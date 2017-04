Ultima ora

00:03Calcio:Sarri ‘media punti super, ma la Roma va fortissimo’

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Abbiamo fatto bene per tutta la partita anche nel primo tempo dove ci è mancato un po' di veleno per segnare. La partita però era nostra e con un po' di pazienza ne siamo venuti fuori''. Parola di Maurizio Sarri al termine del match vinto dal suo Napoli al San Paolo contro l'Udinese. ''L'Udinese veniva da cinque risultati utili consecutivi e battere questa squadra non era una cosa così semplice e scontata. Questo è un gruppo di ragazzi a posto e quindi è facile anche coinvolgerli in un'idea di gioco. Forse a volte lo facciamo anche troppo perché quando usciamo dallo spartito ci perdiamo un po' ma sono ragazzi che mi danno grande soddisfazione. E poi ora mi sembrano in crescita sotto il profilo della personalità e questo mi fa essere molto fiducioso''. Il secondo posto più vicino? ''Se noi cadiamo nell'errore giornalistico di pensare che la prossima settimana sarà più facile - aggiunge il tecnico del Napoli - perché siamo a due punti diventiamo umorali e non va bene''

23:46Calcio: Spagna, doppio Messi, Barca batte 3-2 Real Sociedad

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Il Barcellona ha battuto 3-2 la Real Sociedad grazie ad una doppietta di Messi al gol di Paco Alcacer. E in attesa del Clasico, la prossima giornata, i blaugrana si portano a tre soli punti di distanza dal Real Madrid capolista che deve, però, recuperare ancora un match nella Liga. Vince l'Atletico Madrid che supera l'Osasuna 3-0 con una doppietta di Carrasco e gol di Filipe Luis.

23:16Trump: migliaia in piazza chiedono sua dichiarazione redditi

(ANSA) - WASHINGTON, 15 APR - Migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città degli Stati Uniti in segno di protesta contro il presidente Donald Trump, in particolare chiedendo che il tycoon renda pubbliche le sue dichiarazioni dei redditi. Da New York a Chicago e naturalmente nella capitale Washington DC marce di protesta sono state organizzate in quasi 150 città, molte in contemporanea, dando vita all'evento battezzato 'Tax March' e organizzato in coincidenza con il 'tax day' negli Stati Uniti, ovvero la scadenza - il 15 aprile - per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e simili documenti di natura fiscale. Il presidente non è obbligato dalla legge a rendere pubbliche le sue dichiarazioni al fisco, ma il tycoon è il primo presidente in 40 anni a non presentarle. A New York hanno partecipato anche alcuni volti noti, mentre la contestazione ha seguito il presidente fino a Mar-a-Lago, in Florida, dove si trova per trascorrere il weekend nel resort di sua proprietà.

23:14Tennis: Wta Bogotà, vittoria Schiavone

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Francesca Schiavone ha vinto il titolo del "Claro Open Colsanitas", torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari che si è concluso sui campi in terra rossa di Bogotà, in Colombia. In finale la 36enne milanese, scesa al numero 168 del ranking mondiale e in tabellone grazie ad una wild card, ha sconfitto per 6-4 7-5, in un'ora e quaranta minuti di gioco, la spagnola Lara Arruabarrena, numero 65 del ranking mondiale e quarta testa di serie. E l'ottavo titolo in carriera per la 'Leonessa', il cui ultimo successo risaliva allo scorso anno nel torneo di Rio de Janeiro.

23:09Calcio: serie A, Napoli-Udinese 3-0

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - Il Napoli batte l'Udinese 3-0 nel posticipo della 32/a giornata di serie A. Dopo un primo tempo dominato ma in cui non era riuscito a impensierire la retroguardia ospite, il Napoli passa in apertura di ripresa (47') con Mertens che, servito in profondità da Jorginho, batte Karnezis con un destro a giro. Hamsik sfiora poi il raddoppio al 60' con un tiro dalla distanza. Fiammata Udinese al 61' con il palo colpito da Zapata ma sull'azione successiva arriva il 2-0 dei padroni di casa firmato Allan. Il Napoli cala quindi il tris al 72' con Callejon. La squadra di Sarri si porta a 70 punti, due dalla Roma seconda in classifica. Udinese ferma all'undicesimo posto con 40 punti.

23:05Usa: morto Robert W. Taylor, fu tra i padri internet e pc

(ANSA-AP) - WOODSIDE (CALIFORNIA), 15 APR - E' morto all'età di 85 anni a Woodside in California Robert W. Taylor, ricercatore che ha dato un contributo decisivo alla nascita di internet. Ne ha dato notizia il figlio, precisando che il padre era da tempo affetto dal morbo di Parkinson. Nel 1961 Taylor era capo progetto alla Nasa quando finanziò il lavoro di Douglas Engelbart allo Stanford Research Institute, ricerca che avrebbe portato alla creazione del primo mouse da computer. Nel 1966, passato all'Advanced Research Projects Agency (Arpa) al Pentagono, Taylor guidò la squadra che mise a punto un sistema di computer che dialogavano tra loro, così che ricercatori di varie istituzioni potessero comunicare via computer. Arpanet, come fu chiamato, si sarebbe evoluto diventando internet. Un'evoluzione che Taylor aveva previsto. Infine, pochi anni dopo, Taylor fu assunto dalla Xerox, coordinando la ricerca che sfociò nella creazione di Alto, uno dei primi personal computer.

22:55Trump, scontri a Berkeley tra pro e anti presidente

(ANSA) - WASHINGTON, 15 APR - Scontri sono in corso a Berkeley, in California, tra manifestanti pro e anti Trump. La Polizia fa sapere di aver effettuato quattro arresti, mentre ci sarebbero almeno un paio di persone lievemente ferite.