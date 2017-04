Ultima ora

11:07Siria: ong, sale a 112 morti bilancio strage Aleppo

(ANSA) - BEIRUT 16 APR - E' salito ad almeno 112 morti il bilancio, ancora provvisorio, dell'attentato terroristico che ieri ha colpito un convoglio di pullman che stava evacuando profughi, in gran parte sciiti, in fuga dalla città siriana di Aleppo. Lo rende noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus) citato da vari media internazionali. Un bilancio che probabilmente aumenterà ancora per la gravità delle condizioni di molti feriti. Quello precedente, risalente alla serata di ieri, parlava di circa 100 morti.

10:30Pasqua:vescovo Macerata, Trump e Isis nulla rispetto Risorto

(ANSA) - ABBADIA DI FIASTRA (MACERATA), 16 APR - "Il Kerygma, il cuore dell'annuncio cristiano, proclama la nostra fede che: se Trump si crede potente perché ha la bomba più grossa, solo 'il Risorto è il Signore'. Se l'Isis pensa di terrorizzarci perché possono toglierci questa vita che muore, il Signore può farci risorgere. Se Xi Jinping, presidente del governo cinese, comanda a 1 miliardo e 375 milioni di persone, il Risorto è Signore del creato e della storia e parla al cuore di tutti gli uomini di buona volontà". E' un passaggio dell'omelia della veglia pasquale pronunciata ieri notte dal vescovo di Macerata, mons. Nazzareno Marconi, nell'Abbadia di Fiastra, appena riaperta dopo il terremoto. "Questa - ha aggiunto il presule - è la nostra fede che possono credere solo i grandi con un cuore da bambino, ma fortunatamente nel mondo ci sono ancora tantissime persone così e con l'aiuto di Dio potremo esserlo anche noi". "L'annuncio di Pasqua è che 'la morte può morire' e Colui che l'ha sconfitta è il Creatore stesso".

10:26Papa: Piazza S.Pietro ‘blindata’ per messa pasquale

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 16 APR - Elevate misure di sicurezza sono state allestite stamane in tutta la zona circostante il Vaticano in occasione della messa del giorno di Pasqua che papa Francesco presiederà in Piazza San Pietro, seguita poi dal messaggio e dalla benedizione 'Urbi et Orbi'. Le vie di avvicinamento alla piazza sono chiuse al traffico con doppi o tripli sbarramenti presidiati dalle forze di polizia. I fedeli che si dirigono a piedi verso la piazza per partecipare alla messa vengono incolonnati in percorsi obbligati e sottoposti prima a controlli delle borse e degli zainetti e poi fatti passare nei metal detector posti sotto al Colonnato. Tutta l'area è strettamente controllata da mezzi di carabinieri, polizia, vigili urbani e anche da uomini dell'esercito.

09:35Corea Nord: vicepresidente Usa Pence è giunto a Seul

(ANSA) - SEUL, 16 APR - Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, è appena giunto a Seul, in Corea del Sud, poche ore dopo il lancio missilistico fallito da parte della Corea del Nord. Pence, che inizia a Seul un tour di 10 giorni in Asia, era stato informato del tentativo durante il viaggio. La visita di Pence intende confortare gli alleati dell'Asia nel momento critico del confronto con la Corea del Nord. Il vicepresidente, che è accompagnato dalla moglie e dalle due figlie maggiori, vedrà il premier sudcoreano Hwang Kyo-ahn, che svolge le funzioni presidenziali, dopo l'impeachment della presidente Park Geun-hye in attesa delle elezioni di maggio. Pence, figlio di un reduce della Guerra di Corea (1950-53), del quale conserva la stella di bronzo in ufficio, fra l'altro deporrà una corona di fiori al Cimitero nazionale della capitale sudcoreana e poi si unirà alle truppe americane e sudcoreane per i festeggiamenti pasquali. Martedì sarà poi a Tokyo, dove incontrerà il premier Shinzo Abe, altro alleato strategico.

07:51Turchia al voto per referendum sul presidenzialismo

(ANSA) - ANKARA, 16 APR - Per la Turchia è l'ora della verità: Dopo settimane di campagna elettorale infuocata, dentro e fuori i suoi confini, oltre 55 milioni di votanti sono chiamati oggi alle urne, che si sono aperte alle 7 locali (le 6 in Italia) nelle regioni orientali per chiudersi alle 16, per il referendum sul 'super-presidenzialismo'. La grande scommessa di Recep Tayyip Erdogan, che in caso di vittoria potrebbe restare al potere fino al 2034, giunge alla prova delle urne tra molte incertezze. Nel resto del Paese, comprese Istanbul e Ankara, le operazioni di voto prenderanno invece il via alle 8 e si concluderanno alle 17 (le 16 in Italia). Hanno già votato più di 1,3 milioni di turchi all'estero, con un'affluenza record per gli emigrati di oltre il 45%. Il referendum non prevede un quorum, l'esito sarà deciso dalla maggioranza semplice dei votanti.

04:28Corea del Nord: nuovo test missilistico, fallito

(ANSA) - WASHINGTON, 16 APR - La Corea del Nord tenta ma fallisce un nuovo lancio missilistico: è esploso subito dopo il decollo. Trump non parla e all'ultima provocazione di Pyongyang risponde con un "no comment" veicolato dal Pentagono. Corea del Sud e Stati Uniti sono impegnati a ottenere maggiori informazioni sul tipo di missile utilizzato.

00:03Calcio:Sarri ‘media punti super, ma la Roma va fortissimo’

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Abbiamo fatto bene per tutta la partita anche nel primo tempo dove ci è mancato un po' di veleno per segnare. La partita però era nostra e con un po' di pazienza ne siamo venuti fuori''. Parola di Maurizio Sarri al termine del match vinto dal suo Napoli al San Paolo contro l'Udinese. ''L'Udinese veniva da cinque risultati utili consecutivi e battere questa squadra non era una cosa così semplice e scontata. Questo è un gruppo di ragazzi a posto e quindi è facile anche coinvolgerli in un'idea di gioco. Forse a volte lo facciamo anche troppo perché quando usciamo dallo spartito ci perdiamo un po' ma sono ragazzi che mi danno grande soddisfazione. E poi ora mi sembrano in crescita sotto il profilo della personalità e questo mi fa essere molto fiducioso''. Il secondo posto più vicino? ''Se noi cadiamo nell'errore giornalistico di pensare che la prossima settimana sarà più facile - aggiunge il tecnico del Napoli - perché siamo a due punti diventiamo umorali e non va bene''