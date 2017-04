Ultima ora

00:17Turchia: ancora tre mesi di stato d’emergenza

(ANSA) - ISTANBUL, 17 APR - Il consiglio dei ministri turco ha deciso in serata di prorogare di tre mesi lo stato di emergenza. Ora toccherà al Parlamento ratificare la decisione. (ANSA).

23:29Calcio: Pisa verso la Lega Pro, Cesena vede la salvezza

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Con un gol di Ciano su rigore il Cesena batte lo Spezia e 'vede' la salvezza: ora la squadra emiliana e' a + 4 sui playout e + 6 sul terzultimo posto di Serie B. Da parte sua, la squadra ligure resta in zona playoff ma perde l'occasione di agganciare Benevento e Cittadella al quarto posto. Brutta sconfitta in casa per il Pisa di Gattuso, la terza di fila sul proprio campo. Decide al 3' della ripresa un gol di Lavarone, poi l'Avellino tiene il vantaggio fino alla fine, guadagnando così ossigeno per la salvezza

23:21Argentina choc: Dybala, ‘quanta cattiveria anche in calcio’

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "La cosa che mi rende piu' triste in questo periodo? Quello che e' successo nel Clasico di Cordoba"; Paulo Dubala, alla tv argentina TyC Sport, racconta la sua tristezza per la morte di un tifoso gettato giù dagli spalti durante Belgrano-Talleres. Dybala, originario di Cordoba - città nella quale e' avvenuto il terribile episoidio di violenza - ha aggiunto che "assistere a cose del genere in uno sport bello e sano come il calcio mi mette addosso infinita tristezza: ma in generale, il mondo in questo momento ha molta cattiveria". L'attaccante argentino ha anche ricordato l'attentato al pullman del Borussia Dortmund: "In Argentina si chiedevano, cosa succede li' in Europa, ma purtroppo cose del genere accadono anche qui, nella mia Cordoba".

23:15Calcio: Dybala, al 100% al Camp Nou ci sarò

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Per fortuna oggi mi sono allenato con la squadra, anche se Allegri mi ha risparmiato l'ultima parte: credo che il peggio e' passato, e molto probabilmente mercoledi' ci saro' al cento per cento". Lo assicura Paulo Dybala, in vista del ritorno dei quarti di Champions in casa del Barcellona, in un'intervista alla tv argentina TyC Sport. "Sarà una notte particolare, in cui dovremo essere comunque molto concetrati". Dybala ha parlato anche del suo rinnovo: "Vivo il momento migliore della mia carriera, ho voluto il prolungamento: questo club non ha nulla da invidiare a Barcellona, Real o Bayern Monaco".

21:11Champions: Real-Bayern, Ancelotti ‘remuntada? io ci credo’

(ANSA) - MADRID, 17 APR - "Abbiamo bisogno di fare una grande prestazione se vogliamo passare il turno: abbiamo meno possibilità della settimana scorsa, ma ancora ne abbiamo". Alla viglia della semifinale di ritorno di Champions contro il Real Madrid, Carlo Ancelotti fa professione di ottimismo nonostante il suo Bayern all'andata abbia perso per 2-1. "Sarebbe importante segnare una rete nella parte iniziale del match - aggiunge -. Ovviamente il recupero di Lewandowski, che ha ottime possibilità di giocare, ci aiuterebbe perché è uno che segna tanti gol ma il nostro modo di giocare rimane lo stesso, con o senza di lui. Il Real Madrid? Ci sono stato per due anni e ho ricordi indimenticabili". Oggi hanno preso parte alla rifinitura Boateng e Hummels, che sono in dubbio, mentre non si è allenato Neuer, senza che nessuno abbia precisato i motivi del forfsit del portiere.

20:29Calcio: accuse omofobia da Torino donne, Procura Figc indaga

(ANSA) - ROMA, 17 APR - La Procura della Federcalcio guidata da Giuseppe Pecoraro apre un fascicolo sul caso di presunti insulti omofobi e sessisti denunciati dal Torino femminile. Lo apprende l'Ansa. Sabato scorso il club aveva denunciato di aver ritirato da un torneo giovanile (13-15 anni) la sua squadra di ragazze, oggetto di insulti omofobi durante e dopo una partita contro una squadra maschile. Le accuse erano state respinte dai dirigenti della Bruinese.

20:22Firme false M5S: Fico, domani nessun voto su sospensioni

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Domani non ci sarà nessun voto interno al gruppo parlamentare". Lo scrive in un post su Facebook il capogruppo M5S alla Camera Roberto Fico in merito all'assemblea dei deputati e senatori chiamata a votare sulla sospensione dei tre parlamentari rinviati a giudizio per il caso delle firme false Riccardo Nuti, Giulia Di Vita e Claudia Mannino. Nuti e Di Vita, nelle ore scorse, hanno annunciato la loro autosospensione dal gruppo alla Camera.