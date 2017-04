Ultima ora

19:28F.1: Bottas, molto contento per la pole

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Ovviamente sono molto contento per la mia prima pole in F1, speriamo sia la prima di una lunga serie". Parola di un davvero sorridente Valtteri Bottas nella conferenza Fia al termine delle qualifiche del Gp del Bahrain. "Davvero grazie alla Mercedes che mi ha permesso di arrivare qui in pole - ha detto il pilota finlandese della Mercedes -, siamo riusciti ad avere il massimo dalla macchina con temperature più basse. Non è una pista facile e bisogna trovare un buon bilanciamento". "Grandi complimenti a Valtteri - aggiunge Lewis Hamilton, in prima fila insieme al compagno di scuderia -, tanto di cappello per il lavoro fatto. Nell'ultimo giro ho perso tanto nel primo settore, eravamo comunque molto vicini ed è stata una bella battaglia".

19:26Auto: 18enne Savona vince il Rally Italia Talent 2017

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Due giovani, alle prime armi in pista, hanno vinto la quarta edizione dell'Aci Rally Italia Talent targato Abarth. Sul circuito di Siena dove si è appena concluso l'ultimo atto del 'Grande Fratello' dei motori edizione 2017, di fronte ad una super cornice di pubblico, si sono laureati 'vincitori assoluti' il 18enne pilota Samuele Pirotto, studente di Pallare (Savona), mai corso prima, e la 21enne Emanuela Revello (navigatore), studentessa di Genova, anche lei per la prima volta in gara. I finalisti si sono dati battaglia fino all'ultima prova in una delle finali più emozionanti di tutte le edizioni. Nella categoria femminile trionfano Maria Pia Binozzi (pilota) impiegata di Campi Bisenzio (Fi) e Marina Carmellino (navigatore), libero professionista di Scopa (Vc). L'edizione 2017 ha visto per la prima volta l'Aci, con il presidente Angelo Sticchi Damiani, direttamente coinvolto nell'organizzazione. Le iscrizioni per la quinta edizione di Aci Rally Italia Talent 2018 si apriranno a fine giugno 2016.

19:16Morta Emma Morano, la donna più anziana al mondo

(ANSA) - VERBANIA, 15 APR - E' morta oggi Emma Morano, la donna più anziana al mondo. Aveva compiuto 117 anni lo scorso 29 novembre. Lo conferma la famiglia. Era la quinta persona più longeva di tutti i tempi; viveva ancora nella sua abitazione a Verbania, sul lago Maggiore, anche se da alcuni anni era seguita da una badante. Emma Morano era nata nel 1899 a Civiasco, nel Vercellese.

19:07F.1: Vettel, non mi aspettavo 4 decimi di distacco

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Nel complesso sono stato molto contento dell'andamento delle qualifiche e delle sensazioni che la macchina mi ha dato. Ero soddisfatto del mio giro in Q3, ma quando ho visto il tempo ero deluso, mi aspettavo di più e non quattro decimi di distacco". Sebastian Vettel punta a far meglio in gara dopo una qualifica in cui si aspettava di più del terzo posto. ''Speriamo - aggiunge il pilota tedesco della Ferrari a Sky - di poter fare di più domani". Deluso invece l'altro ferrarista Kimi Raikkonen quinto in griglia dietro anche alla Red Bull di Daniel Ricciardo: "un quinto posto tutto qui, sono ben lontano - il commento del pilota finlandese - da quello che avrei voluto ottenere".

19:02Italiana trovata morta in un appartamento a Londra

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Una ragazza italiana di 24 anni, originaria della provincia di Rovigo, è stata trovata morta in un appartamento a Londra. Secondo fonti informate, del caso si sta occupando il consolato d'Italia a Londra, in stretto contatto con la famiglia. Non sono note le cause del decesso.

19:01Calcio: Venezia torna in serie B dopo 12 anni

(ANSA) - VENEZIA, 15 APR - Il Venezia ha pareggiato 1-1 il match casalingo con il Fano, conquistando il punto che significa promozione matematica in serie B. La squadra lagunare, allenata da Filippo Inzaghi, torna nel campionato cadetto dopo 12 anni.

18:57Calcio: Inzaghi, penalizzati dall’arbitro

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Non sono contento. Lo sono della mia squadra, perché ha fatto una buona partita contro un avversario tutt'altro che agevole, anche se dovevamo essere più cattivi in zona gol. Non mi piace commentare gli errori arbitrali, ma senz'altro la Lazio è stata penalizzata enormemente. Su Parolo era rigore ed espulsione e su Keita, nella situazioni in cui sono stato allontanato, era rigore". Così Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Premium Sport il pareggio col Genoa. "Ma non mi soffermo su questi episodi, perché tutti sbagliano, quanto sulla poca cattiveria che in alcuni frangenti abbiamo avuto sotto porta - ha proseguito Inzaghi -. Quindi, nonostante un pareggio che ci ha visti in due occasioni in svantaggio, non sono contento. Mai come quest'anno siamo stati penalizzati da situazioni arbitrali, ma la nostra situazione in campionato non cambia. Quelli di oggi sono due punti persi".