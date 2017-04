Ultima ora

17:47Calcio: è morto Landini, fece parte dell’Inter di Herrera

(ANSA) - GENOVA, 16 APR - E' morto Spartaco Landini, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore. Ne danno notizia i siti dell'Inter, squadra con la quale Landini giocò come difensore dal 1962 al 1971, all'epoca della Grande Inter di Helenio Herrera, e del Genoa, del quale è stato uno storico dirigente. Dopo l'Inter, Landini ha giocato nel Palermo, nel Napoli e nella Sangiovannese, collezionando quattro presenze in Nazionale. La sua carriera dirigenziale si legò a lungo e in periodi differenti al società rossoblù, ricorda il sito del Genoa. E' stato anche direttore sportivo del Catanzaro. "Un grande pezzo di Genoa si è scollato dal muro. Ciao, Spartaco, grazie di tutto. Con un ultimo sorriso. A te piacerebbe così", si legge sul sito rossoblu. I funerali si svolgeranno martedì a Genova.

17:43Eurospin aperti Pasquetta: Cgil Bat, lavoratori scioperate

(ANSA) - BARI, 16 APR - I punti vendita Eurospin nella provincia Bat (Barletta-Andria-Trani) rimarranno aperti anche il giorno di Pasquetta e la Filcams Cgil provinciale invita i lavoratori ad incrociare le braccia e ad andare al parco insieme alle famiglie. La segretaria generale Tina Prasti, oltre che stigmatizzare la decisione della direzione, lancia una sfida ai lavoratori e chiede loro di "aderire in massa allo sciopero indetto dalle categorie del commercio delle tre sigle confederali Cgil Filcams, Cisl Fisascat e UIl Tucs". "Incrociate le braccia lunedì - afferma Prasti - e trascorrete la giornata con la vostra famiglia, portate i vostri figli in un parco all'aria aperta oppure a conoscere le bellezze del nostro territorio"."Il commercio nelle festività - aggiunge - non è indispensabile perché se la gente sa che un esercizio commerciale è chiuso si organizza per fare la spesa in un altro momento, non ci perde niente nessuno".

17:17Calcio: Liverpool ok, contro il West Bromwich decide Firmino

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Un gol di Firmino dopo 46' permette al Liverpool di battere in trasferta il West Bromwich Albion e di portarsi con 66 punti che valgono il 3/o posto nella classifica della Premier, dopo 33 giornate (ma il Manchester City, che è a -2 dai 'Reds', ha una partita in meno). Il Tottenham, secondo, è a quota 71 e sempre con una partita in meno. (ANSA).

16:46Calcio: Chiellini, ottimista sul recupero di Dybala

(ANSA) - TORINO, 16 APR - "Sono ottimista per il recupero di Dybala, ma sarebbe meglio non prendere certi calcioni". Trapela ottimismo dalle parole di Giorgio Chiellini sulle condizioni di Paulo Dybala, toccato duro ieri nella sfida con il Pescara da Muntari. "La situazione - ha spiegato Chiellini - poteva essere gestita meglio. All'inizio c'è stata una vera e propria intimidazione nei nostri confronti, ma spero che tutto possa andare per il meglio e che Paulo possa essere in campo mercoledì".

16:38Attraversa i binari e muore investito da treno nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 16 APR - Ha attraversato a piedi i binari ed è stato travolto e ucciso da un convoglio in transito. E' accaduto nella tarda serata di ieri nella stazione di Grizzana Morandi, vittima un tunisino di 57 anni residente a Bologna. L'uomo viaggiava con un connazionale su un treno partito dal capoluogo e diretto a Vado. I due si sarebbero accorti di aver saltato la fermata e sono scesi a Grizzana: qui, mentre l'amico si è recato alla macchina automatica per fare i biglietti, lui si è diretto verso il binario opposto senza utilizzare il sottopassaggio, non si è accorto degli avvisi acustici ed è stato investito da un treno. Inutile l'intervento dei sanitari del 118. E' stato l'amico a ricostruire con la polizia ferroviaria la dinamica dell'incidente. Il traffico sulla linea è stato temporaneamente bloccato per permettere i rilievi. (ANSA).

16:34Juve: Chiellini, scudetto? Il discorso non è chiuso

(ANSA) - TORINO, 16 APR - "Scudetto? Il discorso non è chiuso, ma il passo falso della Roma ci dà più respiro". Ottimismo di Giorgio Chiellini, il giorno dopo la vittoria per 2-0 della Juventus sul campo del Pescara. "Ieri - ha spiegato - è stata sicuramente una giornata importante. Una trasferta così, in mezzo al doppio impegno di Champions League, nascondeva mille insidie". Un altro passo avanti verso la vittoria del sesto scudetto consecutivo: "Dipendeva da noi prima, ora dipende da noi ancora di più. Ieri nel secondo tempo potevamo chiuderla prima, il segreto per gestire così tanti impegni è proprio ammazzare le partite prima, ma credo che il mister possa comunque essere soddisfatto".

16:31Juve: Chiellini “difficile non subire gol a Camp Nou”

(ANSA) - TORINO, 16 APR - "Impossibile pensare di andare a Barcellona per difendere il 3-0: sarà difficilissimo non subire gol". Giorgio Chiellini analizza il prossimo impegno della Juventus, attesa per mercoledì dalla sfida di ritorno contro il Barcellona, nel Camp Nou. "Proveremo anche al Camp Nou - ha spiegato il difensore bianconero - a non subire gol. Normale arrivare a certe partite con tensione. All'andata siamo stati bravi, ma alla fine sapevamo di essere a metà dell'opera: dobbiamo dimostrare ancora una volta la maturità di questo gruppo".