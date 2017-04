Ultima ora

14:59Pasqua: Questura Roma, in 60mila a San Pietro, sicurezza ok

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Si sono svolte all'insegna della "massima partecipazione e diffusa sicurezza le celebrazioni pasquali in piazza San Pietro, presiedute da Sua Santità Papa Francesco. Presenti circa 60.000 fedeli provenienti da tutto il mondo, che sin dalle prime ore del mattino hanno collaborato con le forze dell'Ordine nell'articolato dispositivo strutturato su tre aree di sicurezza, pianificato con ordinanza del Questore di Roma Guido Marino". E' quanto fa sapere una nota della Questura. Sotto il controllo delle forze dell'ordine il deflusso dei pellegrini dall'area di San Pietro verso il centro storico di Roma, già invaso dai turisti. Dalle prime ore di domani mattina scatterà il piano 'Pasquetta Sicura', con controlli sulle strade e pattugliamenti nelle zone balneari e di campagna, meta dei romani per la tradizionale gita fuori porta. In campo unità a cavallo e pattuglie su auto e moto, con elicotteri e velivoli leggeri a sorvegliare. Attivo il pronto intervento delle Unità Speciali Antiterrorismo di carabinieri e polizia.

14:52Migranti: manifestazione no border,chiuso valico con Francia

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 16 APR - Il traffico veicolare al valico di Ponte San Ludovico, a Ventimiglia, è interrotto da questa mattina, per una annunciata manifestazione del collettivo "no border", a favore della libera circolazione dei migranti, che dalla Francia dovrebbe spostarsi in Italia. I veicoli diretti da Ventimiglia a Mentone, e viceversa, dovranno dunque passare dall'Autostrada o dal valico di Ponte San Luigi. Il bivio di frazione Latte, a Ventimiglia, è chiuso (e sorvegliato dalla polizia) per i veicoli diretti a Ponte San Ludovico (la frontiera a bordo mare) e il traffico viene deviato a monte. Al momento sono ancora abbastanza scarse le notizie riguardanti la manifestazione, ma il blocco dovrebbe proseguire anche domani, quando gli attivisti dei centri sociali dovrebbero manifestare a Ventimiglia.

14:28Calcio: Spagna, all’Espanyol basta Baptistao e Leganes ko

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Una rete di Leo Baptistao al 90' ha deciso il primo dei quattro confronti odierni validi per la 32/a giornata della Liga. Grazie alla rete dell'attaccante brasiliano, giunta su assist di Moreno, l'Espanyol ha vinto infatti sul campo del Leganes per 1-0. Con questo successo, la squadra catalana sale a 49 punti e si porta a un punto dall'Eibar, che giocherà alle 18,30 sul campo del Betis Siviglia. Il Leganes resta al 17/o posto, con 27 punti e con +5 sulla zona pericolosa della classifica. Il prossimo match è in programma alle 16,15 fra Valencia e Siviglia. Chiuderà il programma Granada-Celta Vigo alle 20,45. (ANSA).

14:22Pasqua: in 10 mila a Sulmona per Madonna che scappa

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 16 APR - Oltre diecimila persone hanno assistito alla Madonna che scappa in piazza, la tradizionale manifestazione della Pasqua sulmonese considerata tra le più belle d'Italia e del Mondo. A mezzogiorno la pioggia ha smesso di cadere su piazza Garibaldi: spazio a un raggio di sole che ha reso ancora suggestiva la corsa. Sulmona quest'anno celebra anche il Bimillenario della nascita di Ovidio, con cerimonie che dureranno un anno intero e che richiamano studiosi e pubblico da tutto il mondo: la Madonna che scappa si è inserita nel calendario dall'esterno ma sempre con grande successo. Una corsa quasi perfetta con la statua della Madonna che si è piegata leggermente sulla sinistra. Il manto nero che è caduto in modo impeccabile all'altezza del fontanone della piazza, lasciando il posto all'abito verde, segno di speranza e di rinascita. Fino a qualche anno fa la corsa della Madonna che scappa in piazza era legata ai ritmi della vita contadina: dal suo andamento indicazioni sull'anno agricolo e calamità.

13:42Calcio: Juventus, Pjaca al lavoro dopo l’operazione

(ANSA) - TORINO, 16 APR - Prosegue il percorso di riabilitazione dello juventino Marko Pjaca. A due settimane dall'infortunio e dall'operazione al ginocchio, l'attaccante croato si sta allenando al JMedical: "Due sessioni di lavoro al giorno, impegno e morale sempre alto", si legge nella nota pubblicata sul sito della Juventus, corredato da un video in cui il croato racconta il lavoro quotidiano per superare l'infortunio. "Mi sento bene - spiega Pjaca - la cosa più importante è aver ricominciato a lavorare, per ora tutto sta andando per il verso giusto, sono contento". Un programma intenso, con sedute di allenamento programmate "due volte al giorno per due o tre ore, un totale di sei ore quotidiane, abbastanza intenso".

13:32Calcio: il Barcellona gela il Milan “Riscatteremo Deulofeu”

(ANSA) - ROMA, 16 APR - L'entusiasmo del Milan per l'insperato pari nel derby di Milano viene gelato da una notizia che rimbalza dalla Spagna, dove Robert Fernandez, segretario tecnico del Barcellona, come pubblica sul sito online il Mundo deportivo, ammette che Gerard Deulofeu, "nella prossima stagione, giocherà nelle file della squadra blaugrana". "Ha fatto grandi progressi - le parole del dirigente del Barcellona - e a Milano sta offrendo grandi prestazioni: lo riscatteremo per 12 milioni, perché lo vogliamo con noi". Riguardo l'ultima campagna acquisti, Fernandez ha tagliato corto: "Non è facile per tutti giocare a 22 o 23 anni in una squadra come il Barcellona", con chiaro riferimento alle critiche che hanno accompagnato la stagione di alcuni giocatori, primo fra tutti il centrocampista portoghese Andrè Gomes, fatto arrivare in Catalogna l'estate scorsa dal Valencia. (ANSA).

13:31Pasqua: Scoppio carro Firenze, volo perfetto ‘Colombina’

(ANSA) - FIRENZE, 15 APR - Rullo di tamburi e campane a festa per annunciare il volo perfetto sia all'andata che al ritorno della 'Colombina', il meccanismo che innesca i giochi pirotecnici per il tradizionale Scoppio del carro davanti al Duomo di Firenze. Migliaia di persone hanno assistito allo spettacolo - iniziato con circa 15 minuti di ritardo - tanti turisti e tanti i fiorentini, molto legati a questa antica tradizione pasquale. Il volo senza intoppi da sempre e' considerato di buon auspicio per il raccolto. Spettacolo di fuochi artificiali dopo il volo perfetto della Colombina ma con un evento inusuale, hanno osservato i tecnici. I gonfaloni sul carro si sono aperti un po' prima del dovuto e la parte normalmente finale dello scoppio è stata leggermente anticipata. Ma su questo, a differenza del volo della "colombina", la tradizione non consente né letture né di trarre auspici. L'innesco a forma di colomba ha percorso tutto il cavo steso tra l'altare maggiore del Duomo ed il "Carro" sistemato tra la cattedrale e il Battistero.