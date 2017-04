Ultima ora

15:54Calcio: il Barcellona sulle tracce di Deulofeu

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Il Barcellona è sulle tracce di Gerard Deulofeu. Lo rivela il quotidiano spagnolo "Mundo deportivo", precisando che il consulente del club Ariedo Braida è stato incaricato di seguire l'attaccante del Milan sabato scorso nel derby contro l'Inter. Per il 23enne ex canterano sarebbe un ritorno a casa, dopo che dall'estate del 2013 era stato ceduto in prestito all'Everton, poi al Siviglia, quindi a titolo definitivo alla società di Liverpool e, dallo scorso gennaio, ai rossoneri di nuovo con la formula del prestito. Ma paradossalmente, essendo obiettivo dichiarato del giocatore quello di far parte della spedizione spagnola ai Mondiali del 2018, un suo ritorno al Barcellona delle superstar Messi-Neymar-Suarez potrebbe ridurre di parecchio le sue occasioni di mettersi in mostra. Per questo, infatti, il suo agente Gines Carvajal ha fatto sapere che, a fronte delle numerose e interessanti offerte ricevute soprattutto dalla Premier League, il suo assistito limiterebbe comunque la scelta fra Barcellona e Milan.

15:52Raid vandalico sul treno del mare, quattro identificati

(ANSA) - TORINO, 18 APR - Raid vandalico, la sera di Pasqua, sul treno Ventimiglia-Torino. Una sessantina di ragazzi, italiani e maghrebini, hanno preso di mira l'ultima carrozza del convoglio, danneggiando gli arredi, tagliando i sedili, infrangendo i finestrini, gettando cartacce per terra, imbrattando le pareti. Gli agenti della Polfer ne hanno identificati quattro alla stazione di Torino Porta Nuova: un italiano maggiorenne e tre marocchini tra i 15 e i 16 anni. Gli altri sono riusciti a fuggire. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificarli. Le indagini proseguono in coordinamento con il Compartimento Polfer della Liguria e con i Carabinieri. Questo non è il primo episodio di vandalismo sulle tratte Torino-Cuneo e Torino-Savona, oggetto, dal 2015, di servizi mirati di vigilanza, in particolare nel nodo di Fossano. Le operazioni hanno inciso sui fenomeni di microcriminalità e hanno permesso di prevenire nuovi fenomeni di aggressione al personale ferroviario.(ANSA).

15:51Salvini, con Meloni d’accordo al 90% con Fi alcuni nodi

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Con Giorgia Meloni siamo d'accordo al 90%, con Forza Italia ci sono alcuni nodini non da poco come il rapporto con la Turchia, Berlusconi è amico personale di Erdogan ma non si può volere la Turchia in Ue". Lo afferma Matteo Salvini, leader della Lega Nord a un Giorno da Pecora su Radiouno. Quanto all'idea del referendum per uscire dall'euro, Salvini spiega: "E' una "belinata" grillina, il referendum non si può fare. Io però ritengo che l'Italia debba controllare la sua moneta e se la Lega vince le elezioni questa è la via".

15:47Moto: Marquez, ad Austin per il primo podio del 2017

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Dopo la gara in Argentina, sono contento di venire a correre su un circuito che amo molto come quello di Austin, anche se ovviamente avrei preferito arrivarci in una posizione migliore di classifica". Marc Marquez guarda con fiducia al terzo appuntamento del Mondiale di MotoGp, con il Gran Premio delle Americhe in programma nel fine settimana, dopo la sfortunata tappa di domenica scorsa in Argentina, dov'è caduto al quarto giro mentre era al comando. "Quella ormai è acqua passata - assicura il pilota spagnolo della Honda - Ora un'altra gara sta per scattare e noi daremo il 100% per cercare di ottenere il nostro primo podio della stagione. Personalmente, ho grandi ricordi di Austin e per me è uno dei migliori circuiti del calendario. E mi piace anche l'American style, per il modo in cui lì i tifosi vivono questo sport". Il campione del mondo è attualmente nono in classifica piloti insieme al connazionale dell'Aspar Team/Ducati Alvaro Bautista, a 37 punti dal leader Maverick Vinales (Yamaha).

15:46Incendi: vento alimenta fiamme in valle Vigezzo

(ANSA) - RE (VCO), 18 APR - Situazione critica nel Comune di Re, in valle Vigezzo, dove il forte vento sta alimentando un vasto incendio nei boschi della frazione di a Dissimo, poco sopra l'abitato. Grazie al lavoro di un elicottero stamattina il fronte delle fiamme era stato contenuto, ma successivamente le raffiche di vento hanno costretto l'elicottero a terra mentre il fronte delle fiamme si è esteso. "La situazione è fuori controllo - dice il sindaco di Re, Oresta Pastore - I roghi si stanno spingendo il fuoco verso est; siamo preoccupati per l'abitato della frazione di Olgia". (ANSA).

15:44Pd: Orlando, Renzi non disponibile a più confronti Tv

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "La campagna per le primarie è sotto traccia e questo è un errore, se andranno a votare meno elettori dell'altra volta per il Pd è un segno negativo. Per attirare l' attenzione potremmo fare più confronti tv ma per ora non è possibile per indisponibilità di Renzi". Così Andrea Orlando in diretta a Rainews sul rischio flop alle primarie del Pd.

15:35Migranti: paese calabrese si ripopola grazie progetti Sprar

(ANSA) - SANT'ALESSIO D'ASPROMONTE (REGGIO CALABRIA), 18 APR - Un paese svuotato dall'emigrazione che torna alla vita grazie ai migranti. E' Sant'Alessio d'Aspromonte, piccolo centro alle pendici dell'Aspromonte che grazie all'accoglienza con i progetti Sprar ha visto aumentare la propria popolazione da 340 a 400 persone. Un progetto a cui ha creduto il Sindaco Stefano Ioli Calabrò e, con lui, il responsabile Luigi De Filippis, medico, che della gestione dei migranti sotto il profilo psicofisico ha fatto scuola, diventando punto di riferimento a livello nazionale nel trattamento dei cosiddetti "vulnerabili". Un'esperienza, quella di Sant'Alessio - dove una ringhiera è stata dipinta con i colori dei Paesi di provenienza dei migranti - che ha portato il sindaco ad essere invitato a Madrid - è partito oggi - per partecipare al Forum mondiale contro le violenze urbane e l'educazione alla convivenza e alla pace. I migranti sono stati inseriti nei servizi di pulizia delle aiuole, nel recupero floreale e in laboratori di falegnameria. (ANSA).