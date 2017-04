Ultima ora

17:13Siria: autobomba tra i civili evacuati

(ANSA) - BEIRUT, 15 APR - Sono decine, secondo vari media siriani, le vittime dell'esplosione avvenuta nella regione di Aleppo vicino agli autobus che stanno evacuando i civili da due città a maggioranza sciita nel nord della Siria. Le località nella regione di Idlib sono assediate dai miliziani sunniti. Secondo la televisione siriana i morti sono almeno 39 mentre è ancora imprecisato il numero dei feriti. L'esplosione, sempre secondo l'emittente che sta trasmettendo immagini terribili delle vittime, è stata causata da un'autobomba.

16:56Calcio: Inter, Pioli critica Montella

(ANSA) - MILANO, 15 APR - "Montella parla troppo spesso degli avversari. Noi siamo l'Inter, abbiamo certi valori che sono quelli di vincere con qualità e rispetto": lo dice il tecnico nerazzurro Stefano Pioli in conferenza stampa dopo il derby, commentando le osservazioni del collega del Milan sull'atteggiamento dell'Inter "che perdeva troppo tempo nella ripresa". "Dimissioni? Le responsabilità me le prendo sempre, anche oggi. Con un po' d'attenzione avremmo conquistato una vittoria importante. Dalla fine della partita ad ora ho pensato solo come rilanciare squadra".

16:49Borussia: pista estrema destra la più probabile

(ANSA) - BERLINO, 15 APR - Gli inquirenti che indagano sull'attacco contro l'autobus che trasportava i giocatori del Borussia Dortmund ritengono che la pista dell'estrema destra sia più probabile di quella islamista. Lo riporta la Bild, citando un investigatore secondo il quale, viste le circostanze complessive, l'ipotesi più probabile è che gli autori "arrivino da ambienti di estrema destra". Una matrice islamica radicale continua a non essere esclusa, ma ci sono forti dubbi sulla rivendicazione islamista ritrovata sul luogo delle esplosioni.

16:36Tunisini aggrediti a sprangate da uomini a volto coperto

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 15 APR - Misterioso episodio la scorsa notte nel centro storico di Sanremo, nel quartiere la Pigna, che potrebbe celare anche un movente razzista oltre a un regolamento di conti. Due fratelli tunisini, di 30 e 27 anni, sono stati aggrediti alle spalle da un gruppo di quattro-cinque persone che avevano il volto coperto da caschi da motociclista. I due sono stati colpiti con spranghe di ferro. Dopo il pestaggio, durante il quale i picchiatori non hanno mai parlato, il gruppo è fuggito lasciando i fratelli a terra. I tunisini, conosciuti alle forze dell'ordine anche per essere rimasti coinvolti in passato in vicende di droga, sono stati trovati dalla Polizia, mentre venivano soccorsi da connazionali, prima dell'arrivo delle ambulanze. Lo straniero più giovane ha ferite guaribili in 40 giorni ed è stato operato per ridurre alcune fratture, in particolare una ad un braccio. L'atro, finito pure lui in ospedale, ha una prognosi di 25 giorni. La polizia ha sequestrato le immagini delle telecamere della zona. (ANSA).

16:33Khodorkovski lascia presidenza della sua fondazione

(ANSA) - MOSCA, 15 APR - L'ex patron del gigante petrolifero russo Yukos, Mikhail Khodorkovski, si è dimesso da presidente della sua fondazione 'Russia Aperta': lo ha annunciato lui stesso in una conferenza stampa a Tallinn. Nel suo discorso - riporta la testata online Meduza - ha invitato a sostenere l'oppositore Alexiei Navalni alle presidenziali russe del prossimo anno e Dmitri Gudkov alle elezioni per il sindaco di Mosca. "Russia Aperta - ha detto l'ex oligarca - non è Khodorkovski ma tutti noi. Sono sicuro che con il successo del nostro lavoro saremo in grado di essere d'esempio alla società per poter costruire il nostro futuro insieme, senza capi". Il fatto che Khodorkovski avrebbe lasciato la presidenza di Russia Aperta era stato preannunciato già a inizio marzo. L'ex uomo più ricco di Russia avrà comunque il titolo di fondatore del gruppo e "abbastanza ampi poteri", ha spiegato il direttore esecutivo di Russia Aperta, Timur Aleiev.

16:32Papa scrive a vescovo Assisi Sorrentino

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 15 APR - Per Papa Francesco è "profezia di una società più giusta e solidale" il santuario della Spogliazione di San Francesco voluto dal vescovo di Assisi monsignor Domenico Sorrentino anche in ricordo della visita del pontefice nel 2013. Lo scrive lui stesso in una lettera inviata al presule e che sarà resa nota a Pasqua. Il Papa ha scritto a monsignor Sorrentino in risposta al documento di erezione a santuario di Santa Maria Maggiore, l'antica cattedrale di Assisi, e della vicina sala dell'attuale vescovado dove San Francesco si spogliò di tutti i suoi beni. "Proprio qui - ha ricordato monsignor Sorrentino con l'ANSA - Papa Francesco fece un discorso splendido davanti ai poveri, esortando tra l'altro la Chiesa a essere famiglia accogliente. Nella lettera che mi ha inviato, il Santo Padre ripercorre quel suo viaggio ad Assisi e ricorda 'l'emozione' della sosta in vescovado. Fa quindi appello a che la religione non sia senso di dominio e successo ma fraternità".

16:25Scippatore picchiato da vittime finisce in ospedale a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - Scippa la borsa a una coppia di sorelle brasiliane ma una delle due lo agguanta e lo picchia provocandogli lesioni giudicate guaribili in 20 giorni; e gli sarebbe andata anche andata peggio se, in suo aiuto, non fossero intervenuti i poliziotti. E' successo la scorsa notte a Napoli, dove, questa volta, il malcapitato è risultato essere il malvivente, Anant Amrit, un cittadino indiano di 42 anni. Lo scippo lo ha messo a segno in via Cesare Rossarol: l'uomo è riuscito a strappare a una delle due sorelle la borsa contenente denaro e uno smartphone, per complessivi 800 euro. Ma di certo non si aspettava la reazione violenta di una delle vittime. Adesso è in ospedale, piantonato dagli agenti. Dieci giorni di prognosi, invece, per la "vittima". (ANSA).