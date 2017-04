Ultima ora

19:05Pasqua: oltre 23 mila visitatori nei musei di Milano

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Grande affluenza di pubblico per i musei milanesi durante il ponte di Pasqua. Sono stati oltre 23mila i visitatori che hanno scelto l'offerta culturale di Milano, dal 15 al 17 aprile. Le più visitate le collezioni di archeologia, armi e strumenti musicali del Castello Sforzesco (5.412 presenze in tre giorni), quindi il Museo del Novecento (2.136 visitatori), il Mudec (2.058 presenze) e il Museo di Storia Naturale (1.257 visitatori).Successo anche per il Museo archeologico, Palazzo Morando, il Museo del Risorgimento e la Galleria d'Arte Moderna che insieme contano oltre 1.300 presenze. Le mostre proposte da Palazzo Reale hanno registrato oltre 10mila visitatori. A guidare la classifica del gradimento "Monet e la Parigi Moderna", con 5.391 spettatori. A seguire, con 4.934 visitatori, la mostra il maestro della street art "Keith Haring. About Art".(ANSA).

18:58Atletica: maratona Boston,trionfo Kenya con Kirui e Kiplagat

(ANSA) - BOSTON (USA), 17 APR - Il keniano Geoffrey Kirui ha vinto la 121/a edizione della maratona di Boston, con il tempo, non ancora ufficiale, di 2 ore 09'36''. Al secondo posto l'americano Gaeln Rupp, bronzo olimpico l'anno scorso a Rio. Successo del Kenya anche in campo femminile con Edna Kiplagat, bicampionessa mondiale alla prima esperienza nella prova bostoniana, che ha corso in 2 ore 21'53''. Al secondo posto la rappresentante del Bahrain Rose Chelimo, terza la statunitense Jordan Hasay.

18:44Corea Nord, ‘rischio guerra nucleare improvvisa’

(ANSA) - NEW YORK, 17 APR - "Una guerra nucleare potrebbe scoppiare da un momento all'altro nella penisola coreana": lo ha detto l'ambasciatore di Pyongyang all'Onu, Kim In Ryong, parlando con i giornalisti al Palazzo di Vetro. "Gli Stati Uniti stanno disturbando la pace e la stabilità globale, insistendo in una logica da gangster", ha precisato il delegato nordcoreano.

18:29Trump: gradimento al 50% dopo dimostrazione muscoli

(ANSA) - WASHINGTON, 17 APR - Risale al 50% l'indice di gradimento per Donald Trump, dopo le ultime esibizioni di muscoli in Siria e in Afghanistan. Secondo l'ultimo sondaggio quotidiano Rasmussen, ripostato dallo stesso Trump su Twitter, il 50% del campione approva l'operato del presidente. Il rating aveva raggiunto il suo punto più alto (59%) dopo l'Inauguration day, ma poi era scivolato al 42%. Questo e' il primo recupero in circa un mese.

18:23San Pietroburgo: arrestato organizzatore dell’attacco

(ANSA) - MOSCA, 17 APR - Un uomo sospettato di essere l'organizzatore dell'attacco alla metro di San Pietroburgo, avvenuto due settimana fa, è stato arrestato vicino a Mosca. Lo scrive la Bbc online citando ufficiali della sicurezza russa. Nell'attacco persero la vita 15 persone. L'uomo è stato identificato come Abror Azimov, nato nel 1990 ed originario dell'Asia centrale. L'uomo - secondo le fonti - è agli arresti nella città di Odintsovo a ovest della capitale russa, dove è interrogato dagli inquirenti. Si tratta della nona persona arrestata nell'inchiesta sull'attacco compiuto dal kamikaze kirghiso di 22 anni, Akbardjon Djalilov. Azimov è accusato di avere addestrato Jalilov ad usare la bomba che poi utilizzò compiendo la strage, scrive The Independent.

18:23Kashmir: decine di feriti in incidenti

(ANSA) - NEW DELHI, 17 APR - Centinaia di studenti hanno manifestato oggi in molte località dello Stato indiano di Jammu & Kashmir organizzando cortei e raduni sfociati quasi sempre in scontri con le forze dell'ordine che hanno avuto un bilancio di molte decine di feriti (fra 70 e 100 secondo le fonti), prevalentemente fra i giovani ma anche fra le forze dell'ordine. Gli studenti, molti dei quali in divisa, sono scesi in piazza in segno di protesta per le violenze avvenute durante il fine settimana nel Degree College di Pulwama in cui vi sono stati almeno 50 feriti. I disordini più gravi sono avvenuti a Srinagar, capitale estiva del Kashmir, e si sono poi estesi a altre parti della Valle, con sassaiole da parte degli studenti e ampio uso di sfollagente, idranti e fucili ad aria compressa da parte della polizia. Di fronte a questa situazione le autorità scolastiche dello Stato hanno annunciato in serata che domani, "per misura precauzionale", resteranno chiuse le università e le scuole di ogni ordine e grado.

18:14‘Corsa delle uova’, debutta Barron Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 17 APR - Barron Trump, il figlio 11enne del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e della first lady Melania, fa il suo debutto alla Casa Bianca aprendo, insieme con i genitori, la prima 'corsa alle uova' dell'era Trump. La 139/ma edizione del tradizionale appuntamento che è uno dei momenti sociali più importanti nella residenza presidenziale, in quest'occasione ha attirato su di sé particolare attenzione dei media dopo le critiche sull'organizzazione, giudicata da alcuni lenta e non adeguata all'evento. Trump non ha mancato di sottolineare il suo messaggio circa il suo operato. "Siamo sulla strada giusta", ha detto, prima di unirsi agli ospiti e non senza ringraziare Melania che, ha rimarcato, "ha lavorato moltissimo" all'organizzazione dell'evento.