16:46Calcio: Chiellini, ottimista sul recupero di Dybala

(ANSA) - TORINO, 16 APR - "Sono ottimista per il recupero di Dybala, ma sarebbe meglio non prendere certi calcioni". Trapela ottimismo dalle parole di Giorgio Chiellini sulle condizioni di Paulo Dybala, toccato duro ieri nella sfida con il Pescara da Muntari. "La situazione - ha spiegato Chiellini - poteva essere gestita meglio. All'inizio c'è stata una vera e propria intimidazione nei nostri confronti, ma spero che tutto possa andare per il meglio e che Paulo possa essere in campo mercoledì".

16:38Attraversa i binari e muore investito da treno nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 16 APR - Ha attraversato a piedi i binari ed è stato travolto e ucciso da un convoglio in transito. E' accaduto nella tarda serata di ieri nella stazione di Grizzana Morandi, vittima un tunisino di 57 anni residente a Bologna. L'uomo viaggiava con un connazionale su un treno partito dal capoluogo e diretto a Vado. I due si sarebbero accorti di aver saltato la fermata e sono scesi a Grizzana: qui, mentre l'amico si è recato alla macchina automatica per fare i biglietti, lui si è diretto verso il binario opposto senza utilizzare il sottopassaggio, non si è accorto degli avvisi acustici ed è stato investito da un treno. Inutile l'intervento dei sanitari del 118. E' stato l'amico a ricostruire con la polizia ferroviaria la dinamica dell'incidente. Il traffico sulla linea è stato temporaneamente bloccato per permettere i rilievi. (ANSA).

16:34Juve: Chiellini, scudetto? Il discorso non è chiuso

(ANSA) - TORINO, 16 APR - "Scudetto? Il discorso non è chiuso, ma il passo falso della Roma ci dà più respiro". Ottimismo di Giorgio Chiellini, il giorno dopo la vittoria per 2-0 della Juventus sul campo del Pescara. "Ieri - ha spiegato - è stata sicuramente una giornata importante. Una trasferta così, in mezzo al doppio impegno di Champions League, nascondeva mille insidie". Un altro passo avanti verso la vittoria del sesto scudetto consecutivo: "Dipendeva da noi prima, ora dipende da noi ancora di più. Ieri nel secondo tempo potevamo chiuderla prima, il segreto per gestire così tanti impegni è proprio ammazzare le partite prima, ma credo che il mister possa comunque essere soddisfatto".

16:31Juve: Chiellini “difficile non subire gol a Camp Nou”

(ANSA) - TORINO, 16 APR - "Impossibile pensare di andare a Barcellona per difendere il 3-0: sarà difficilissimo non subire gol". Giorgio Chiellini analizza il prossimo impegno della Juventus, attesa per mercoledì dalla sfida di ritorno contro il Barcellona, nel Camp Nou. "Proveremo anche al Camp Nou - ha spiegato il difensore bianconero - a non subire gol. Normale arrivare a certe partite con tensione. All'andata siamo stati bravi, ma alla fine sapevamo di essere a metà dell'opera: dobbiamo dimostrare ancora una volta la maturità di questo gruppo".

16:13Papa: Zuppi, prima tappa visita all’hub,Lampedusa di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 16 APR - "L'Hub lo definirei la 'Lampedusa di Bologna': vi arrivano tantissimi profughi dopo viaggi terribili, non dobbiamo dimenticarlo". Così l'arcivescovo Matteo Zuppi, in un'intervista al settimanale diocesano 'Bologna sette', spiega il significato della prima tappa della visita che Papa Francesco farà l'1 ottobre a Bologna. "Il primo viaggio del Papa fuori dal Vaticano è stato a Lampedusa. Vuole una Chiesa madre di tutti, a cominciare da chi ne ha più bisogno". L'Angelus in piazza Maggiore "sarà in particolare un incontro col mondo del lavoro", poi il pranzo con i poveri nella basilica di San Petronio, che "rappresenta la Chiesa e la città così profondamente legata alla sua Chiesa". Qui "saranno presenti tanti poveri: da chi ha perso il lavoro agli anziani soli, da chi vive per strada a chi non ha un posto dove trovare speranza nel futuro, dai disabili alle persone che hanno difficoltà di relazione, ai carcerati". Il Papa incontrerà anche clero e religiosi, poi il mondo universitario. Infine la Messa. (ANSA).

15:40Calcio: è Morata l’obiettivo di mercato del Chelsea

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Alvaro Morata è divenuto l'obiettivo n. 1 del Chelsea nel mercato estivo. Il club londinese pensa a lui come uno dei possibili sostituti del sicuro partente Diego Costa. Lo rivela il Sunday express, che dà per scontata la possibilità che Diego Costa lasci la 'City' per 'emigrare' a suon di quattrini nella Super league cinese, come hanno già fatto altri campioni. L'attaccante brasiliano di passaporto spagnolo è pronto ad accettare un'offerta di circa 35 milioni di euro a stagione proveniente dal Tianjin Quanjian, resta il fatto che il giocatore ha un contratto fino al 2019. Il Chelsea è comunque già alla ricerca di un sostituto nel mercato e lo ha individuato, secondo il quotidiano britannico, nell'attaccante del Real Madrid, autore di uno dei tre gol nell'ultima partita vinta dai campioni del mondo e d'Europa sullo Sporting Gijon. Antonio Conte, allenatore del Chelsea, conosce molto bene Alvaro Morata, per averlo avuto nella Juventus. E' dunque d'accordo a un arrivo del giovane attaccante spagnolo. (ANSA).

15:15Uccide paziente in ospedale e cerca ferire infermieri

(ANSA) - VERONA, 16 APR - Un uomo ha ucciso la scorsa notte un paziente nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Legnago, nel veronese, e si è scagliato con delle forbici contro medici e infermieri, due dei quali sono rimasti leggermente feriti nel tentativo di disarmarlo. Alla fine l'omicida, un polacco che era stato ricoverato poco prima per atti di autolesionismo, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri.