13:17Scola, ‘necessario che chi governa ascolti di più il popolo’

(ANSA) - MILANO, 16 APR - "La politica, che il Beato Paolo VI definiva come espressione alta di carità, dovrà abbandonare formalismi e dialettiche sterili, i troppi ossessivi ricorsi alla tecnocrazia e gli appesantimenti burocratici". E' questo un passaggio dell'omelia dell'arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, nella domenica di Pasqua: "È necessario - ha aggiunto - che l'imprescindibile arte di governare la cosa pubblica si ponga sempre più in ascolto del popolo, della opinione pubblica in senso forte. Sono questi i luoghi da cui emergono quei segni dei tempi che permettono di edificare il nuovo stile di vita civile".

13:15Migranti: sbarco Augusta, fermati sette presunti scafisti

(ANSA) - PALERMO, 16 APR - Dopo lo sbarco, ieri, al porto di Augusta di 731 migranti dalla Nave Dattilo della Guardia Costiera la polizia ha fermato sette presunti scafisti, condotti al carcere di Siracusa, per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Lo sbarco verrà ultimato domani. Domani è previsto lo sbarco a Catania di circa 1100 migranti salvati in diverse operazioni di recupero nel canale di Sicilia.

13:15Calcio: Juventus, per Allegri un “altro passo in avanti”

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Buona partita e ottimo risultato", per la Juventus contro il Pescara. "Un altro passo verso il nostro obiettivo". Allegri, nel consueto tweet che accompagna le partite della Juventus, è soddisfatto per i tre punti e per il gioco espresso dai bianconeri in Abruzzo. "Un grande modo per chiudere una grande settimana", conferma Mandzukic sul proprio profilo Twitter, con evidente riferimento alla netta vittoria con il Barca in Champions. A Pescara ha deciso una doppietta di Higuain, protagonista del messaggio lanciato da Cuadrado sui social: "Qui con il mio amico dei gol, Gonzalo Higuain, tre punti in più grazie a Dio", a corredo della foto che li ritrae in compagnia sul pullman della squadra. Doppia soddisfazione per Claudio Marchisio, che a Pescara ha festeggiato le 250 presenze in Serie A con la Juventus, oltre ad avere ottenuto tre punti: "Queste vittorie sono fondamentali", ha spiegato via Twitter, "per arrivare in fondo ci vuole tanta fame e voglia di vincere tutti insieme sempre".

13:11Calcio: Panama, nazionale 33enne ucciso in agguato

(ANSA) - PANAMA, 16 APR - Il calciatore della Nazionale panamense, Amilcar Henriquez, 33 anni, è stato ucciso ieri da un uomo armato che gli ha sparato più volte, mentre il centrocampista usciva dalla propria abitazione, situata nella provincia di Colon. Nell'agguato altre due persone sono rimaste ferite. Il calciatore del club colombiano America Cali è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Indagini sono in corso.

13:07Calcio: Serie A, le partite del prossimo turno

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Le partite del prossimo turno del campionato di calcio di Serie A, 33/a giornata, in programma domenica 23 aprile, alle 15. Sabato 22 aprile:ßAtalanta-Bologna (alle 18); Fiorentina-Inter (20,45). Domenica 23 aprile: Sassuolo-Napoli (alle 12,30); Chievo-Torino, Lazio-Palermo, Milan-Empoli, Sampdoria-Crotone, Udinese-Cagliari, Juventus-Genoa. Lunedì 24 aprile: Pescara-Roma (20,45).

12:47Lavoro: SS 275, lavoratori aprono uovo di Pasqua per strada

(ANSA) - SCORRANO (LECCE), 16 APR - Giornata di protesta simbolica per i lavoratori delle quattro imprese consorziate al gruppo Palumbo, rimasti senza lavoro a causa del perdurare - tra ricorsi, sentenze e annullamenti - dell'iter di aggiudicazione della gara di rifacimento della statale 275, la Maglie-Leuca. Numerosi lavoratori (150 sono quelli interessati alle procedure di licenziamento) si sono dati appuntamento all'altezza del km 6,200, in prossimità del presidio permanente allestito dal 10 agosto dello scorso anno ai margini della carreggiata, aprendo un uovo di Pasqua confezionato con all'interno i volti di Raffaele Cantone, presidente di Anac e del ministro del lavoro Giuliano Poletti, accusati dai lavoratori "di non fare nulla per sbloccare una situazione che - affermano i manifestanti - resta al palo da 22 anni".

12:46Migranti: a Reggio Calabria nave Msf con 649 a bordo

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 16 APR - Seicentoquarantanove migranti sono giunti stamani a Reggio Calabria a bordo della nave "Vos Prudence" di Medici Senza Frontiere. In massima parte sono subsahariani, ma anche di origine asiatica, dal Pakistan e dal Bangladesh. Quasi in contemporanea, sul litorale di Melito Porto Salvo, sono sbarcati 89 profughi, molti dei quali di origine siriana. Sul posto sono intervenuti i carabinieri mentre da Reggio la Prefettura, che aveva allestito il punto di fotosegnalamento e identificazione sulla banchina del porto, ha inviato due pullman per prelevare anche il secondo gruppo di migranti. Ad accogliere i profughi anche il sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà, il procuratore generale Luciano Gerardis, l'arcivescovo di Reggio Calabria-Bova mons. Giuseppe Fiorini Morosini e l'assessore comunale alle Politiche sociali ed all'accoglienza Giuseppe Marino. Buone le condizioni di salute dei profughi. Alcuni feriti per traumi vari sono stati affidati alle cure dei sanitari, così come una donna incinta. (ANSA).