Ultima ora

11:54Pasquetta: gita fuoriporta per 15 mln di italiani

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Sono 15 milioni gli italiani che nel giorno di Pasquetta che hanno scelto di fare una gita fuori porta, anche con il classico picnic nel rispetto della tradizione, al mare, in montagna, in campagna o comunque nel verde, fuori e dentro le città. E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti-Ixè "La Pasqua 2017 degli italiani".Insieme a salumi, formaggi, uova sode e alle tradizionali grigliate a base di carne ed anche verdure,o anche al piu' moderno finger food, tra i piatti piu' gettonati del lunedì dell'Angelo si classificano - sottolinea la Coldiretti - polpette, frittate di pasta o di verdure, pizze farcite, ratatouille e macedonia, ma anche colomba farcita da creme realizzate con la "cucina del giorno dopo favorita dalla tendenza a ridurre gli sprechi".Il menu infatti in molti casi è a base degli avanzi della Pasqua per la quale gli italiani hanno speso quasi 1,2 miliardi a tavola restando nell'83% dei casi tra le mura domestiche. Per la Pasquetta sono circa trecentomila gli ospiti negli agriturismi italiani.(ANSA).

11:46Incendio in casa, disabile muore nel Pisano

(ANSA) - PISA, 17 APR - Un disabile è morto carbonizzato la notte scorsa nell'incendio del suo appartamento a Pappiana, nel Pisano. Loreno Maccheroni, 88 anni, è rimasto intrappolato nella sua camera da letto. Intossicati anche la figlia e il genero che hanno tentato di salvarlo in tutti i modi ma non ci sono riusciti. La coppia vive nell'appartamento al piano terreno dello stesso edificio bifamiliare dove c'è stato l'incendio. I vigili del fuoco sono giunti quando le fiamme si erano già estese a gran parte dell'abitazione dove viveva l'anziano, poi dichiarata inagibile. Le cause dell'incendio sono al vaglio della polizia scientifica ma si ipotizzano cause accidentali. E' stato il cane della coppia a dare il primo allarme: l'animale ha iniziato a raschiare alla porta di casa attirando l'attenzione della figlia e del genero della vittima che, realizzato cosa stesse accadendo, si sono precipitati nell'appartamento di sopra. Ora la coppia è in ospedale per un principio di intossicazione ma le loro condizioni non preoccupano.

11:44Turchia: Merkel, ‘paese diviso, serve dialogo’

(ANSA) - BERLINO, 17 APR - La Germania ha chiesto alla Turchia di impegnarsi in un "dialogo rispettoso di tutte le parti politiche e civili" dopo che i risultati del referendum hanno mostrato "quanto profondamente la società turca sia divisa". In una nota congiunta la cancelliera Angela Merkel e il ministro degli Esteri Sigmar Gabriel dichiarano che la Germania rispetta la volontà del popolo turco ma sottolineano anche che il presidente Recep Tayyip Erdogan ha "una grande responsabilità.

11:42Pasqua: a Matera tutti a casa delle ‘Sorelle’

(ANSA) - MATERA, 17 APR - A Matera, la Capitale europea della cultura per il 2019, è un ponte di Pasqua da "tutto esaurito" e nel segno dei luoghi dove è stata girata la fiction di Rai1 "Sorelle", diretta dalla regista Cinzia Th Torrini. I luoghi frequentati dalle "Sorelle" Chiara ed Elena (Anna Valle e Ana Caterina Morariu) e resi riconoscibili dalla fiction che si è conclusa giovedì scorso con un successo di share ed ascolti, stanno quindi offuscando le "storiche" location del kolossal a tema religioso "The Passion" e de "Il Vangelo Secondo Matteo".

11:33Corea Sud: ex presidente Park incriminata, rischia ergastolo

(ANSA) - SEUL, 17 APR - L'ex presidente sudcoreana Park Geun-hye è stata formalmente incriminata per reati di corruzione, aprendo la strada al processo che potrebbe concludersi con la sua condanna all'ergastolo. Park, che è stata costretta a dimettersi sull'onda di proteste popolari e di una decisione della Corte Suprema che ne sanciva l'estromissione dalla carica, è stata arrestata il mese scorso e da allora si trova in un carcere presso Seul. Per i magistrati, cospirò con un collaboratore per mettere in piedi un sistema di corruzione: le accuse formalizzate comprendono abuso di potere, estorsione, aver accettato tangenti e divulgazione di segreti di stato. Il processo, che dovrebbe iniziare nelle prossime settimane, potrebbe durare alcuni mesi e concludersi con una condanna al carcere a vita per Park, prima donna presidente della Corea del Sud. Il 9 maggio si svolgeranno nel Paese le elezioni per scegliere il suo successore.

11:31Cresce turismo culturale-esperienze, 610 mln nel super ponte

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Un tesoro di 610 milioni di euro in 10 giorni, in crescita del 3,5% rispetto allo scorso anno e destinato ad aumentare ancora se sfruttato nel modo giusto. E' il valore che avrà - durante il super ponte di primavera tra sabato 22 aprile e lunedì 1 maggio - il fatturato del turismo legato all'immenso patrimonio artistico e culturale d'Italia ma anche quello, altrettanto variegato e ricco, del turismo esperienziale. Insomma ben vengano Colosseo, Torre di Pisa e Canal Grande ma partecipare alla vendemmia, cucire un vestito da sogno in un'antica sartoria, mozzare la pasta filata dal latte di bufala o andare a caccia di tartufi con un esperto non valgono certo di meno per chi visita l'Italia. A certificarlo è un'indagine Cna secondo cui il turismo culturale, al cui interno cresce vistosamente il settore esperienziale, ha un'incidenza di un terzo sul totale del Pil turistico. E per questo settore i vacanzieri spenderanno in media 80 euro al giorno, con il traino degli stranieri che ne investiranno ben 90. (ANSA).

11:17Gaza: centrale elettrica cessa attività

(ANSAmed) - GAZA, 17 APR - L'erogazione della corrente elettrica ai quasi 2 milioni di abitanti di Gaza e' stata razionata da ieri in seguito alla cessazione delle attività della centrale elettrica della Striscia per crescenti difficoltà finanziarie. In assenza dei 100 Megawatt prodotti finora da quella centrale, gli abitanti di Gaza devono spartirsi adesso i 30 Megawatt provenienti dalla rete egiziana e i 120 Megawatt forniti da Israele. Le case possono oggi contare su sei ore di corrente elettrica, seguite da un black-out di 12 ore. Sull'origine della crisi Hamas e l'Autorità nazionale palestinese si scambiano dure accuse, che vanno ad aggiungersi a quelle già sollevate a inizio mese con la decisione del premier Rami Hamdallah di ridurre significativamente gli stipendi dei funzionari dell'Anp a Gaza. Nei giorni scorsi, su iniziativa di Hamas, in alcune località della Striscia si sono avute accese manifestazioni contro Abu Mazen. Intanto a Gaza si attende l'arrivo di una delegazione di Ramallah