12:53Migranti: Cagliari, nave con 816 profughi approderà alle 14

(ANSA) - CAGLIARI, 18 APR - E' stato anticipato di qualche ora l'arrivo a Cagliari della nave norvegese Siem Pilot con a bordo 816 migranti. Secondo le previsioni dovrebbe attraccare al molo Ichnusa alle 14. A bordo ci sono 577 uomini, 109 minori e 130 donne, alcune delle quali incinte. Non si registrano particolari situazioni di gravità in merito alle condizioni di salute dei profughi. Già da ieri sera la prefettura di Cagliari sta lavorando nel tentativo di individuare i centri di accoglienza in cui trasferire i migranti. La situazione si presenta difficile visto che i posti disponibili sono pochi. Lo scorso 23 marzo, infatti, era approdata a Cagliari la stessa nave Siem Pilot con a bordo oltre 900 persone. Al momento è stato deciso che i primi 300 stranieri che sbarcheranno oggi saranno distribuiti fra le province di Cagliari e Sassari. Le procedure proseguiranno domani, mentre si lavora per individuare i luoghi in cui ospitarli.(ANSA).

12:50Israele, stop visite a detenuti sciopero

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 APR - Israele non intende negoziare con i detenuti di al-Fatah che da ieri, su istruzione del loro leader Marwan Barghuti, osservano uno sciopero ad oltranza nelle prigioni israeliane. Lo ha affermato il ministro per la sicurezza interna Ghilad Erdan (Likud) in un'intervista alla radio militare. Erdan ha aggiunto che l'isolamento di Barghuti - da ieri detenuto in una prigione nel Nord di Israele - si è reso necessario ''perche' incitava alla rivolta e guidava lo sciopero''. Secondo la stampa, circa 1200-1300 detenuti palestinesi (su un totale di 6500) rifiutano da ieri i pasti per ottenere miglioramenti nelle loro condizioni di reclusione. Le autorità penitenziarie israeliane (Ips) hanno sospeso le visite dei familiari dei circa 1500 detenuti palestinesi da ieri in sciopero della fame. Lo dice l'agenzia Maan che cita fonti del Comitato internazionale della Croce Rossa secondo cui da parte di Israele è stata notificato all'organizzazione il divieto delle visite "fino a nuovo avviso".

12:39Gb: Theresa May annuncia il voto anticipato l’8 giugno

(ANSA) - LONDRA, 18 APR - Elezioni anticipate a sorpresa in Gran Bretagna l'8 giugno: le ha annunciate oggi la premier Theresa May in un inatteso discorso alla nazione dinanzi al numero 10 di Downing Street, dopo averle ripetutamente escluse nei mesi scorsi. May può contare secondo i sondaggi sul netto vantaggio del suo Partito Conservatore rispetto all'opposizione laburista in grado sulla carta di rafforzarla nel cammino verso la Brexit, il divorzio del Regno Unito dall'Ue.

12:27Calcio: Zola via dal Birmingham, al suo posto Redknapp

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Gianfranco Zola lascia la panchina del Birmingham, pericolosamente vicino alla zona retrocessione della Serie B inglese, e il suo posto viene preso da Harry Redknapp, ex manager, fra le altre, del Tottenham. Lo annuncia la società sul suo sito. L'ultima guida in Inghilterra del 70enne Redknapp, conclusasi nel febbraio 2015, era stata al Queens Park Rangers, mentre in precedenza aveva allenato anche West Ham, Portsmouth e Southampton; lo scorso anno era stato ct della Giordania. Quanto mai delicato il suo primo impegno con il Birmingham: il derby di domenica contro l'Aston Villa, nella terz'ultima gara della stagione. Ieri, il club con proprietà cinese aveva accettato le dimissioni di Zola dopo 22 gare di campionato e solo 2 vittorie, poco dopo l'ultima delusione con lo 0-2 casalingo ad opera del Burton Albion che ha anche scavalcato il Birmingham in classifica. Zola era a sua volta subentrato a dicembre a Gary Rowett. Sempre ieri, intanto, il Brighton ha ottenuto la matematica promozione in Premier.

12:15Consiglio regione Liguria: nuovo gruppo sinistra-ex M5S

(ANSA) - GENOVA, 18 APR – Il consigliere regionale fuoriuscito dal M5S Francesco Battistini e il capogruppo di Rete a Sinistra Gianni Pastorino stamani a Genova in Consiglio regionale hanno dato vita al nuovo gruppo 'Rete a Sinistra-LiberaMente Liguria'. Battistini aveva abbandonato il M5S a fine febbraio scorso in polemica "con la gestione verticistica del Movimento diventato peggio dei partiti che vogliamo combattere", aveva detto. E' la seconda alleanza tra 'sinistra' ed ex M5S siglata negli ultimi giorni in Liguria dopo la candidatura a sindaco di Genova di Paolo Putti, ex consigliere comunale pentastellato fondatore di 'Effetto Genova', sostenuta da Sinistra Italia, Possibile e parte di Rifondazione Comunista.

12:15F.1: Alonso già negli Stati Uniti per la 500 Miglia

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Mentre la quasi totalità del Circus della Formula 1 si è trattenuto in Bahrain per la prima due giorni di test a Mondiale in corso, dopo il terzo Gran Premio stagionale, Fernando Alonso è già volato negli Stati Uniti per unirsi al team Andretti Autosport, con il quale il 28 maggio parteciperà alla 500 Miglia di Indianapolis. Lo spagnolo intende così stabilire un primo contatto con i vari componenti della squadra anche se, al momento, per lui è in programma questa sola partecipazione al campionato delle cosiddette Indycars. "Vado a vedere come funzionano le cose. E anche per rinfrescarmi un po' la testa", ha ammesso prima di partire l'ex ferrarista, che prenderà visione di alcuni dati telemetrici e lavorerà al simulatore della Honda (comprendente tutti i circuiti ovali della categoria, come quello di Indianapolis). Domani, poi, si trasferirà in Alabama, dove nel fine settimana si terrà la prossima tappa del campionato in questione e che sarà quindi un'ulteriore occasione di conoscenza del lavoro sul campo.

11:35False perizie incidenti lavoro, arrestato tecnico Spesal

(ANSA) - FOGGIA, 18 APR - Militari della Guardia di Finanza di Foggia hanno notificato ad altrettanti pubblici ufficiali 12 obblighi di dimora e una misura degli arresti domiciliari per falso ideologico. Nel corso dell'indagine, iniziata nel maggio del 2016 e coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, i militari avrebbero accertato che un tecnico dello Spesal, incaricato dalla Procura per indagare su alcune morti bianche, avrebbe alterato le consulenze. Il tecnico è ora ai domiciliari.