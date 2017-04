Ultima ora

14:23Migranti: incendio in struttura accoglienza, tre feriti

(ANSA) - LECCO, 17 APR - Tre persone sono rimaste ferite dall'incendio al "Ferrhotel" di Lecco, una struttura che ospita una trentina di richiedenti asilo. La scorsa notte e' divampato un incendio e sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Lecco che hanno domato le fiamme. Tre profughi, ospiti della struttura, sono rimasti leggermente ustionati e sono stati trasportati all'ospedale Manzoni per le cure. Sono in corso accertamenti per capire le cause del rogo, dovute forse a malfunzionamento di un contatore. (ANSA).

14:11Venzone è il Borgo più bello d’Italia

(ANSA) - UDINE, 17 APR - E' Venzone il borgo più bello d'Italia. Il piccolo centro in provincia di Udine ha vinto la finale de Il Borgo dei Borghi 2017 del concorso della trasmissione televisiva della Rai 'Alle falde del Kilimangiaro'. Tra i meriti che hanno fatto di Venzone il vincitore, c'è la riuscita ricostruzione dopo il terremoto del 1976 e la presenza di una flora e una fauna particolari. Al secondo posto si è classificato Arquà (Veneto), al terzo Conca dei Marini (Campania). La maggior parte dei dieci primi posti vanno al Sud. "Il Friuli Venezia Giulia e' orgoglioso per questa vittoria di Venzone, che si è aggiudicata la sfida tra i borghi più belli d'Italia. Anch'io ne sono personalmente felice", ha commentato la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani. (ANSA).

14:03Champions: Xabi Alonso “Siamo il Bayern,sappiamo come si fa”

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Noi siamo il Bayern, sappiamo come si fa". Xabi Alonso torna al Santiago Bernabeu da ex: domani a Madrid il Bayern deve cercare di rimontare contro la squadra di Zidane il 2-1 subito in casa all'andata dei quarti di Champions. Il giocatore, per anni in campo con la maglia dei galacticos, crede nella rimonta dei bavaresi "Il Real è una squadra di grandi talenti - spiega in un'intervista a El Pais -. Oltre a giocarfe bene, bisogna essere fortunati e sperare che loro non siano in giornata.... Conosco bene il Bernabeu, l'ambiente sarà una grande notte, un ritorno molto emozionante".

13:57Kashmir: scontri fra studenti e polizia India

(ANSA) - NEW DELHI, 17 APR - Incidenti fra studenti e forze dell'ordine sono avvenuti in varie località dello Stato indiano di Jammu & Kashmir, con un bilancio di decine di feriti. Lo riferisce il quotidiano Greater Kashmir. Nella sua pagina online il giornale spiega che a Srinagar, capitale estiva del Kashmir, ma anche in varie altre località, gli studenti sono scesi in piazza in segno di protesta per le violenze avvenute durante il fine settimana nel Degree College di Pulwama in cui vi sono stati almeno 50 feriti. Gli scontri sono stati particolarmente duri a Srinagar, dove sono rimasti feriti anche alcuni agenti di polizia, nella stessa Pulwama, a Baramulla e a Sopore, con sassaiole da parte degli studenti e ampio uso di sfollagente, idranti e fucili ad aria compressa da parte della polizia. Le tensioni in Kashmir permangono dal luglio del 2016, quando fu ucciso Burhan Wani, giovane comandante di un gruppo militante separatista, e si sono aggravate il 9 aprile scorso quando almeno otto persone sono state uccise in disordini

13:52Turchia: Alfano, aspettiamo la valutazione dell’Osce

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Prendiamo atto del risultato delle consultazioni referendarie e attendiamo il completamento delle verifiche di rito e la valutazione finale degli osservatori della missione Osce". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano commentando l'esito del referendum in Turchia. "Nel frattempo, coerentemente con l'appartenenza della Turchia al Consiglio d'Europa, auspichiamo un raffreddamento delle tensioni interne al Paese e un coinvolgimento delle opposizioni nel percorso di implementazione delle riforme", ha aggiunto.

13:49Francia: comizi Macron e Le Pen a Parigi, massima sicurezza

(ANSA) - PARIGI, 17 APR - Cinquantamila poliziotti e gendarmi, appoggiati dai militari del dispositivo antiterrorismo "Sentinelle", sono stati schierati dal ministro dell'Interno francese Matthias Fekl per questo finale di campagna elettorale. Oggi a Parigi, fra misure di sicurezza eccezionali, sono in programma il comizio del candidato di En Marche!, Emmanuel Macron (nel pomeriggio a Bercy, palasport), e quello di Marine Le Pen (al teatro Zenith, in serata). Secondo informazioni trapelate dai servizi, e riportate ieri dal Journal du Dimanche, le autorità temono attentati terroristici contro i candidati e alcune istruzioni di protezione e prudenza sarebbero state già inviate ai responsabili della campagna di Francois Fillon (Les Républicains) e di Macron. Nello staff di Fillon, la notizia di un'intensificazione dei controlli è stata confermata. Ad essere mobilitati saranno teste di cuoio, reparti speciali, tiratori scelti e artificieri, in particolare sui cinque candidati principali

13:45Chiese mazzette a imprenditori, arrestato dipendente Entrate

(ANSA) - GENOVA, 17 APR - I carabinieri del nucleo investigativo di Genova hanno arrestato un funzionario dell'Agenzia delle entrate di Genova, Rosario Puglisi, dopo la condanna definitiva a 4 anni per concussione per una mazzetta chiesta ad un noto imprenditore. L'uomo aveva chiesto a Pier Luigi Lugano, titolare delle cantine Bisson, noto per uno spumante invecchiato sui fondali del mare, diecimila euro per non fargli avere ispezioni. L'imprenditore si era subito rivolto ai carabinieri. A Puglisi sono stati contestati sei episodi simili e l'accesso abusivo ai sistemi informatici dell'Agenzia. Il funzionario era stato arrestato nel 2014 dopo la denuncia di Lugano ma era già indagato per alcuni comportamenti 'sospetti' segnalati dal suo ufficio. Successivamente era stato posto ai domiciliari. Secondo gli inquirenti, coordinati dal pm Walter Cotugno, Puglisi attraverso il sistema informatico dell'Agenzia controllava le posizioni degli imprenditori che contattava dicendo che se avessero pagato, non avrebbe fatto fare verifiche contabili. (ANSA).