ma, indicano fonti del suo Akp, non è esclusa qualche ulteriore tappa fuori programma. Appuntamenti a Istanbul anche per il premier, Binali Yildirim, mentre gli ultimi appelli per il 'no' del partito filo-curdo Hdp arriveranno da Diyarbakir, la 'capitale' del sud-est. In Anatolia, a pochi chilometri dalla capitale Ankara, si recherà invece Kemal Kilicdaroglu, leader del principale partito di opposizione in Parlamento, il kemalista Chp. A sostegno del 'no' è prevista anche una marcia di attivisti lungo il Bosforo a Istanbul.

10:57Si finge agente segreto con la fidanzata, denunciato dai Cc

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 15 APR - Ha fatto credere alla sua ragazza di essere un poliziotto sotto copertura. Per rendere maggiormente credibile il suo racconto non solo le ha mostrato una pistola a gas, dicendole che era l'arma d'ordinanza, ma ogni tanto con lei in auto si fermava davanti a una caserma dei carabinieri dove entrava, facendo credere alla donna di dover ritirare ordini relativi a importanti servizi da svolgere. Quando la sua fidanzata gli ha chiesto 5.000 euro che le doveva, l'uomo, oltre a lasciarla, facendosi forte della sua dichiarata attività ha cercato, con vari stratagemmi, di farla desistere dall'esigere la somma. I carabinieri di San Polo d'Enza, al termine delle indagini avviate dopo la segnalazione fatta dalla donna, 25 anni, hanno denunciato un 38enne del Parmense per usurpazione di titoli e sostituzione di persona. L'uomo in realtà è operaio nella logistica di un'azienda, che aveva spacciato per lavoro sotto copertura. Aveva fatto credere anche ai parenti della ragazza di essere un 'agente segreto'. (ANSA).