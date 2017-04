Ultima ora

20:56Siria, 100 morti in esplosione vicino a bus

(ANSA) - BEIRUT, 15 APR - Un'ecatombe. I soccorritori dell'opposizione siriana intervenuti ad Aleppo dopo l'esplosione dell'autobomba tra i pullman dei civili evacuati da località del nord della Siria, hanno reso noto stasera che le persone uccise sono almeno cento.

20:32Bambina di 2 anni morsa al volto da un cane, in ospedale

(ANSA) - VERONA, 15 APR - Un bambina di due anni è rimasta ferita dopo essere stata aggredita da un cane che l'ha morsa al volto e alle braccia. Il fatto è avvenuto a Ronco all'Adige (Verona), nella frazione di Tombazosana. Al momento non si conoscono altri particolari sulla dinamica dell'incidente. La piccola, soprattutto a causa delle lesioni al volto, è stata trasportata in elisoccorso dai sanitari 118 all'ospedale di Borgo Trento, a Verona, per essere affidata ai medici della chirurgia plastica. Non è in pericolo di vita. Oltre a quelle al al volto, ha riportato una ferita piuttosto seria al dito di una mano e altre meno gravi alle braccia. (ANSA).

20:22Calcio: serie A, Sassuolo-Sampdoria 2-1

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 15 APR - Il Sassuolo ha battuto la Sampdoria 2-1 in un incontro valevole per la 32/a giornata di serie A. Ospiti in vantaggio al 28' con un tiro da fuori area di Silvestre sul quale c'è una fortunosa deviazione di Schick. Il Sassuolo ribalta la partita a inizio secondo tempo trovando prima il pareggio al 50' con Ragusa, splendidamente servito da Pellegrini, e poi andando in vantaggio al 56' con un colpo di testa di Acerbi. Il Sassuolo sale a 35 punti raggiungendo il Bologna al 14/o posto, Sampdoria ferma a quota 45 in nona posizione.

20:18Manovra: blog Grillo, su tesoretto clamorosa fake news Renzi

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Dalla sua campagna elettorale permanente il Presidente del Consiglio ombra le spara ogni giorno più grosse. L'ultima è clamorosa. A chi lo accusava di aver lasciato un buco nei conti pubblici da 3,4 miliardi Renzi ha risposto su Twitter: "Qualcuno dice che abbiamo lasciato un buco da 3 mld di euro: fake news. Abbiamo lasciato un tesoretto da 47 mld di euro": vero. Basta leggersi la Legge di bilancio 2017 per rendersi conto che siamo davanti ad un'altra sparata in salsa renziana. Al comma 140 viene creato un Fondo per gli investimenti da 47 miliardi, spalmati però da quest'anno al 2032. Sono 16 anni, cioè in media meno di 3 miliardi di euro l'anno". E' quanto si legge in un post sul blog di Beppe Grillo a firma del M5S e dal titolo "Renzi perde il pelo ma non il vizio #TesorettoFakenews".

20:17Calcio: Torino-Crotone, Mihajlovic rammaricato

(ANSA) - TORINO, 15 APR - "Dieci-12 occasioni da gol e siamo riusciti a segnare solo con un calcio di rigore dubbio". Sinisa Mihajlovic non riesce a nascondere il disappunto per il pareggio con il Crotone. "Ci è mancata la cattiveria per fare gol - dice il tecnico serbo - dovevamo stravincere e ci ritroviamo con un solo punto". L'errore di Hart sul gol di Simy non è sfuggiro al presidente Urbano Cairo, che tuttavia minimizza. Cairo è comunque contento per il sessantesimo gol del Toro in questo campionato, il 25/o di Belotti. "Finora - ribadisce - nessun presidente mi ha telefonato per dirmi, 'Ho qui pronti i 100 milioni di euro. E non è detto che ci sia qualcuno che lo voglia a 100 milioni...". Anche a Torino il Crotone ha dimostrato di credere ancora nella salvezza, peccato che l'Empoli sia scivolato a +5. "Eravamo stanchi e il Torino è una signora squadra - dice Davide Nicola, tecnico dei calabresi - però la squadra ha giocato con coraggio, dedizione, spirito di sacrificio".

20:07Siria: Aleppo, ripresa evacuazione su pullman

(ANSA) - BEIRUT, 15 APR - E' ripreso il trasferimento di popolazione verso zone controllate dai governativi nella regione di Aleppo, in Siria, dopo che un'esplosione accanto al convoglio dei pullman impiegati per l'evacuazione ha provocato almeno 39 morti. Lo riferisce la tv siriana.

19:57Gb, Royal Navy scorterà navi militari Russia nella Manica

(ANSA) - LONDRA, 15 APR - La marina britannica scorterà due navi militari russe che si apprestano a transitare nella Manica: lo ha annunciato il ministero della Difesa di Londra, aggiungendo che le unità russe sono una nave cisterna di appoggio e un rimorchiatore oceanico e che la scorta sarà affidata alla Hms Sutherland. Londra ha specificato che si tratta di un'operazione di "routine", anche se avviene in un momento di forte tensione fra Gran Bretagna e Paesi Nato da una parte e la Russia dall'altra. Il segretario alla difesa britannico, Michael Fallon, ha detto che la Royal Navy "mantiene una vigilanza elevata".