23:09Calcio: serie A, Napoli-Udinese 3-0

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - Il Napoli batte l'Udinese 3-0 nel posticipo della 32/a giornata di serie A. Dopo un primo tempo dominato ma in cui non era riuscito a impensierire la retroguardia ospite, il Napoli passa in apertura di ripresa (47') con Mertens che, servito in profondità da Jorginho, batte Karnezis con un destro a giro. Hamsik sfiora poi il raddoppio al 60' con un tiro dalla distanza. Fiammata Udinese al 61' con il palo colpito da Zapata ma sull'azione successiva arriva il 2-0 dei padroni di casa firmato Allan. Il Napoli cala quindi il tris al 72' con Callejon. La squadra di Sarri si porta a 70 punti, due dalla Roma seconda in classifica. Udinese ferma all'undicesimo posto con 40 punti.

23:05Usa: morto Robert W. Taylor, fu tra i padri internet e pc

(ANSA-AP) - WOODSIDE (CALIFORNIA), 15 APR - E' morto all'età di 85 anni a Woodside in California Robert W. Taylor, ricercatore che ha dato un contributo decisivo alla nascita di internet. Ne ha dato notizia il figlio, precisando che il padre era da tempo affetto dal morbo di Parkinson. Nel 1961 Taylor era capo progetto alla Nasa quando finanziò il lavoro di Douglas Engelbart allo Stanford Research Institute, ricerca che avrebbe portato alla creazione del primo mouse da computer. Nel 1966, passato all'Advanced Research Projects Agency (Arpa) al Pentagono, Taylor guidò la squadra che mise a punto un sistema di computer che dialogavano tra loro, così che ricercatori di varie istituzioni potessero comunicare via computer. Arpanet, come fu chiamato, si sarebbe evoluto diventando internet. Un'evoluzione che Taylor aveva previsto. Infine, pochi anni dopo, Taylor fu assunto dalla Xerox, coordinando la ricerca che sfociò nella creazione di Alto, uno dei primi personal computer.

22:55Trump, scontri a Berkeley tra pro e anti presidente

(ANSA) - WASHINGTON, 15 APR - Scontri sono in corso a Berkeley, in California, tra manifestanti pro e anti Trump. La Polizia fa sapere di aver effettuato quattro arresti, mentre ci sarebbero almeno un paio di persone lievemente ferite.

22:53Ungheria, in migliaia a protesta contro politiche Orban

(ANSA) - BUDAPEST, 15 APR - Migliaia di ungheresi hanno partecipato oggi a Budapest alla protesta battezzata 'Non rimarremo in silenzio' ed organizzata contro le politiche del governo, viste come limitative della libertà di insegnamento universitario e considerate intimidatorie nei confronti delle ong che ricevono finanziamenti dall'estero. I dimostranti si sono riuniti nella storica Piazza della Libertà nel centro di Budapest, luogo emblematico, ricco di elementi politici e storici, che ospita tra l'altro un memoriale dell'era sovietica, una statua di Ronald Reagan e l'ambasciata Usa. L'attore Simon Szabo ha incalzato la folla urlando: "Nessuno oggi può stare zitto. Nessuno ci tapperà la bocca". La manifestazione odierna segue altri raduni di protesta organizzati nelle scorse settimane contro la controversa legge, poi approvata dal Parlamento, che costringerà l'università Ceu - fondata dal miliardario filantropo americano George Soros a Budapest - a chiudere i battenti o a traslocare.

22:20Pallamano: proposta di matrimonio in campo

(ANSA) - CASSANO MAGNAGO (VARESE), 15 APR - "Mi vuoi sposare?". E' quello che il giocatore Ivan Scisci ha chiesto alla fidanzata Anna Reggi prima della partita di pallamano in programma a Cassano Magnago (Varese), ultima partita del campionato di Serie A1. Ma Scisci lo ha chiesto in modo decisamente originale, coinvolgendo l'intera squadra: chiamati uno alla volta dallo speaker del Palazzetto Tacca, i compagni si sono presentati ognuno con una lettera disegnata sulla maglietta bianca, e le lettere messe una dietro l'altra hanno composto la fatidica proposta di matrimonio. La fidanzata, in tribuna, prima è scoppiata in lacrime, poi ha raggiunto sul parquet il suo Ivan e lo ha baciato, infine ha accettato la proposta segnando nella porta su cui campeggiava un grande "Sì", evitando quindi la porta su cui sventolava il "no". Il video completo è visibile sulla pagina YouTube e su quella Facebook 'Pianeta Pallamano Cassano Magnago'.

22:18Regione Basilicata sospende attività Centro Oli Eni

(ANSA) - POTENZA, 15 APR - "A fronte di inadempienze e ritardi da parte di Eni rispetto alle prescrizioni regionali", la Giunta regionale della Basilicata ha "deliberato la sospensione di tutte le attività del Centro Olio Val d'Agri (Cova) dell'Eni" di Viggiano (Potenza) dove ogni giorno vengono lavorate decine di migliaia di barili di petrolio. La decisione "è stata successivamente comunicata dal presidente della Regione, Marcello Pittella (Pd) ai Ministri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico, Gianluca Galletti e Carlo Calenda".

22:15Trump vuole carrozza dorata regina per visita stato in Gb

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Il presidente americano Donald Trump avrebbe chiesto espressamente di essere trasportato sulla carrozza dorata della regina Elisabetta II nel corso della visita di stato che effettuerà ad ottobre nel Regno Unito. Lo scrive il sito di Evening Standard, sottolineando che tale desiderio si sta trasformando in un vero e proprio grattacapo per la Metropolitan police, i cui agenti che si stanno scervellando per mettere a punto un efficace piano per la sicurezza. Secondo il giornale la Casa Bianca avrebbe espressamente chiarito che il presidente si aspetta che il tradizionale benvenuto nella sua visita avvenga a bordo della carrozza, lungo il Mall, la strada che conduce a Buckingham Palace. Il suo predecessore, Barack Obama, nel corso della visita di stato nel Regno nel 2011, scelse invece un classico veicolo blindato a prova di proiettili per incontrare la regina.