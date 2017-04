Ultima ora

13:11Calcio: Panama, nazionale 33enne ucciso in agguato

(ANSA) - PANAMA, 16 APR - Il calciatore della Nazionale panamense, Amilcar Henriquez, 33 anni, è stato ucciso ieri da un uomo armato che gli ha sparato più volte, mentre il centrocampista usciva dalla propria abitazione, situata nella provincia di Colon. Nell'agguato altre due persone sono rimaste ferite. Il calciatore del club colombiano America Cali è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Indagini sono in corso.

13:07Calcio: Serie A, le partite del prossimo turno

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Le partite del prossimo turno del campionato di calcio di Serie A, 33/a giornata, in programma domenica 23 aprile, alle 15. Sabato 22 aprile:ßAtalanta-Bologna (alle 18); Fiorentina-Inter (20,45). Domenica 23 aprile: Sassuolo-Napoli (alle 12,30); Chievo-Torino, Lazio-Palermo, Milan-Empoli, Sampdoria-Crotone, Udinese-Cagliari, Juventus-Genoa. Lunedì 24 aprile: Pescara-Roma (20,45).

12:47Lavoro: SS 275, lavoratori aprono uovo di Pasqua per strada

(ANSA) - SCORRANO (LECCE), 16 APR - Giornata di protesta simbolica per i lavoratori delle quattro imprese consorziate al gruppo Palumbo, rimasti senza lavoro a causa del perdurare - tra ricorsi, sentenze e annullamenti - dell'iter di aggiudicazione della gara di rifacimento della statale 275, la Maglie-Leuca. Numerosi lavoratori (150 sono quelli interessati alle procedure di licenziamento) si sono dati appuntamento all'altezza del km 6,200, in prossimità del presidio permanente allestito dal 10 agosto dello scorso anno ai margini della carreggiata, aprendo un uovo di Pasqua confezionato con all'interno i volti di Raffaele Cantone, presidente di Anac e del ministro del lavoro Giuliano Poletti, accusati dai lavoratori "di non fare nulla per sbloccare una situazione che - affermano i manifestanti - resta al palo da 22 anni".

12:46Migranti: a Reggio Calabria nave Msf con 649 a bordo

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 16 APR - Seicentoquarantanove migranti sono giunti stamani a Reggio Calabria a bordo della nave "Vos Prudence" di Medici Senza Frontiere. In massima parte sono subsahariani, ma anche di origine asiatica, dal Pakistan e dal Bangladesh. Quasi in contemporanea, sul litorale di Melito Porto Salvo, sono sbarcati 89 profughi, molti dei quali di origine siriana. Sul posto sono intervenuti i carabinieri mentre da Reggio la Prefettura, che aveva allestito il punto di fotosegnalamento e identificazione sulla banchina del porto, ha inviato due pullman per prelevare anche il secondo gruppo di migranti. Ad accogliere i profughi anche il sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà, il procuratore generale Luciano Gerardis, l'arcivescovo di Reggio Calabria-Bova mons. Giuseppe Fiorini Morosini e l'assessore comunale alle Politiche sociali ed all'accoglienza Giuseppe Marino. Buone le condizioni di salute dei profughi. Alcuni feriti per traumi vari sono stati affidati alle cure dei sanitari, così come una donna incinta. (ANSA).

12:38Pasqua: manifestazione animalista su sagrato Duomo Milano

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Una trentina di attivisti del movimento Iene Vegane ha "santificato" la Pasqua entrando in azione sul sagrato del Duomo di Milano. Ne dà notizia lo stesso movimento animalista, spiegando che "un Cristo rappresentato da una figurante insanguinata e vestita di bianco con corona di spine sul capo ha sorretto una croce aiutata da un altro figurante vestito da agnello, che portava a sua volta una corona di spine sul capo, a sottolineare il duplice sacrificio". "Una protesta forte ma pacifica per condannare il consumo di carne che durante la Pasqua aumenta mietendo ancora più vittime" commenta il movimento. "Una Pasqua gozzovigliante e pagana che prevede un ennesimo sterminio di animali non ha più alcun senso dal punto di vista etico e neppure dal punto di vista del gusto, visto che ogni prodotto di origine animale si può sostituire con un equivalente di origine vegetale. Ogni cittadino facendo la spesa e scegliendo il menù può decidere di salvare tante vite, il Pianeta e la salute". (ANSA).

12:34Guida ubriaco e uccide ciclista, arrestato

(ANSA) - PONSACCO (PISA), 16 APR - Un ciclista nigeriano di 39 anni è stato travolto e ucciso la notte scorsa intorno alle tre da un automobilista trentenne di Ponsacco risultato poi positivo all'alcoltest. Per questo il giovane è stato arrestato per omicidio stradale e posto ai domiciliari. L'uomo era alla guida della sua Ford Fiesta quando in via Valdera a Ponsacco ha letteralmente travolto il ciclista. La vittima è un nigeriano senza fissa dimora che stava percorrendo la strada in sella a una bicicletta.

12:22Killer ricercato: caccia senza sosta anche per Pasqua

(ANSA) - BOLOGNA, 16 APR - Continua senza sosta anche a Pasqua, nelle terre di confine tra il bolognese e il ferrarese, la caccia a Norbert Feher alias Igor Vaclavic, il killer serbo ricercato per gli omicidi del barista Davide Fabbri, ucciso la sera dell'1 aprile a Riccardina di Budrio durante un tentativo di rapina, e della guardia ecologica volontaria Valerio Verri, assassinato una settimana dopo nella zona di Portomaggiore mentre era impegnato con un collega della polizia provinciale in un servizio anti-bracconaggio. Sono centinaia le forze dell'ordine impegnate quotidianamente nell'immensa area boschiva (40 km quadrati) tra le oasi di Campotto e Marmorta. "Lasceremo questo spiegamento di forze sul territorio finché non lo avremo trovato", ha detto ieri - rispondendo anche alla preoccupazione degli abitanti - il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, intervenuto a nome del Governo ai funerali di Verri a Ospital Monacale. Gli investigatori lavorano anche sulle celle telefoniche e sui possibili appoggi del killer. (ANSA).