16:18Musica: successo a Campione Italia per Elio e Le Storie Tese

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Successo e standing ovation a Campione d'Italia per Elio e Le Storie Tese. La band surrealista, priva di Rocco Tanica, ha riproposto su palcoscenico del Casinò alcuni dei brani classici del suo repertorio, da "Mio cuggino" a "Supergiovane", da "Il Rock e il Roll" a "Servi della Gleba". Elio si è esibito in Svizzera "in versione emigrante", e per questo ha sventolato a più riprese un tricolore. "Siamo emozionati e anche un po' intimiditi all'idea di offrire una serata di genuina musica italiana a voi che vivete in terra straniera" ha detto. E ha presentato una new entry del gruppo, "Carmelo, giovane promessa di Cosenza che vanta il record di eliminazione da tutti i talent". (ANSA).

15:48Champions: Dybala si allena in gruppo, cresce fiducia Juve

(ANSA) - TORINO, 17 APR - Aumentano le possibilità che Paulo Dybala possa giocare il ritorno dei quarti di Champions, mercoledì sera a Barcellona. L'attaccante argentino ha infatti svolto oggi a Vinovo una parte dell'allenamento con il resto della squadra. Il dubbio verrà comunque risolto solo domani dopo l'allenamento nel tardo pomeriggio al 'Camp Nou'. Dybala ha riportato una contusione con lieve distorsione a una caviglia in un contrasto con Muntari, sabato in Pescara-Juventus.

15:38Pasquetta: folla in piazza Ascoli per Campionato ‘Scuccetta’

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 17 APR - Tante le manifestazioni di Pasquetta che oggi - all'insegna della tradizione - hanno fatto registrare il tutto esaurito nelle Marche. Ad Ascoli Piceno piazza Arringo ha ospitato come ogni anno il Campionato del mondo di 'Scuccetta', un gioco che si fa con le uova sode e secondo alcuni studiosi vanta natali più antichi della Giostra della Quintana. La Scuccetta consiste nello 'scocciare' fra loro due uova sode: vince il possessore dell'uovo che nell'impatto con l'altro resta intatto. Oltre alla corretta impugnatura, vince chi è capace di scegliere al tatto le uova dal guscio più resistente, che in genere sono quelle covate da galline ruspanti. Nel centro storico ascolano oggi c'erano anche le bancarelle del mercatino dell'Antiquariato, e la giornata di bel tempo, dopo la pioggia della notte scorsa, ha richiamato molti turisti.

15:33Calcio: Zidane, Real non deve fare calcoli, vincere e basta

(ANSA) - MADRID, 17 APR - "So che dovremo avere lo spirito giusto e partire molto forte, ma non faremo calcoli. Vogliamo vincere e basta, anche se siamo consapevoli delle difficoltà che troveremo". E' uno Zinedine Zidane cauto quello che parla alla vigilia della semifinale di ritorno della Champions, fra il suo Real e il Bayern Monaco. I campioni d'Europa in carica hanno vinto per 2-1 in Germania, ma non si sentono al sicuro, consapevoli della forza dei rivali. "In casa o fuori, il Bayern non cambia il suo modo di giocare - spiega Zidane - e per questo ci renderà comunque la vita difficile. Sono certo che loro faranno una grande prestazione, e anche noi dovremo giocare al meglio: a decidere questa sfida potrebbero essere dei dettagli". Confermato il forfait di Gareth Bale: "ha dei fastidi che gli impediranno di giocare domani, ma spero di recuperarlo per il 'Clasico' di domenica. Chi gioca al suo posto contro il Bayern? L'ho già deciso ma non ve lo dico".

15:31Pakistan: resa leader talebano, rivendicò attentato Malala

(ANSA) - ISLAMABAD, 17 APR - Ihsanullah Ihsan, l'ex portavoce del movimento Tehrek-e-Taliban Pakistan (TTP) ed attuale leader del gruppo scissionista Jamaat ul Ahrar (JuA), l'uomo che rivendicò l'attentato il 9 ottobre 2012 alla studentessa-simbolo Malala Yusufzai, ha detto basta alla lotta armata e si è consegnato alle forze di sicurezza pachistane. In una conferenza stampa il direttore generale dell'Ufficio stampa dell'esercito (Ispr), generale Asif Ghafoor, ha confermato oggi la sua resa ed aggiunto che "non è l'unico, e nei prossimi giorni vi saranno altri militanti che si consegneranno alle forze di sicurezza".

15:25Turchia:Osce, voto non altezza standard internazionali

(ANSA) - ANKARA, 17 APR - Il voto referendario in Turchia "non è stato all'altezza" degli standard internazionali: lo afferma la missione degli osservatori dell'Osce, che sta tenendo una conferenza stampa ad Ankara. Per gli osservatori, la decisione della Commissione elettorale turca sull'ammissibilità delle schede non timbrate "ha minato le garanzie contro le frodi". "In generale, il referendum" sul presidenzialismo di ieri in Turchia "non è stato all'altezza degli standard del Consiglio d'Europa. Il contesto legale è stato inadeguato allo svolgimento di un processo genuinamente democratico". Lo ha detto Cezar Florin Preda, a capo della delegazione di osservatori dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

15:22Restauri: operai-acrobati ‘volano’ su case Ponte Vecchio

(ANSA) - FIRENZE, 17 APR - La mattina del 18 aprile è previsto uno spettacolare intervento di restauro sul Ponte Vecchio a Firenze: gli intonaci di alcuni edifici verranno curati da tecnici-acrobati addestrati al restauro in quota, svolto senza ponteggi. Rimarranno agganciati per aria grazie a una doppia fune di sicurezza, tecnica mutuata da sport estremi come l'alpinismo e la vela. Due squadre interverranno su due case del Ponte Vecchio dove hanno sede oreficerie storiche. Già nel luglio 2015 i tecnici-acrobati intervennero così sul monumento fiorentino e interventi simili li hanno effettuati anche ad altri siti storici come il Colosseo, le Mura Vaticane, la cupola della Basilica di Verbania.