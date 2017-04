Ultima ora

15:10Calcio: Serie A, Inter-Milan 2-2

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Finisce 2-2 il primo derby tutto cinese sotto la Madonnina. Una gara show, che sembrava finita a una decina di minuti dalla fine con l'Inter avanti 2-0 e che il Milan ha saputo riequilibrare al 7' di recupero conservando il sesto posto in classifica. Il Milan ha cominciato meglio, sfiorando il vantaggio in almeno due occasioni, ma l'Inter pian piano ha preso il sopravvento e con un uno-due nel finale della prima frazione ha messo i cugini con le spalle al muro: al 36', un lungo lancio di Gagliardini ha liberato Candreva verso la porta, De Sciglio e Donnarumma hanno dormito lasciandogli una facile conclusione per l'1-0. Al 44', Perisic si è involato sulla sinistra e ha centrato basso per Icardi, puntuale per il tocco morbido al contrario di Zapata e Romagnoli. Sembrava troppo tardi quando, al 38' st, i rossoneri hanno accorciato con una zampata Romagnoli, ma nel lunghissimo recupero, 7', Zapata ha trovato un incredibile pareggio.

15:06Terremoto: Daniele e gli ‘irriducibili’, Pasqua a Castello

(ANSA) - CASTELSANTANGELO SUL NERA (MACERATA), 15 APR - Tutti sperano che a Pasqua non piova, ma a Castelsantangelo sul Nera Daniele Valentini e altri 14 'irriducibili' del terremoto ci sperano di più. Il ristorante dei Valentini, 'Dal Navigante', è chiuso per i danni del sisma, il borgo storico è deserto, gli abitanti sono sfollati sulla costa e lì trascorreranno anche la festa, ma Daniele, 32 anni, con un gruppetto di amici ha deciso che il pranzo di Pasqua ''dobbiamo farlo qui. Siamo sei ragazzi e una decina di allevatori. Abbiamo fatto una colletta per gli agnelli, c'è un braciere, cuoceremo l'arrosto in uno dei container. Se è bel tempo mangiamo fuori, certo se dovesse piovere...nel container entrano solo una decina di persone, ci dovremo organizzare''. I bambini? ''i bambini a Castello non ci sono proprio, non c'erano neppure prima del terremoto, però c'erano ragazzini un po' più grandi. Più presto arrivano le casette e prima il paese riprende a vivere: se non ce le danno per settembre sarà un brutto segnale''.

14:57Consip: Orlando, chieste solo informazioni su investigatori

(ANSA) - CAMPOROTONDO ETNEO (CATANIA), 15 APR - Sul caso Consip "noi non dobbiamo attivare alcunché: abbiamo soltanto chiesto chiarimenti per sapere quali sono, se ci sono, elementi di disfunzione nel rapporto con la polizia giudiziaria perché non c'è alcun elemento ad oggi di rilevanza nel comportamento della magistratura. Quindi il ministero non deve attivare alcuna procedura: deve semplicemente acquisire delle informazioni, e mi è sembrato giusto farlo". Lo ha affermato il ministro della Giustzia, Andrea Orlando, riferendosi alla richiesta avanzata alla Procura generale di Napoli, a margine di un incontro nella sede della 'Tnet', azienda di Camporotondo etneo leader in Italia per la produzione di cavi che contengono fibra ottica.

14:43Calcio: Curva del Milan protesta contro derby 12.30

(ANSA) - MILANO, 15 APR - "Buon appetito Lega Italiana". All'intervallo del primo derby di Milano programmato alle 12.30, la Curva Sud del Milan ha esposto uno striscione polemico contro l'orario scelto dalla Lega Serie A per incrociare la prima serata televisiva in Cina e in Asia. Il critico striscione esposto dagli ultrà somigliava a un enorme manifesto pubblicitario di un ristorante cinese, con la scritta 'All you can eat' e un distinto signore in giacca e cravatta, imboccato a forza da una mano gialla, che gli infilava in bocca un rotolo di banconote con le bacchette.

14:31Corte appello Palermo, madre ‘sociale’ deve vedere figli

(ANSA) - PALERMO, 15 APR - La Corte d'appello di Palermo, confermando la decisione del tribunale, ha deciso che due gemelli, che oggi hanno 8 anni, nati con fecondazione eterologa, vedranno la madre 'sociale', ex convivente di quella biologica, un pomeriggio a settimana e staranno con lei due week-end al mese. I bambini secondo la Corte hanno il diritto di mantenere il legame affettivo instaurato con la ex partner della madre. Nell'aprile 2015 la donna aveva ottenuto dal Tribunale civile la possibilità di stare coi bambini secondo un calendario prestabilito. La madre biologica aveva fatto ricorso e ora la Corte ha dato ragione alla ex partner. I giudici, prima di decidere, si erano rivolti alla Corte costituzionale, che nell'ottobre scorso aveva sentenziato che non è vero che le attuali norme non permettono al giudice di valutare se risponda all'interesse del figlio minore conservare rapporti significativi con l'ex partner del genitore biologico.

14:17Trovato cadavere nel fiume a Sarzana

(ANSA) - LA SPEZIA, 15 APR - Il cadavere di un giovane dall'età probabilmente compresa tra i venti e i trenta anni e' stato trovato questa mattina nel fiume Magra a Sarzana, in località Battifollo. A trovarlo e' stato un pescatore della zona, che ha subito lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sarzana e il medico legale. Ancora ignote l'identità e le cause della morte, con gli investigatori che al momento non escludono nessuna pista.

14:05Donne uccise: Marfisi non risponde al Gip di Chieti

(ANSA) - CHIETI, 15 APR - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Francesco Marfisi, comparso davanti al Gip del Tribunale di Chieti Luca De Ninis per l'udienza di convalida dell'arresto di giovedì scorso, dopo il duplice omicidio della moglie Letizia Primiterra, e della sua amica Laura Pezzella. In udienza, il sostituto procuratore Giancarlo Ciani - che aveva interrogato Marfisi nella caserma dei Carabinieri di Ortona la sera stessa dell'omicidio - ha chiesto la convalida dell'arresto e l'emissione dell'ordinanza cautelare in carcere per duplice omicidio, con le aggravanti di premeditazione, crudeltà, porto abusivo di armi, violazione di domicilio, e aver commesso il reato in presenza di minori (i due figli di Laura Pezzella). Il Gip potrebbe decidere già nelle prossime ore. "Non credo sia molto lucido. Non si rende ancora conto di quello che ha fatto" ha detto il suo avvocato difensore, Rocco Giancristofaro. Nel frattempo, le autopsie su Laura e Letizia sono state affidate: saranno eseguite il 18 e 19 aprile.