06:36India: Consigliere sicurezza Usa McMaster a New Delhi

NEW DELHI - Il consigliere per la Sicurezza nazionale americano H.R. McMaster e' giunto oggi a New Delhi, terza ed ultima tappa di un giro in Asia meridionale che lo ha visto anche a Kabul ed Islamabad. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ani.McMaster, che essenzialmente ha viaggiato nella regione per verificare le possibilita' di progressi nel processo di pace afghano, ha comunque seguito anche l'evolversi della situazione in Corea del Nord, non esitando a dichiarare che gli Usa "stanno valutando una serie di opzioni", "in modo da evitare il peggio".

06:31Terremoti: scossa di 5 gradi Richter nell’Hindu Kush

KABUL - Una breve ma intensa scossa di terremoto di magnitudo 5 sulla scala aperta Richter ha interessato oggi la regione dell'Hindu Kush, a cavallo fra Afghanistan e Pakistan, ed e' stata avvertita in numerose citta', senza tuttavia apparentemente causare vittime o danni gravi. Lo riferisce il Centro sismologico europeo mediterraneo (Csem).

05:53Australia: muore 17/enne attaccata da squalo

SYDNEY - Sotto gli occhi della madre e delle due sorelline, una surfista di 17 anni e' stata attaccata da uno squalo presso una popolare spiaggia ieri pomeriggio vicino a Esperance in Western Australia, 700 km a sud di Perth. Portata a riva dal padre che 'surfava' con lei, e' stata subito soccorsa dai paramedici e ricoverata in condizioni critiche in ospedale, dove e' morta poco dopo. Il sergente di polizia Ben Jeffes ha elogiato gli sforzi dei soccorritori. "Le circostanze dell'attacco erano piuttosto orribili, ma i volontari e i servizi di emergenza sono stati veloci a rispondere. Purtroppo nonostante i loro migliori sforzi, la ragazza è venuta a mancare ieri sera", ha detto alla radio nazionale Abc. La spiaggia di Wylie Bay e' stata chiusa e le acque sono pattugliate alla ricerca dello squalo.

05:49Giamaica: persona piu’ vecchia del mondo e’ donna 117 anni

DUANVALE (GIAMAICA) - Violet Brown, 117 anni compiuti il mese scorso, giamaicana, e' da considerare a tutti gli effetti da sabato scorso la persona piu' anziana del mondo, dopo la morte dell'italiana Emma Morano. Questo secondo Robert Young, direttore della sezione ricerca e archivio dei supercentenari del Gerontology Research Group, un network di volontari impegnato sulla materia. La donna non e' ancora stata proclamata dal Guinness dei Record, considerato il giudice ufficiale sulla questione, ma il Guinness dipende principalmente dal gruppo di Young, e quest'ultimo ha detto di aver incontrato Violet Brown ed esaminato il certificato di nascita, rilasciato dalle autorita' britanniche sovrane sulla Giamaica all'epoca, trovandolo credibile.

04:55Turchia: referendum, Trump si congratula con Erdogan

WASHINGTON - Donald Trump ha parlato ieri sera con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan congratulandosi per la sua vittoria nel referendum e discutere la risposta americana all'uso di armi chimiche da parte di Assad. Lo rende noto la Casa Bianca. Il tycoon ha ringraziato Erdogan per il sostegno all'azione Usa e i due leader hanno ''concordato sull'importanza di ritenere responsabile Assad''.

04:47Usa: cade elicottero militare su campo golf, 1 morto

WASHINGTON - Un elicottero militare Black Hawk e' precipitato in un campo da golf in Maryland durante un volo di addestramento, causando la morte di un membro dell'equipaggio e il ferimento degli altri due, entrambi ora in gravi condizioni. Lo rende noto l'esercito Usa. Ancora ignote le cause dell'incidente, che ha avuto come teatro il campo di golf di Leonardtown, ad un centinaio di chilometri da Washington.

04:44Pena morte: corte appello federale autorizza uso farmaco

WASHINGTON - Una corte d'appello federale ha ribaltato l'ordine di un giudice dell'Arkansas che sospendeva l'utilizzo del midazolam, uno dei farmaci usati per le iniezioni letali nelle esecuzioni della pena capitale, a causa della sua sospetta fornitura illecita. L'Arkansas ha programmato otto esecuzioni entro la fine di aprile, quando il farmaco scade. Nel frattempo la corte suprema dell'Arkansas ha bloccato le esecuzioni di due condannati a morte in attesa di esaminare i ricorsi della difesa.