Ultima ora

20:08Palestinesi chiedono liberazione parenti

(ANSA) - ROMA, 16 APR - I palestinesi sono scesi in piazza in massa a Nablus, in Cisgiordania, per chiedere la liberazione di loro parenti e amici detenuti nelle prigioni di Israele. Lo rendono noto i media internazionali. Moltissimi manifestanti innalzavano cartelli con le fotografie dei loro familiari in carcere. I palestinesi hanno scandito slogan, impegnandosi anche ad aderire allo sciopero della fame annunciato a partire da domani dal leader di Fatah, Marwan Barghouti, da 15 anni in carcere in Israele.

20:00Auto sbanda e travolge tavolini bar: tre feriti, uno grave

(ANSA) - PARMA, 16 APR - Un'auto è uscita di strada dopo aver sbandato e ha travolto i tavolini esterni di un bar, causando il ferimento di tre persone: un uomo è stato trasportato all'ospedale in condizioni molto gravi, la moglie è stata giudicata in condizioni di media gravità. Solo qualche contusione per un terzo cliente, di origine straniera. I figli della coppia, due bimbi, erano all'interno del locale. E' accaduto poco dopo le 17 in via Emilio Lepido a Parma, in località Il Moro. La vettura, un'Opel Corsa, ha sfondato anche la vetrina dell'esercizio. Sono intervenute tre ambulanze e un'automedica del 118, oltre a vigili del fuoco e polizia stradale. In corso la ricostruzione della dinamica dell'incidente. (ANSA).

19:44Calcio: frana il Chelsea, United gli rifila due 2 schiaffi

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Pasqua indigesta per Antonio Conte: il 'suo' Chelsea, infatti, è stato sconfitto per 2-0 sul terreno dell'Old trafford dal Manchester United di Mourinho, che ha così vendicato lo 0-4 dell'andata. Protagonista del match è stato lo spagnolo Ander Herrera: il centrocampista dei 'Red devils' ha servito a Rashford (sostituto di Ibrahimovic) l'assist dell'1-0, dopo soli 7' di gioco, quindi ha firmato personalmente il raddoppio al 4' della ripresa. Il Chelsea resta fermo a 75 punti, ma vede avvicinarsi il Tottenham, che adesso dista solo 4 punti, dopo 33 giornate. La Premier, di fatto, si può considerare riaperta. (ANSA).

19:26Turchia: 90% voti scrutinati, sì al 53%

(ANSAmed) - ISTANBUL, 16 APR - Con il 90,50% delle schede scrutinate al referendum costituzionale sul presidenzialismo in Turchia voluto da Recep Tayyip Erdogan, è in vantaggio il 'sì'. Secondo i dati diffusi dall'agenzia di stampa turca Anadolu, il 52,74% ha votato a favore della riforma e il 47,26% contro.

18:50Calcio: Neymar ci crede, possiamo rimontare la Juve

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Neymar crede nella rimonta sulla Juve in Champions. In un'intervista rilasciata a Canal Esporte Interativo, nel corso di un magazine al quale ha partecipato anche il mitico Zico, il brasiliano ha detto: "Dobbiamo credere che possiamo farcela. L'altro giorno mio padre ha detto una cosa che mi è rimasta nella testa, perché penso sia vera". "Possiamo avere una squadra diversa davanti, ma il Barcellona è lo stesso. E quello che abbiamo fatto una volta lo possiamo fare una seconda volta", ha spiegato il fantasista dei blaugrana, con chiaro riferimento alla clamorosa rimonta sul PSG. "Dobbiamo dare tutto, fare il massimo - ha spiegato -. Se tutto va bene, un'altra rimonta si verificherà. Io credo nella squadra e nel nostro potenziale. Non abbiamo nulla da perdere e tutto da guadagnare. La Juve è una grande squadra, dobbiamo correre il doppio di loro. Contro il PSG avevamo l'un per cento di passare il turno, dobbiamo avere fede e, se Dio vuole, gli obiettivi si riescono a conquistare". (ANSA).

18:42Picchiano disabile e buttano la carrozzina in un laghetto

(ANSA) - VENEZIA, 16 APR - Un gruppo di cinque teppisti ha malmenato un disabile in un parco di Mestre, scaraventandolo a terra e buttando poi la carrozzina in un laghetto. E' avvenuto tre giorni fa, e sull'episodio sta indagando la polizia. La vittima, soccorsa e portata all'ospedale per accertamenti, è risultata già nota alle forze dell'ordine; si tratta di un cittadino serbo di 29 anni, per le cui intemperanze e minacce gli operatori dei servizi sociali hanno dovuto chiamare più polizia e carabinieri. L'ultimo episodio sarebbe avvenuto poche ore prima dell'aggressione dei teppisti. L'uomo, costretto a spostarsi in carrozzina perchè privo di un arto, si era presentato nella sede dei servizi sociali di Villa Querini cospargendo l'ingresso di benzina e minacciando di appiccare il fuoco se non fosse stato ascoltato; aveva anche cercato di danneggiare alcune auto in sosta. Resta da stabilire se tra questo episodio e la grave aggressione vi sia qualche collegamento.

17:47Calcio: è morto Landini, fece parte dell’Inter di Herrera

(ANSA) - GENOVA, 16 APR - E' morto Spartaco Landini, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore. Ne danno notizia i siti dell'Inter, squadra con la quale Landini giocò come difensore dal 1962 al 1971, all'epoca della Grande Inter di Helenio Herrera, e del Genoa, del quale è stato uno storico dirigente. Dopo l'Inter, Landini ha giocato nel Palermo, nel Napoli e nella Sangiovannese, collezionando quattro presenze in Nazionale. La sua carriera dirigenziale si legò a lungo e in periodi differenti al società rossoblù, ricorda il sito del Genoa. E' stato anche direttore sportivo del Catanzaro. "Un grande pezzo di Genoa si è scollato dal muro. Ciao, Spartaco, grazie di tutto. Con un ultimo sorriso. A te piacerebbe così", si legge sul sito rossoblu. I funerali si svolgeranno martedì a Genova.