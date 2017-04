Ultima ora

18:43Rugby: colpo grosso Benetton, arriva Nasi Manu da Edimburgo

(ANSA) - TREVISO, 18 APR - Il Benetton Rugby ha ufficializzato l'arrivo in biancoverde di Takave Liukanasi Manu, terza linea proveniente da Edimburgo. Neozelandese di origini tongane, 30 anni ad agosto, pesa 118 kg ed è alto 190 cm. La sua carriera professionistica comincia nel 2007 a Christchurch con la maglia dei Canterbury, con cui va in meta già all'esordio nella Air New Zealand Cup contro Manukau. In quello stesso anno con la nazionale neozelandese U.19 vince i Mondiali di categoria. Nella stagione successiva viene selezionato dai Crusaders prendendo parte al Super 14 che vince a soli 19 anni giocando assieme a star del calibro di Dan Carter, Richie McCaw e Kieran Read. Successivamente va agli Highlanders, con cui gioca fino al 2015 vincendo contro ogni pronostico il Super Rugby da co-capitano. Al termine di quella stagione Manu lascia gli Highlanders per trasferirsi ad Edimburgo: ad oggi con la franchigia scozzese ha collezionato 16 presenze e realizzato 20 punti. Ora il trasferimento a Treviso.

18:30Usa: trovato morto ‘omicida Facebook’

(ANSA) - WASHINGTON, 18 APR - E' stato trovato morto a Erie, in Pennsylvania, probabilmente suicida, Steve Stephens, 37 anni, l'operatore di un centro per bambini disagiati ricercato da tre giorni perchè accusato di aver ucciso a caso nel giorno di Pasqua un pensionato a Cleveland, in Ohio, postando poi le immagini del delitto su Facebook. Lo riferisce la polizia citata dai media Usa.

18:24Furbetti cartellino all’Asl, 22 indagati a Ovada

(ANSA) - ALESSANDRIA, 18 APR - Ventidue dipendenti della Asl di Alessandria in servizio presso l'ex ospedale Sant'Antonio di Ovada sono stati raggiunti da altrettanti avvisi di garanzia. Sono accusati di truffa aggravata per essere usciti in orario di lavoro senza timbrare il cartellino - secondo l'accusa sostenuta dal sostituto procuratore Silvia Saracino - risultando di fatto presenti in ufficio o in ambulatorio quando in realtà erano altrove a svolgere attività personali. L'indagine è di due anni fa: le telecamere avrebbero ripreso numerosi casi.

18:22F1: Hamilton vola nei test in Barhain

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Allo sventolare della bandiera a scacchi Lewis Hamilton è stato il più veloce nella prima giornata di test della Formula 1, sul circuito di Sakhir, con il tempo di 1'31"358. Alle spalle del britannico della Mercedes la sorpresa Antonio Giovinazzi. Il pilota pugliese, collaudatore Ferrari ed al debutto sulla SF70H, ha ottenuto il secondo tempo con un ritardo di 626 millesimi. Terzo Daniel Ricciardo con la Red Bull, staccato di 991 millesimi. Nono tempo per Sebastian Vettel (1'33"894) che sta svolgendo i test per la Pirelli in vista della prossima stagione. Nel pomeriggio il tedesco della Ferrari è stato fermo al box per problemi meccanici.

18:15Calcio: Torino, per Carlao distorsione al ginocchio

(ANSA) - TORINO, 18 APR - Torna in campo il Torino di Sinisa Mihajlovic dopo il pareggio casalingo con il Crotone. Alla sessione odierna non hanno partecipato i difensori Ajeti, alle prese con un problema al polpaccio che verrà valutato domani con accertamenti strumentali, e Carlao. Il centrale brasiliano ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato "una distorsione del ginocchio sinistro - informa il sito del club - con lieve interessamento del legamento collaterale mediale". Dopo solo due partite potrebbe quindi essere finita la stagione del difensore arrivato in granata nel mercato di gennaio.

18:15Russia: riaperto il mausoleo di Lenin

(ANSA) - MOSCA, 18 APR - Ha riaperto oggi, dopo due mesi di restauri e lavori di conservazione della 'mummia', il mausoleo di Lenin sulla Piazza Rossa dove il corpo imbalsamato del padre della rivoluzione d'ottobre è esposto ormai da quasi un secolo. Anche Stalin fu imbalsamato ed esposto a fianco di Lenin, dal 1953 al 1964, quando con la destalinizzazione voluta da Krusciov, il corpo del dittatore sovietico fu trasferito in una tomba sotto le mura del Cremlino.

18:09Barca contro scogli per il maltempo, 5 dispersi a Rimini

(ANSA) - RIMINI, 18 APR - Cinque dispersi in mare a causa di un incidente nel pomeriggio all'imbocco del porto canale di Rimini. L'imbarcazione sulla quale si trovavano si è schiantata contro la scogliera a causa delle forti raffiche di vento che si stanno abbattendo su tutta la provincia. Sono in corso le ricerche. (ANSA).