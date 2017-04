Ultima ora

21:11Champions: Real-Bayern, Ancelotti ‘remuntada? io ci credo’

(ANSA) - MADRID, 17 APR - "Abbiamo bisogno di fare una grande prestazione se vogliamo passare il turno: abbiamo meno possibilità della settimana scorsa, ma ancora ne abbiamo". Alla viglia della semifinale di ritorno di Champions contro il Real Madrid, Carlo Ancelotti fa professione di ottimismo nonostante il suo Bayern all'andata abbia perso per 2-1. "Sarebbe importante segnare una rete nella parte iniziale del match - aggiunge -. Ovviamente il recupero di Lewandowski, che ha ottime possibilità di giocare, ci aiuterebbe perché è uno che segna tanti gol ma il nostro modo di giocare rimane lo stesso, con o senza di lui. Il Real Madrid? Ci sono stato per due anni e ho ricordi indimenticabili". Oggi hanno preso parte alla rifinitura Boateng e Hummels, che sono in dubbio, mentre non si è allenato Neuer, senza che nessuno abbia precisato i motivi del forfsit del portiere.

20:29Calcio: accuse omofobia da Torino donne, Procura Figc indaga

(ANSA) - ROMA, 17 APR - La Procura della Federcalcio guidata da Giuseppe Pecoraro apre un fascicolo sul caso di presunti insulti omofobi e sessisti denunciati dal Torino femminile. Lo apprende l'Ansa. Sabato scorso il club aveva denunciato di aver ritirato da un torneo giovanile (13-15 anni) la sua squadra di ragazze, oggetto di insulti omofobi durante e dopo una partita contro una squadra maschile. Le accuse erano state respinte dai dirigenti della Bruinese.

20:22Firme false M5S: Fico, domani nessun voto su sospensioni

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Domani non ci sarà nessun voto interno al gruppo parlamentare". Lo scrive in un post su Facebook il capogruppo M5S alla Camera Roberto Fico in merito all'assemblea dei deputati e senatori chiamata a votare sulla sospensione dei tre parlamentari rinviati a giudizio per il caso delle firme false Riccardo Nuti, Giulia Di Vita e Claudia Mannino. Nuti e Di Vita, nelle ore scorse, hanno annunciato la loro autosospensione dal gruppo alla Camera.

20:21Dichiarazioni precompilate, online per 30 mln contribuenti

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Parte la nuova stagione della dichiarazione dei redditi precompilata. Da domani l'Agenzia delle Entrate renderà disponibili online i modelli di dichiarazione per 30 milioni di contribuenti. Le dichiarazioni contengono circa 800 milioni di informazioni che in molti casi si tradurranno in sconti fiscali. L'agenzia delle entrate ha conteggiato e registrato nelle precompilate 29 miliardi di spese sanitarie e 27,8 miliardi di spese relative a ristrutturazioni edilizie e bonus energia: daranno diritto a sconti fiscali differenziati a seconda se si tratti di detrazioni fiscali al 19%, deduzioni o detrazioni da diluire in 5 o 10 anni. La stagione della precompilata entrerà nel vivo dal 2 maggio al 24 luglio quando sarà possibile fare modifiche o integrazioni e spedire la dichiarazione 730.

20:21Migranti: Salvini,denuncio governo per favoreggiamento

(ANSA) - MILANO, 17 APR - "E' ormai chiaro che l'immigrazione clandestina è organizzata e finanziata per questo motivo abbiamo deciso di denunciare il Governo, il presidente del Consiglio, i ministri e i comandanti della Marina e della Guardia Costiera, per favoreggiamento": lo ha spiegato il leader della Lega Nord Matteo Salvini parlando a Milano a un gazebo del suo partito. "E' al lavoro un pool di avvocati che ringrazio - ha aggiunto il segretario -. Ovviamente mi riferisco ai vertici e non certo ai militari che obbediscono agli ordini".

20:18Migranti:pausa esodo,in 3 giorni 13 cadaveri e 8.500 salvati

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Il peggioramento, dalla scorsa notte, delle condizioni meteorologiche, con mare molto mosso, ha fermato l'esodo di migranti dalla Libia verso l'Italia, che nel fine settimana di Pasqua era stato particolarmente intenso. Il mare "piatto" aveva spinto alla traversata migliaia di persone, alcune delle quali non ce l'hanno fatta: da venerdì a ieri sono stati recuperati 13 cadaveri (sette persone sono morte dopo essere finite in acqua perché un gommone si è sgonfiato). Le unità navali impegnate nel Mediterraneo centrale per il soccorso dei migranti hanno tratto in salvo in tre giorni 8.500 persone (duemila venerdì, 4.500 sabato, 2.000 ieri). Nel 2017 le spese per il soccorso e l'accoglienza dei migranti potrebbero salire fino a 4,6 miliardi di euro (lo 0,27% del Pil), cioè fino ad un miliardo in più rispetto al 2016, indica il Def appena approvato dal governo. Salvini dice che denuncerà il Governo, il presidente del Consiglio, i ministri e i comandanti della Marina e della Guardia Costiera, per favoreggiamento.

20:14Atletica: sparito cubano Pichardo, fugge da ritiro nazionale

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Pedro Pablo Pichardo, 23enne specialista del salito triplo due volte medaglie d'argento ai Mondiali (2013 e 2015), è sparito dalla circolazione dopo essersi allontanato dal ritiro della sua nazionale a Stoccarda. Alcuni atleti cubani, fra i quali, oltre a Pichardo, Yarisley Silva e l'olimpionico Dayron Robles, si trovano in Germania per un periodo di allenamenti in preparazione dei Mondiali di Londra, e Pichardo ne ha approfittato per far perdere le proprie tracce. Di lui per ora si sono perse le tracce. Il triplista aveva dato forfait l'anno scorso per l'Olimpiade di Rio, a causa di un infortunio al ginocchio destro, e la sua fuga di adesso lascia pensare che salterà anche i Mondiali di quest'anno e non gareggerà più per Cuba.