Ultima ora

21:27Siria: strage Aleppo, 68 i bambini uccisi

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Tra le vittime dell'attentato terroristico che ieri ha colpito un convoglio di pullman che stava evacuando profughi, in gran parte sciiti, in fuga da due cittadine a nord di Aleppo, almeno 68 sono bambini e 13 le donne. Lo rende noto l'Osservatore siriano per i diritti umani (Ondus). Il bilancio dell'attentato kamikaze è intanto salito a 126 morti. Le operazioni di evacuazione dei civili sono riprese oggi: almeno 3.000 siriani saranno trasferiti da Foua e Kfarya, mentre altri 200, in maggioranza combattenti, saranno evacuati da Zabadani e Madaya.

21:16Calcio: follia ultrà a Bastia, aggrediti giocatori del Lione

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Altro che Pasqua di pace e fratellanza. Nello stadio Armand Cesari, a Bastia, dov'era in programma la partita della 33/a giornata della Ligue 1 fra i corsi e il Lione, è andato in scena un pomeriggio di follia. Il match è stato prima sospeso e poi definitivamente interrotto, per via degli episodi di violenza scoppiati già durante la fase di riscaldamento, allorchè i giocatori ospiti sono stati aggrediti in campo da un gruppo di sostenitori della squadra di casa. Un primo tifoso del Bastia è entrato sul terreno di gioco nel tentativo di colpire Depay, un altro ci ha provato con Mathieu Gorgelin, portiere di riserva del Lione. Infine è scoppiata una mega-rissa che ha coinvolto un po' tutti. La partita ha avuto inizio con circa 50' di ritardo, dopo che la situazione è in parte rientrata, ma è stata nuovamente fermata a causa di un diverbio fra il portiere del Lione, Lopes, e una persona presente in campo. Le squadre non sono rientrate dagli spogliatoi, questa volta lo stop è definitivo.

21:12Cadavere nel fiume a Sarzana, un arresto

(ANSA) - LA SPEZIA, 16 APR - Un italiano di 34 anni residente ad Arcola è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario, occultamento di cadavere e rapina. L'uomo, secondo la ricostruzione dei Carabinieri della Spezia, avrebbe ammazzato un dominicano di 28 anni, Wellington Dominguez de Jesus, per poi abbandonarne ieri il cadavere sulla riva del fiume Magra a Battifollo, nel comune di Sarzana. L'uomo avrebbe ucciso il dominicano ad Arcola, colpendolo alla testa con un tondino di ferro al culmine di una lite, per poi caricare il corpo nella sua autovettura. Dopo aver abbandonato il cadavere a Battifollo, si sarebbe diretto a Lerici, dove avrebbe tentato di ripulire la vettura disfacendosi anche dei tappetini, gettati in mare. Secondo indiscrezioni, l'omicidio sarebbe da ricondurre al mondo dello spaccio di stupefacenti: l'accusato avrebbe avuto un debito di droga di circa 5mila euro con la persona uccisa, e l'omicidio sarebbe avvenuto proprio al culmine di una lite per motivi di droga. (ANSA).

20:56Turchia: sostenitori Erdogan festeggiano

(ANSAmed) - ISTANBUL, 16 APR - Festeggiamenti in strada a Istanbul per i sostenitori del presidente Recep Tayyip Erdogan, dopo la vittoria di misura al referendum costituzionale che introduce il presidenzialismo. I votanti del 'sì' sono scesi in strada in diverse zone della città - sparando anche fuochi d'artificio - tra cui il quartiere di Uskudar sulla sponda asiatica, dove Erdogan ha una delle sue residenze.

20:53Napoli: De Laurentiis, nostro gioco il più apprezzato

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Contro l'Udinese abbiamo realizzato tre bellissimi gol. Non facciamo i catenacciari, senza allusioni a nessuno, non vogliamo offendere nessuno. Sono un uomo che ha sempre vissuto nel mondo dello spettacolo, sono felice di avere una squadra che gioca un calcio spettacolare, apprezzato in Europa". Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. "Il nostro - aggiunge - è un calcio giocato a fronte alta. A volte i criticoni dicono che forse la squadra non ha troppa esperienza... Mio padre avrebbe detto 'jatevenne!', ma cosa volete? Non vi va mai bene nulla!". "Che bilancio faccio della stagione? Partirei sicuramente - dice ancora De Laurentiis - dal fatto che il Napoli sta disputando una grande stagione. Abbiamo gli stessi punti dello scorso anno, nonostante che abbiamo giocato la Champions e non l'Europa League, con maggiore dispendio di energie e nonostante infortunio di Milik. Siamo l'unica squadra in Europa ad avere 4 giocatori in doppia cifra".

20:49Israele: sciopero fame detenuti al-Fatah

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 APR - Settecento membri di al-Fatah detenuti in Israele hanno iniziato stasera uno sciopero della fame ad oltranza per cercare di ottenere migliori condizioni di reclusione. Lo ha riferito la televisione israeliana Canale 10. Domani - su istruzione del dirigente di al-Fatah Marwan Barghouti che sconta l'ergastolo nella prigione Hadarim, presso Tel Aviv - allo sciopero aderiranno tutti i 1.500 militanti di al-Fatah reclusi nelle carceri israeliane. Hamas ha appovato la protesta ma finora non ha ordinato ai suoi militanti reclusi in Israele di aderire allo sciopero della fame. Secondo la stampa palestinese, sono 6.500 i militanti palestinesi delle diverse fazioni internati oggi nelle carceri israeliane. Il ministro della sicurezza interna Ghilad Erdan (Likud) ha intanto reso noto che non negozierà con i reclusi e che prenderà provvedimenti disciplinari verso chi sciopera.

20:42Turchia, Erdogan vince di misura

(ANSAmed) - ISTANBUL, 16 APR - Vittoria risicata per Recep Tayyip Erdogan al referendum costituzionale sul presidenzialismo in Turchia. Con il 99,96% dei voti scrutinati nel Paese, il 'sì' si è imposto con il 51,22%, secondo i dati diffusi dall'agenzia di stampa Anadolu. È invece ancora in corso il conteggio dei voti degli emigrati, in cui il 'sì' è in testa con quasi il 60%, quando è stata scrutinata circa metà delle schede.